Guvernul Spaniei a aprobat noi reguli pentru centrele de date, prin care urmărește să limiteze impactul acestor infrastructuri asupra rețelei electrice și asupra mediului. Noile prevederi introduc obligații privind utilizarea energiei regenerabile, eficiența consumului de apă și electricitate, raportarea sustenabilității și protejarea datelor sensibile.

Dezvoltarea accelerată a infrastructurii digitale a determinat autoritățile spaniole să adopte măsuri prin care creșterea capacității centrelor de date să fie corelată cu posibilitățile sistemului energetic și cu angajamentele de mediu ale țării, conform Euronews.

Decretul Regal a fost adoptat vineri de Consiliul de Miniștri și stabilește că operatorii centrelor de date trebuie să demonstreze că 80% din energia electrică pe care o consumă provine din surse regenerabile.

Această cerință presupune o corelare orară între producția de energie verde și consumul efectiv, precum și respectarea unor criterii de adiționalitate. Prin această ultimă condiție, autoritățile urmăresc să stimuleze dezvoltarea unor noi capacități de producție a energiei curate, nu doar achiziționarea de energie regenerabilă deja disponibilă.

Reglementarea acoperă contractele de furnizare a energiei pe termen lung, autoconsumul și stocarea energiei.

De asemenea, introduce un regim tranzitoriu voluntar pentru operatorii care acceptă posibilitatea de a fi deconectați cu prioritate atunci când acest lucru devine necesar pentru menținerea stabilității rețelei electrice.

Noile reguli stabilesc limite provizorii pentru consumul de apă și energie electrică al centrelor de date. Operatorii vor trebui să utilizeze apa mai eficient și să reducă volumul de energie necesar funcționării infrastructurilor lor.

Aceste limite vor rămâne în vigoare în perioada în care sunt finalizate criteriile europene aplicabile în acest domeniu.

Decretul transpune, totodată, în legislația națională alte cerințe prevăzute de legislația europeană referitoare la transparența informațiilor și eficiența consumului de apă și energie. Aceste prevederi sunt adaptate particularităților Spaniei.

Reglementarea introduce și obligații privind raportarea performanței de sustenabilitate pentru centrele de date de dimensiuni mai mari.

Un alt element important îl reprezintă cerințele specifice referitoare la protecția datelor și suveranitatea digitală, aplicabile sistemelor informatice cu nivel ridicat de clasificare, în conformitate cu Schema Națională de Securitate.

În aceste situații, cele mai sensibile informații vor trebui păstrate în Spațiul Economic European. Totodată, autoritățile vor intensifica verificările privind accesul din țări terțe la activitățile de administrare, mentenanță și asistență tehnică.

Nerespectarea anumitor obligații poate atrage compensații financiare și sancțiuni. Printre măsurile prevăzute se numără inclusiv suspendarea, pentru o perioadă de până la trei ani, a drepturilor de acces și conectare la rețeaua electrică.

Proiectele care se află deja în curs de procesare vor beneficia, în general, de o perioadă de șase luni pentru a se adapta noilor condiții.

Adoptarea noilor reguli are loc într-un moment în care cererea pentru infrastructură digitală crește puternic în Spania.

Sara Aagesen, vicepreședinta a treia a Guvernului și ministra pentru Tranziție Ecologică, a prezentat dimensiunea solicitărilor venite din partea operatorilor de centre de date.

Potrivit acesteia, infrastructurile din acest sector au primit deja aprobări pentru acces la rețeaua electrică în valoare totală de 15 gigawați (GW). Alte proiecte, care solicită o capacitate suplimentară de 20 GW, se află încă pe lista de așteptare.

În total, este vorba despre 35 GW de capacitate aprobată sau solicitată, ceea ce evidențiază presiunea tot mai mare asupra sistemului energetic spaniol.

Ministra a avertizat că extinderea necontrolată a acestor infrastructuri ar putea genera costuri suplimentare de până la 5 miliarde de euro anual pentru sistemul electric, potrivit estimărilor Guvernului.

Din această sumă, 4 miliarde de euro ar proveni din impactul asupra prețurilor de pe piața angro a energiei electrice, iar alte 1 miliard de euro ar fi asociate mecanismelor de capacitate.

Sara Aagesen a explicat că, în absența Decretului Regal, factura totală ar putea suporta un impact de 5 miliarde de euro. În funcție de scenariul analizat, consumatorii industriali ar putea ajunge să plătească cu 25% mai mult pentru energia electrică utilizată.

Este important de precizat că aceste valori reprezintă prognoze ale Guvernului pentru un scenariu ipotetic. Ele nu sunt costuri deja înregistrate și nici economii garantate ca urmare a aplicării noilor reguli.

În paralel cu adoptarea noilor cerințe pentru centrele de date, Guvernul spaniol a aprobat un nou plan de dezvoltare a rețelei electrice, care se va desfășura până în 2030.

Documentul prevede investiții de 17,142 miliarde de euro pentru extinderea și consolidarea infrastructurii energetice, astfel încât aceasta să poată face față cererii în creștere.

Planul include și capacități destinate noilor categorii de consumatori de energie, printre care se numără centrele de date. Totuși, investițiile nu sunt alocate exclusiv acestor infrastructuri, ci urmăresc dezvoltarea generală a rețelei electrice.

Spania încearcă să își consolideze poziția ca destinație pentru investițiile internaționale în centre de date. Țara mizează în acest sens pe resursele sale de energie regenerabilă, pe conectivitate și pe poziția sa strategică în Europa.

Prin noile reglementări, autoritățile urmăresc să condiționeze extinderea sectorului de respectarea unor standarde mai stricte de eficiență energetică și de protecție a mediului.

Disponibilitatea energiei electrice și a apei, precum și capacitatea de conectare la rețea au devenit factori esențiali pentru dezvoltarea centrelor de date.

Impactul noilor obligații asupra proiectelor aflate deja în desfășurare și asupra investițiilor viitoare va depinde de modul în care vor fi aplicate prevederile decretului și de respectarea termenelor de adaptare stabilite în forma finală a documentului.