Mărcile poloneze au câștigat teren în România. Ce produse se găsesc în magazinele românești

Mărcile de origine poloneză ocupă un loc important în comerțul din România, fiind prezente în magazinele de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare și articole pentru locuință. Companii care au pornit din Polonia și-au extins rețelele comerciale pe piața românească, iar unele dintre ele desfășoară inclusiv activități de producție locală. Produsele acestor mărci sunt disponibile atât în centre comerciale, cât și în magazine din orașe mai mici. Prezența lor pe piața românească este analizată cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, sărbătorită pe 11 noiembrie.

Polonia este țara de origine a numeroase mărci comerciale cunoscute consumatorilor români. Acestea activează în domenii diferite, de la modă și încălțăminte până la băuturi răcoritoare, produse pentru gospodărie și articole destinate amenajării locuinței.

O parte dintre companiile poloneze au intrat în România în urmă cu aproape două decenii, în timp ce altele și-au accelerat dezvoltarea în ultimii ani. Extinderea s-a realizat atât în marile centre comerciale, cât și în parcurile de retail din orașele mici și mijlocii.

Prezența acestor mărci nu înseamnă însă că toate produsele comercializate sunt fabricate în Polonia. În industria modei, companiile folosesc lanțuri internaționale de aprovizionare, iar în industria alimentară există produse realizate în fabrici din România.

Originea unei mărci, țara în care sunt fabricate produsele și structura acționariatului companiei sunt elemente distincte. Această diferențiere este importantă pentru înțelegerea modului în care firmele poloneze participă la economia românească.

Pepco este unul dintre retailerii cu origini poloneze care și-au dezvoltat o rețea extinsă pe piața românească. Magazinele companiei comercializează îmbrăcăminte, articole pentru locuință, decorațiuni și produse de uz cotidian.

Retailerul a intrat în România în 2015, când avea 44 de magazine și aproximativ 450 de angajați. În următorii zece ani, rețeaua s-a extins în peste 100 de orașe, ajungând la aproximativ 500 de unități la sfârșitul anului 2025.

România a devenit astfel a doua piață ca dimensiune pentru Pepco, după Polonia. Dezvoltarea rețelei s-a concentrat pe magazine amplasate în centre comerciale, parcuri de retail și zone cu acces facil pentru consumatori.

Oferta Pepco include haine pentru copii și adulți, textile, produse pentru bucătărie, accesorii decorative și articole necesare în gospodărie. Modelul comercial este orientat către bunuri de larg consum, comercializate la prețuri accesibile.

Pepco Group este listat la Bursa de Valori din Varșovia din 2021 și operează mii de magazine în Europa. Deși rețeaua are origini poloneze, grupul funcționează printr-o structură corporativă internațională și nu trebuie prezentat drept o companie deținută exclusiv de investitori polonezi.

Un alt actor important pe piața românească este LPP, companie poloneză cu sediul în Gdańsk, care administrează cinci mărci de îmbrăcăminte: Reserved, Sinsay, Cropp, House și Mohito.

Deși sunt comercializate sub identități diferite, toate aceste branduri aparțin aceluiași grup și se adresează unor categorii distincte de consumatori.

Reserved oferă îmbrăcăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii. Cropp este orientat către moda urbană, House comercializează articole vestimentare casual, Mohito se concentrează pe colecții pentru femei, iar Sinsay include în portofoliu haine, accesorii și produse pentru locuință.

LPP a intrat pe piața românească în 2007, prin mărcile Reserved și Cropp. Ulterior, compania și-a extins activitatea, iar Sinsay, lansat în România în 2014, a devenit unul dintre principalele branduri ale grupului.

La sfârșitul lunii iunie 2026, rețeaua Sinsay ajunsese la 250 de magazine în România, după inaugurarea unor noi unități în mai multe județe.

Din punct de vedere financiar, LPP România Fashion a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 2.386.689.552 de lei, echivalentul a aproximativ 2,39 miliarde de lei. Profitul net a fost de 10.760.493 de lei, potrivit datelor financiare publicate pentru companie.

