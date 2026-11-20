O mașină chinezească poate părea avantajoasă la prima vedere, prin preț, dotări sau accesul la leasing. Analistul economic Adrian Negrescu spune însă că oferta trebuie judecată și prin costurile de după achiziție. Într-un comentariu publicat pe LinkedIn, el explică de ce contează rețeaua de service, timpul de livrare a pieselor și condițiile garanției. Pentru cei care vor să schimbe mașina după doi sau trei ani, în calcul intră și prețul de revânzare.

Comentariul a pornit de la o întrebare pe care i-a pus-o un prieten, dacă merită să cumpere o mașină chinezească. Negrescu spune că discuția privește felul în care cumpărătorul evaluează oferta, indiferent de model. În opinia sa, o parte din promovare mizează pe teama clientului că ar putea rata o ocazie dacă amână decizia.

„În primul rând, la câtă publicitate e în jurul acestor mașini chinezești în care am fost surprins să văd și oameni de business cunoscuți, aș spune că e absolut necesar să nu cădem în capcana promoțiilor agresive. Chinezii și partenerii lor români dezvoltă, de departe, cea mai eficientă campanie de marketing din istoria auto din România, cu un accent puternic pe ideea de ,,fear of missing out’’.”

Negrescu vede o dificultate în evaluarea modelelor cu un istoric scurt. Un cumpărător poate compara prețul și dotările din ofertele dealerilor. Fiabilitatea în timp, experiența cu reparațiile și valoarea la revânzare sunt mai greu de evaluat când modelul este recent.

„Dincolo de publicitatea agresivă, poate cel mai important aspect care ar trebui să îl iei în calcul este că marea majoritate a mașinilor ajunse pe piața românească nu au mai mult de 2 ani de producție, altfel spus nu au un istoric de service, de fiabilitate iar potențialul de revânzare este imposibil de estimat.”

Accesul la leasing este unul dintre avantajele pe care le poate vedea clientul la semnare. Analistul atrage atenția asupra costurilor finanțării și recomandă verificarea rețelei locale de reprezentanțe și service-uri. O marcă poate fi cunoscută internațional, dar pentru proprietar contează și distanța până la atelierul autorizat pentru modelul ales.

„Pe de altă parte, dincolo de prețuri, de promoții, de ușurința cu care ai acces la un leasing auto (atenție la costuri!!), cred că este esențial ca atunci când te gândești la o astfel de mașină nouă este să alegi o marcă cunoscută la nivel internațional, nu una obscură, abia intrată în piață. Este extrem de important să verifici dacă are reprezentanțe auto și mai ales service-uri. Altfel spus, înainte de a face achiziția, verifică unde e cel mai apropiat service autorizat. Dacă trebuie să faci 200 de kilometri pentru o revizie, mașina te va costa mai mult timp și bani.”

Negrescu propune două verificări concrete. Prima privește întreținerea curentă, de la prețul unei revizii până la costul plăcuțelor de frână. A doua privește reparațiile după un accident, când termenul de livrare al unei piese de caroserie poate determina cât timp rămâne mașina în service.

„Nu te lăsa convins doar de preț și dotări. Este esențial să te informezi și cât costă o revizie obișnuită, un set de plăcuțe de frână sau o oglindă și compară cu alte mărci. S-ar putea să ai o surpriză.

Întreabă, totodată, cât durează aducerea unei piese de caroserie. După un accident, o piesă care vine în câteva luni înseamnă o mașină stând nefolosită în service. Nu te lăsa convins de ce îți spune dealer-ul. Cere-i o dovadă concretă de dosar de reparație în care să vezi trasabilitatea pieselor de schimb.”

Analistul recomandă ca oferta CASCO să fie cerută pentru modelul ales înainte de semnarea contractului. În cazul garanției, el spune că durata promovată trebuie verificată pentru componentele care îl interesează pe cumpărător. La o mașină electrică sau hibridă, una dintre verificări privește bateria.

„Un alt aspect important. Cere o ofertă CASCO înainte să semnezi. La unele modele noi, asigurarea poate fi mai scumpă sau mai greu de obținut. Și o altă problemă esențială. Nu te lăsa convins de marketingul agresiv asociat garanției de 8-10 ani sau 1 milion de kilometri. Contează câți ani acoperă motorul – piesele în general și, la mașinile electrice sau hibride, bateria. În plus, chiar dacă ai avea 8-10 ani de garanție, ce vei face dacă firma respectivă dispare?”

Prețul de revânzare poate schimba comparația dintre două modele care par la fel de atractive la cumpărare. Negrescu spune că acest aspect cântărește mai mult pentru cine știe de la început că va schimba mașina în câțiva ani.

„Pe de altă parte, gândește-te cât timp vrei să păstrezi mașina. Dacă vrei s-o vinzi după doi-trei ani, s-ar putea să pierzi mai mult decât la o marcă europeană.”

Pentru documentarea dinaintea achiziției, Negrescu recomandă și consultarea testelor realizate de publicațiile auto internaționale. El își exprimă rezervele față de o parte dintre recenziile vloggerilor români, invocând dependența acestora de accesul la mașini pentru teste.