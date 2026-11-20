Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a demarat procesul de alimentare a 545.007 carduri educaționale aferente anului școlar 2026-2027. Banii sunt destinați beneficiarilor care și-au păstrat eligibilitatea în cadrul programului și pentru care nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a sumelor alocate prin această operațiune se ridică la 272.503.500 de lei.

Fiecare beneficiar eligibil primește un sprijin financiar de 500 de lei, acordat într-o singură tranșă anuală. Sumele pot fi folosite exclusiv pentru cumpărarea rechizitelor școlare și a articolelor de vestimentație necesare pentru frecventarea cursurilor.

Pe lângă cardurile aferente beneficiarilor care și-au menținut eligibilitatea, pentru anul școlar 2026-2027 au fost emise alte 125.899 de carduri educaționale, destinate persoanelor nou-intrate în program.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a demarat procesul de alimentare a 545.007 carduri educaționale, aferente anului școlar 2026–2027, pentru beneficiarii care și-au menținut eligibilitatea și pentru care nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a sumelor alocate prin această operațiune este de 272.503.500 de lei”, a transmis MIPE într-un comunicat.

Alimentarea acestor carduri se desfășoară etapizat, pe măsură ce unitățile de învățământ confirmă distribuirea lor către părinții sau reprezentanții legali ai beneficiarilor. Confirmarea trebuie înregistrată corespunzător în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Există și situații în care, în urma verificărilor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, au fost identificate anumite atenționări. În aceste cazuri, emiterea și/sau alimentarea cardurilor se va realiza pe parcursul anului școlar 2026-2027, în funcție de clarificările transmise de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Procedura presupune soluționarea situațiilor semnalate și confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate înainte de emiterea sau alimentarea cardurilor.

„Fiecare beneficiar eligibil primește un sprijin în valoare de 500 de lei, acordat într-o singură tranșă anuală, destinat achiziționării de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor. Totodată, pentru anul școlar 2026–2027, au fost emise 125.899 de carduri educaționale pentru beneficiarii nou-intrați în program. Alimentarea acestora se realizează etapizat, pe măsură ce unitățile de învățământ confirmă distribuirea cardurilor către părinții sau reprezentanții legali ai beneficiarilor, prin înregistrarea corespunzătoare în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). În cazul situațiilor pentru care au fost identificate atenționări în cadrul procesului de verificare a eligibilității, emiterea și/sau alimentarea cardurilor se va realiza pe parcursul anului școlar 2026–2027, în funcție de clarificările transmise de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), după soluționarea situațiilor semnalate și confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate”, informează MIPE.

Sumele acordate pentru anul școlar 2026-2027 vor putea fi utilizate până la data de 31 august 2027 inclusiv.

Banii pot fi cheltuiți exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor școlare. Utilizarea sprijinului financiar trebuie să respecte condițiile stabilite prin legislația în vigoare.

Prin urmare, beneficiarii nu pot folosi aceste fonduri pentru alte categorii de cumpărături, sprijinul fiind destinat acoperirii unor cheltuieli legate direct de participarea copiilor la activitățile educaționale.

„Sumele acordate pentru anul școlar 2026–2027 vor putea fi utilizate până la data de 31 august 2027 inclusiv, exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor școlare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare”, au transmis autoritățile.

Măsura de sprijin educațional este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și beneficiază de finanțare prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Programul este derulat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta urmărește susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic. Măsura are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar și asigurarea accesului la educație pentru copiii care provin din medii dezavantajate.

„Măsura de sprijin educațional este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare. Programul vizează susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la asigurarea accesului la educație”, a conchis MIPE.

Prin acordarea sprijinului anual de 500 de lei, autoritățile urmăresc să contribuie la acoperirea unei părți din cheltuielile necesare pregătirii pentru școală, în special cele legate de rechizite și îmbrăcăminte.