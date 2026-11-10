Restructurări la o fabrică din România cu aproape 200 de angajați. Un mare producător industrial încearcă să oprească pierderile

Un important producător indian de componente industriale pregătește restructurări la fabrica sa din România, unde lucrează aproximativ 190 de persoane. Harsha Engineers a decis să restrângă activitatea unității din Ghimbav, județul Brașov, după mai mulți ani consecutivi de pierderi. Compania urmărește reducerea cheltuielilor operaționale și îmbunătățirea rezultatelor financiare până în martie 2027. Conducerea grupului nu a precizat câți angajați ar putea fi afectați de reorganizare.

Harsha Engineers, cel mai mare producător indian de colivii pentru rulmenți, a decis să restructureze operațiunile din România, după ce fabrica de la Ghimbav a înregistrat pierderi în fiecare an începând din 2021. Măsurile urmăresc diminuarea costurilor și stabilizarea activității subsidiarei locale, potrivit informațiilor analizate de Profit.ro.

Grupul indian este prezent pe piața românească din 2016, când a preluat fabrica Johnson Metall SRL din Ghimbav, județul Brașov. Ulterior, compania achiziționată a fost redenumită Harsha Engineers Europe SRL.

În ultimii ani, unitatea de producție s-a confruntat cu o creștere a cheltuielilor, care a afectat rezultatele financiare. Pentru a limita pierderile, conducerea grupului a elaborat un plan de restrângere a operațiunilor, care urmează să fie aplicat începând cu trimestrul fiscal în curs.

Directorul general al Harsha Engineers, Vishal Rangwala, estimează că noul model operațional ar putea permite companiei să elimine pierderile din România până la încheierea actualului exercițiu financiar, în martie 2027.

„Considerăm că acesta va fi un model viabil pe termen mediu, prin care ne propunem să stopăm pierderile operaționale înregistrate în România – un obiectiv pe care credem că îl putem atinge până la sfârșitul anului financiar curent (martie 2027 – n.r.)”, spune CEO-ul Harsha, Vishal Rangwala.

Planul de restructurare din România vizează în principal eficientizarea costurilor, însă conducerea grupului indian nu poate anticipa în această etapă dacă schimbările vor determina și revenirea subsidiarei la profit net.

Vishal Rangwala a explicat că este „prea devreme” pentru o asemenea evaluare. În paralel cu reorganizarea, compania intenționează să continue dezvoltarea vânzărilor de colivii pentru rulmenți produse la Ghimbav.

„Suntem optimiști și lucrăm la îmbunătățirea structurii costurilor, alături de alte măsuri, dar rezultatul final depinde de o serie de factori. Însă suntem destul de încrezători în capacitatea noastră de a aduce îmbunătățiri la nivel operațional, și ulterior, poate, atingerea unei profitabilități depline, în funcție de mai mulți factori”, potrivit CEO-ului Harsha.

Directorul general a fost întrebat și ce decizii ar putea lua grupul în situația în care restructurarea nu va reuși să readucă subsidiara românească pe creștere. Acesta a evitat să prezinte un scenariu concret, invocând dificultățile generate de nivelul ridicat al costurilor.

„În ceea ce privește România, continuăm să ne dezvoltăm segmentul de colivii. Totuși, având în vedere provocările semnificative legate de costuri, este dificil să oferim un răspuns complet și clar la această întrebare. Analizăm situația și vom reveni cu detalii imediat ce vom avea o imagine mai clară”, a precizat acesta.

Restructurările pregătite de Harsha Engineers ridică semne de întrebare în privința impactului asupra personalului fabricii din România, însă grupul nu a comunicat până acum amploarea eventualelor reduceri de personal.

Reprezentanții companiei nu au prezentat nici o estimare a cheltuielilor necesare reorganizării. Conducerea a transmis că informațiile suplimentare vor fi făcute publice la „o dată adecvată”.

Directorul financiar al grupului, Maulik Jasani, a explicat că prioritatea este eliminarea pierderilor și că măsurile avute în vedere pot viza atât relațiile comerciale cu clienții, cât și organizarea internă.

„Pe scurt, obiectivul nostru este să oprim pierderile. Vom lua toate măsurile necesare în acest sens, fie în relația cu clienții, fie la nivel intern, în cadrul organizației”, a precizat directorul financiar, Maulik Jasani.

Rezultatele financiare raportate de subsidiara românească arată că majorarea cifrei de afaceri nu a fost suficientă pentru a compensa cheltuielile și pentru a readuce compania pe profit.

În 2025, Harsha România a înregistrat o cifră de afaceri de 123 de milioane de lei, comparativ cu 112,79 milioane de lei în anul precedent. Efectivul mediu de personal a fost de 190 de angajați.

Pierderile companiei s-au diminuat cu aproximativ 1,6 milioane de lei, până la 7,18 milioane de lei. În același interval, veniturile au avansat cu 4,4%, ajungând la 120,2 milioane de lei.

Pe de altă parte, cheltuielile au crescut cu 2,7%, până la 127,4 milioane de lei. Diferența dintre veniturile și cheltuielile raportate evidențiază presiunile financiare care au determinat grupul să pregătească reorganizarea activității din România.

Dificultățile financiare ale Harsha Engineers Europe au continuat și în prima jumătate a anului fiscal 2027, perioadă încheiată la 30 septembrie 2026, subsidiara românească înregistrând rezultate inferioare celorlalte companii din grup.

Performanța negativă a unității din România a influențat rezultatele consolidate, deși activitatea subsidiarei din China a continuat să genereze rezultate favorabile.

„Performanța slabă continuă a Harsha România, cu EBITDA și profit net negative în trimestrul al doilea și în prima jumătate a anului fiscal 2027, este compensată de performanța bună susținută a Harsha China, ceea ce a dus la o pierdere netă cumulată de aproximativ 1,70 crore rupii (aproximativ 161.500 euro – n.r. ) în trimestrul al doilea și de aproximativ 5 crore rupii (475.000 euro) în prima jumătate a anului fiscal 2027”, transmite compania.

Prin restrângerea operațiunilor din România, conducerea Harsha estimează că pierderile cumulate ale subsidiarelor din afara Indiei ar putea fi reduse la un nivel scăzut pentru întregul exercițiu financiar.

Sanjay Majmudar, consilier strategic în cadrul grupului, a explicat că reorganizarea urmărește inclusiv identificarea și gestionarea activităților care nu generează rezultate financiare favorabile.

„Dorim să creștem vânzările de colivii și să reducem pierderile. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că activitățile neprofitabile sunt gestionate corespunzător – lucrăm la acest aspect”, a precizat Sanjay Majmudar, consilier strategic la Harsha.

Harsha Engineering a fost înființată în 1986 de familiile indiene Rangwala și Shah, care dețin împreună participația majoritară în companie. Grupul s-a extins ulterior pe piețele internaționale, inclusiv în Europa, prin achiziția fabricii din România.

În 2022, compania a fost listată la bursă, la o evaluare de aproximativ 365 de milioane de dolari.

Harsha este cel mai mare producător indian de colivii din alamă pentru rulmenți, raportat la venituri, și se numără printre principalii producători mondiali din acest segment industrial. Grupul deține o cotă estimată la 6,5% din piața globală de profil.

Compania operează unități de producție în India, China și România, iar numărul total al angajaților permanenți și temporari depășește 3.200 de persoane.