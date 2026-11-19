Conducerea Volkswagen a prezentat cererile pe care intenționează să le susțină în viitoarele negocieri salariale cu sindicatele, propunând înghețarea remunerațiilor angajaților pentru o perioadă de doi ani și majorarea numărului de ore de muncă fără plata unor sume suplimentare. Planul grupului german include și eliminarea bonusurilor, indiferent dacă acestea sunt acordate în numerar sau sub forma unor zile suplimentare de concediu, în cadrul unei strategii mai ample de reducere a costurilor.

Potrivit informațiilor transmise de DPA și Reuters, Volkswagen se pregătește astfel pentru o confruntare cu sindicatele, care ar putea ajunge până la declanșarea unor greve.

Cel mai mare producător auto din Europa urmărește să obțină o flexibilitate mai mare în organizarea programului de lucru. În acest sens, conducerea companiei intenționează să redeschidă negocierile cu sindicatul pentru a putea solicita angajaților să lucreze mai multe ore fără să primească o remunerație suplimentară.

Printre măsurile propuse se numără înghețarea salariilor timp de doi ani și renunțarea la bonusuri. Această ultimă măsură vizează atât primele acordate în numerar, cât și beneficiile sub forma unor zile suplimentare de concediu.

Sindicatul IG Metall respinge însă propunerile conducerii Volkswagen. Reprezentanții angajaților avertizează că poziția adoptată de conducerea companiei riscă să provoace un conflict de amploare, cu efecte importante asupra producătorului auto.

Negociatorul-șef al sindicatului, Thorsten Groeger, a criticat dur propunerile conducerii executive a Volkswagen. Acesta consideră că măsurile propuse reprezintă o lovitură dată angajaților și anticipează o confruntare dificilă, care s-ar putea prelungi și ar putea avea consecințe semnificative pentru companie.

„Board-ul executiv al VW îşi înjunghie pe la spate angajaţii. Va fi un conflict dur, profund, de lungă durată, care va avea efecte semnificative asupra companiei”, a spus negociatorul şef din partea sindicatului, Thorsten Groeger.

Disputa privind salariile apare într-un moment în care relațiile dintre conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților sunt deja tensionate.

Sindicatul are o influență semnificativă în cadrul companiei, inclusiv datorită structurii de conducere și reprezentare a Volkswagen. Tensiunile s-au accentuat după ce directorul general Oliver Blume a extins programul de restructurare al grupului german.

Acest program include planuri de desființare a 100.000 de locuri de muncă, ceea ce a amplificat nemulțumirea angajaților și a reprezentanților sindicali.

În acest context, angajații Volkswagen amenință cu declanșarea unor greve începând din luna ianuarie, după ce compania va încheia aproape toate acordurile salariale cu sindicatul.

Primele discuții privind salariile angajaților Volkswagen sunt programate să înceapă marți, în orașul german Emden. Alegerea acestei locații are loc într-un context dificil, deoarece fabrica Volkswagen din acest oraș se numără printre cele patru unități de producție care ar putea fi închise în jurul anului 2030, ca parte a planului de restructurare.

În timp ce conducerea companiei solicită înghețarea salariilor și modificarea condițiilor de muncă, sindicatul IG Metall cere o majorare salarială de 5%.

Reprezentanții angajaților își justifică solicitarea prin creșterea costului vieții. Potrivit sindicatului, angajații Volkswagen nu au mai beneficiat de o majorare salarială din mai 2024.

Actualul contract colectiv de muncă se aplică unui număr de aproximativ 130.000 de angajați care lucrează în fabricile Volkswagen din Germania.

Aceste unități de producție sunt situate în Braunschweig, Chemnitz, Dresda, Emden, Hanovra, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg și Zwickau.

Prin urmare, negocierile vor avea implicații pentru un număr foarte mare de angajați, iar diferențele dintre solicitările conducerii și cele ale sindicatului indică o confruntare dificilă în perioada următoare.

Conflictul dintre conducerea Volkswagen și sindicate are loc într-un moment în care industria auto germană se confruntă cu presiuni tot mai mari pe piața europeană.

Producătorii germani trebuie să facă față concurenței unor companii chineze care comercializează automobile la prețuri mai mici. Printre acestea se numără BYD, care și-a majorat rapid cota de piață în Europa, depășind pragul de 10%.

Această evoluție pune presiune asupra producătorilor auto tradiționali din Germania, care încearcă să își reducă cheltuielile și să își adapteze activitatea la noile condiții de piață.

În cazul Volkswagen, măsurile de reducere a costurilor propuse de conducere au ajuns astfel în centrul unei dispute cu sindicatele, în condițiile în care angajații solicită majorări salariale, iar compania urmărește să limiteze cheltuielile și să obțină mai multă flexibilitate în organizarea muncii.