Peste 90% dintre români susțin instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice, pentru prevenirea infracțiunilor și creșterea siguranței personale. Potrivit unui sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, aproape 79% dintre respondenți sunt total de acord cu această măsură.

Peste 90% dintre români susțin instalarea unui număr mai mare de camere de supraveghere video în spațiile publice, în scopul prevenirii infracțiunilor, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. Dintre respondenți, 78,6% sunt total de acord cu această măsură, iar 13,7% sunt mai degrabă de acord.

Datele au fost publicate în BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie.

La polul opus, 2,8% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă în dezacord cu instalarea mai multor camere de supraveghere, în timp ce 4% se opun categoric acestei măsuri. Alți 0,9% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că rezultatele sondajului reflectă importanța pe care românii o acordă siguranței personale și prevenirii infracțiunilor.

Potrivit lui, susținerea foarte ridicată pentru extinderea supravegherii video arată că populația percepe camerele instalate în spațiile publice mai degrabă ca pe un instrument de protecție decât ca pe o posibilă restrângere a vieții private. Ștefureac a explicat că acordul larg față de această măsură se menține indiferent de vârstă, nivelul de educație sau preferințele politice ale respondenților. În opinia sa, nevoia de siguranță reprezintă una dintre valorile comune ale societății românești.

Rezultatele indică disponibilitatea cetățenilor de a accepta o prezență mai mare a sistemelor de supraveghere în spațiul public, atât timp cât acestea sunt asociate cu prevenirea criminalității.

Conform datelor INSCOP Research, nu există diferențe semnificative între categoriile socio-demografice analizate în privința susținerii instalării unui număr mai mare de camere de supraveghere video în spațiile publice.

„Susținerea aproape unanimă pentru instalarea mai multor camere de supraveghere în spațiile publice arată că românii acordă o importanță foarte mare siguranței personale și prevenirii infracțiunilor. În acest context, supravegherea video este percepută mai degrabă ca un instrument de protecție decât ca o posibilă limitare a vieții private. Consensul foarte larg, care depășește diferențele de vârstă, educație și preferințe politice, sugerează că nevoia de siguranță reprezintă una dintre valorile comune ale societății românești. Rezultatul evidențiază disponibilitatea cetățenilor de a accepta o prezență mai mare a instrumentelor de supraveghere în spațiul public, atunci când acestea sunt asociate explicit cu prevenirea criminalității”, a declarat Ștefureac.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Datele au fost colectate prin metoda mixtă secvențială (CATI – CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane. Dintre acestea, 1.081 au participat prin interviuri telefonice (CATI), iar 116 prin metoda CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice relevante ale populației adulte neinstituționalizate din România, cu vârsta de cel puțin 18 ani. Cercetarea are o eroare maximă admisă de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul face parte din BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, o cercetare lunară care urmărește să aducă în atenția publică teme de interes și să încurajeze dezbaterile privind subiecte și politici publice.