Oil Terminal și CONPET au încheiat două contracte cu Petrotel Lukoil, în valoare cumulată de peste 10 milioane de lei, pentru manipularea și transportul țițeiului din import. Acordurile vizează operațiuni desfășurate între Portul Constanța și rafinăria Petrotel Lukoil, până la sfârșitul anului.

Oil Terminal și Petrotel Lukoil au încheiat un contract de prestări servicii și expediție în valoare de 4,334 milioane de lei, valabil până la 31 decembrie 2026. Informația a fost transmisă joi, printr-un raport remis Bursei de Valori București (BVB).

Contractul, încheiat la 18 noiembrie 2026, vizează descărcarea țițeiului din nave maritime și predarea acestuia către Conpet pentru pomparea la rafinărie. Acordul include operațiuni de descărcare și încărcare a benzinei, motorinei și MTBE din și în nave maritime, barje fluviale, vagoane-cisternă și autocisterne, precum și servicii de depozitare a țițeiului și produselor petroliere.

Acordul este valabil pe întreaga perioadă de valabilitate a Licenței OFAC nr. 131K, emisă de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

Plata serviciilor va fi efectuată prin ordin de plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii. Contractul prevede dobânzi de întârziere de 0,02% pe zi, aplicate sumelor neachitate la termen, precum și penalități de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere în cazul facturilor neachitate la scadență.

Oil Terminal operează principalul terminal petrolier al României, amplasat în Portul Constanța, la Marea Neagră. Compania are o capacitate totală de depozitare de 1,1 milioane de metri cubi, ceea ce o plasează printre cei mai importanți operatori de profil din regiunea Mării Negre.

Activitatea societății include servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide, precum și a altor produse finite și materii prime lichide destinate operațiunilor de import, export și tranzit.

CONPET a încheiat joi, 19 noiembrie 2026, un contract cu Petrotel Lukoil SA, în valoare de 5,993 milioane de lei, pentru transportul țițeiului din import către rafinăria companiei.

Acordul vizează prestarea serviciilor de transport al țițeiului din import de la Oil Terminal la rafinăria Petrotel Lukoil SA. Contractul este valabil în perioada 19 noiembrie – 31 decembrie 2026.

Potrivit prevederilor contractuale, plățile vor fi efectuate în avans, în funcție de cantitățile estimate pentru fiecare perioadă de zece zile de transport. Documentul stabilește penalități de întârziere de 0,04% pentru fiecare zi și obligă la constituirea unor garanții în valoare de 3,5 milioane de lei, valabile până la 31 ianuarie 2027.