Rezultatele reflectă dimensiunea activității comerciale a grupului pe piața românească, unde mărcile LPP concurează cu alți retaileri internaționali de îmbrăcăminte.

Piața românească a încălțămintei include și retailerul CCC, companie de origine poloneză care comercializează pantofi, genți și accesorii pentru diferite categorii de consumatori.

Grupul și-a dezvoltat activitatea pe mai multe piețe europene, inclusiv în România, unde produsele sale sunt disponibile atât în magazine fizice, cât și prin intermediul comerțului electronic.

Oferta CCC cuprinde încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, articole sportive, genți și alte accesorii. Retailerul distribuie produse ale unor mărci din propriul portofoliu, dar și articole comercializate sub branduri internaționale.

Magazinele companiei sunt prezente în mai multe orașe din România, inclusiv Oradea, Sibiu, Pitești, Piatra Neamț și Miercurea Ciuc, potrivit listei de unități publicate de retailer.

Ca în cazul altor companii din industria modei, originea poloneză a grupului nu înseamnă că toate produsele vândute sunt fabricate în Polonia. Articolele provin din lanțuri de aprovizionare care includ producători din mai multe țări.

Industria alimentară reprezintă un alt sector în care mărcile de origine poloneză sunt prezente pe piața românească. Un exemplu este Tymbark, brand de băuturi răcoritoare care aparține grupului Maspex.

Compania Maspex este prezentă în România din 1996, iar marca Tymbark a fost introdusă pe piața locală în 2004, odată cu lansarea unei game de nectaruri.

În același an a început și producția locală a sucurilor Tymbark, pe baza unor rețete adaptate preferințelor consumatorilor români. Astfel, o parte dintre produsele comercializate sub această marcă sunt fabricate în România, chiar dacă brandul aparține unui grup polonez.

Portofoliul Tymbark include sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare carbogazoase și necarbogazoase, precum și produse realizate pe bază de fructe.

În 2024, compania a introdus pe piața românească și o gamă de mousse de fructe, disponibilă în ambalaje flexibile de tip pouch. Lansarea a extins oferta mărcii dincolo de segmentul tradițional al băuturilor.

Maspex România face parte dintr-un grup alimentar privat important din Polonia, cu activități în mai multe state europene. Prezența sa pe piața românească demonstrează că extinderea mărcilor poloneze poate presupune atât distribuția produselor, cât și dezvoltarea unor capacități locale de producție.

Companiile de origine poloneză prezente în România folosesc modele de afaceri diferite, în funcție de domeniul în care activează. Retailerii de îmbrăcăminte și încălțăminte își dezvoltă în principal rețele comerciale, în timp ce unele grupuri alimentare desfășoară inclusiv activități industriale.

În cazul magazinelor de modă, produsele pot proveni din fabrici amplasate în mai multe țări, indiferent de locul în care a fost înființată compania care deține marca. Acest model este utilizat pe scară largă de grupurile internaționale de retail.

În industria alimentară, activitățile pot include producția în fabrici locale, ambalarea, depozitarea și distribuția către marile rețele comerciale. În aceste situații, relația economică dintre România și Polonia depășește importul de mărfuri și presupune participarea unor companii de origine poloneză la activități desfășurate pe teritoriul României.

Pentru consumatorii români, Pepco, Reserved, Sinsay, Cropp, House, Mohito, CCC și Tymbark reprezintă exemple de mărci cu origini poloneze, prezente în categorii diferite de produse. Structura acționariatului, locurile de fabricație și modul de distribuție diferă însă de la un grup la altul.

Cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, sărbătorită anual la 11 noiembrie, prezența acestor mărci evidențiază o componentă a relațiilor economice dintre cele două state: accesul companiilor poloneze la piața românească și dezvoltarea unor activități comerciale și de producție destinate consumatorilor locali.