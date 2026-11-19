Atragerea de noi investiții în România trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru Guvern, cât și pentru mediul de afaceri, însă la fel de importantă este protejarea investițiilor aflate deja în derulare. Roxana Pîntea, senior director corporate affairs la Philip Morris România, a atras atenția asupra efectelor pe care turbulențele internaționale și incertitudinea politicilor economice interne le pot avea asupra companiilor care activează pe piața românească.

Declarațiile au fost făcute marți, 3 noiembrie 2026, la București, în cadrul lansării celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP, eveniment organizat la STUP – Banca Transilvania. Lansarea face parte din proiectul Noul Patriotism Economic.

În intervenția sa, Roxana Pîntea a subliniat că România trebuie să acorde atenție nu doar atragerii de capital nou, ci și menținerii investițiilor existente. Potrivit acesteia, evoluțiile internaționale și incertitudinile generate de politicile economice interne influențează activitatea companiilor și pot avea consecințe asupra proiectelor de investiții aflate deja în desfășurare.

Reprezentanta Philip Morris România consideră că acest subiect necesită o dezbatere mai aprofundată, în condițiile în care mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate pentru a-și putea continua planurile de dezvoltare.

În perspectiva anului 2027, Roxana Pîntea a arătat că nu există certitudini privind evoluția situației economice, ci doar speranța unei îmbunătățiri. Ea a cerut mai multă asumare din partea celor responsabili de deciziile economice și administrative, precum și un nivel mai ridicat de responsabilitate.

Reprezentanta companiei a amintit că mediul de afaceri a traversat șase luni de incertitudine, perioadă în care, în opinia sa, nimeni nu și-a asumat în mod clar responsabilitatea pentru deciziile luate sau pentru situația creată.

Totodată, aceasta a explicat că Philip Morris România adoptă o abordare conservatoare, construită pe experiența celor peste 30 de ani de activitate pe piața locală. Compania promovează patriotismul economic și consideră că valoarea creată în România este mai importantă decât originea capitalului investit.

În acest context, Roxana Pîntea a evidențiat rolul exporturilor în demonstrarea contribuției companiilor la economia națională. Ea a prezentat poziția ocupată de Philip Morris România în clasamentul celor mai mari exportatori ai țării drept o dovadă a valorii economice generate de companie.

„Tot ce înseamnă turbulențe internaționale și de politică internă economică are impact și asupra investițiilor deja existente. Este o discuție pe care trebuie să o aprofundăm mult mai mult. Legat de 2027, certitudini nu există, doar speranța că o să fie mai bine. Eu îmi doresc mai multă asumare – pentru că am avut șase luni de zile în care am stat într-o incertitudine pentru că nimeni nu-și asuma nimic sau așa părea -, un pic mai multă responsabilitate. Noi suntem un pic conservatori și, după 30 de ani de activitate în România, ne place foarte multă să promovăm patriotismul economic. Capitalul nu are pașaport, ceea ce creezi în țară este mult mai important și o demonstrăm prin export. (…) În urmă cu o lună de zile, Institutul Național de Statistică a publicat datele – Philip Morris este pe locul 13 în topul celor mai mari exportatori ai României și singura companie de tutun în primii 20. Deci, avem valoare. Trebuie doar să o arătăm și suntem optimisto-conserrvatori și ne așteptăm la mai mult dialog și la mai multă asumare”, a declarat Roxana Pîntea, conform NewMoney.

Datele publicate în urmă cu aproximativ o lună de Institutul Național de Statistică arată că Philip Morris România ocupă locul 13 în topul celor mai mari exportatori ai României.

Compania este, totodată, singura reprezentantă a industriei tutunului în primii 20 de exportatori la nivel național.

Roxana Pîntea a subliniat că această poziție demonstrează contribuția economică a companiei și capacitatea investițiilor realizate în România de a genera valoare prin activitatea de export.

Reprezentanta Philip Morris România s-a declarat optimistă, dar prudentă în privința evoluțiilor viitoare, insistând asupra necesității unui dialog mai consistent între autorități și mediul de afaceri. În opinia sa, asumarea deciziilor și responsabilitatea instituțională sunt esențiale pentru consolidarea încrederii investitorilor și menținerea proiectelor economice existente.

Lansarea celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP face parte dintr-un demers amplu de evaluare sistematică a opiniilor antreprenorilor din România.

Inițiativa analizează percepțiile acestora asupra evoluției economiei românești, asupra serviciilor publice și dezvoltării propriilor afaceri, precum și asupra relațiilor României cu Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Ediția din 2026 urmărește inclusiv să prezinte situația economiei României în comparație cu cea de acum un an, prin prisma răspunsurilor oferite de antreprenorii incluși în cercetare.

Proiectul își propune să aducă în prim-plan opiniile antreprenorilor români și să creeze un cadru coerent de dezbatere, care să contribuie la orientarea deciziilor administrației publice centrale și locale în funcție de nevoile economiei de piață.

Vocea mediului antreprenorial este considerată esențială în procesul de elaborare a politicilor publice, astfel încât acestea să susțină dezvoltarea economiei și să răspundă mai bine realităților cu care se confruntă companiile.

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la solicitarea Revistei New Money, în cadrul programului Barometrul Antreprenorilor NewMoney.ro-INSCOP (BANI).

Datele au fost colectate în perioada 19-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice realizate cu ajutorul chestionarelor, folosind metoda CATI.

Eșantionul a cuprins 1.100 de antreprenori și a fost reprezentativ pentru comunitatea antreprenorială formată din persoane care dețin sau conduc afaceri în România.