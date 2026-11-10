Bani europeni pentru crescătorii de porci și păsări. APIA anunță când vor ajunge fondurile la fermieri

Crescătorii de porci și păsări din România beneficiază de sprijin financiar european pentru îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor. Pentru anul 2026, fermierii au solicitat fonduri în valoare de peste 179 de milioane de euro, printr-o măsură finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027. Documentele justificative pentru primele nouă luni ale anului însumează peste 86 de milioane de euro. Autoritățile au stabilit și calendarul depunerii următoarelor documente, precum și termenul până la care trebuie încheiate plățile.

Crescătorii de porci și păsări pot beneficia de bani europeni prin intervenția DR-06 „Bunăstarea animalelor”, derulată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Potrivit datelor comunicate de APIA, pentru anul de angajament 2026 au fost înregistrate 559 de cereri inițiale. Valoarea totală a finanțărilor solicitate de fermieri se ridică la 179.092.538 de euro.

În ceea ce privește activitatea desfășurată în trimestrele I, II și III din 2026, beneficiarii au transmis 1.139 de deconturi justificative. Documentele însumează 86.479.856 de euro și vizează exploatațiile în care sunt crescuți porci grași, pui de carne și pui de curcă.

Sumele aferente deconturilor depuse reprezintă finanțările solicitate pentru activitatea din primele nouă luni ale anului, fără ca acestea să indice automat valoarea plăților deja efectuate către beneficiari.

Ministerul Agriculturii consideră că finanțarea măsurilor de bunăstare a animalelor trebuie să asigure continuitatea activității fermelor și să permită crescătorilor să își planifice investițiile în condiții de stabilitate financiară.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a subliniat importanța transferării fondurilor europene către beneficiari în termenele stabilite, dar și necesitatea simplificării procedurilor administrative.

„Fermierii din sectorul zootehnic au nevoie de sprijin constant și acordat la timp. Pachetul financiar de peste 179 de milioane de euro alocat bunăstării animalelor oferă predictibilitate și stabilitate crescătorilor români de porci și păsări. Urmărim ca fondurile europene să ajungă la timp în conturile crescătorilor care investesc în standarde ridicate de producție, garantând astfel produse sigure, de calitate superioară pentru consumatori și competitivitate pe piață. În același timp, continuăm simplificarea procedurilor administrative, astfel încât fermierii să dedice mai puțin timp birocrației și mai mult dezvoltării propriilor ferme”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul intervenției DR-06, finanțarea destinată sectorului suin este acordată prin pachetul a), dedicat bunăstării porcinelor, pentru care au fost înregistrate 257 de solicitări inițiale în anul 2026.

Valoarea estimată a sprijinului financiar aferent acestor cereri este de 81.009.615 euro.

Pentru activitatea din primele trei trimestre ale anului, crescătorii de porci grași au transmis 605 deconturi justificative. Valoarea totală a documentelor depuse pentru această categorie ajunge la 34.329.301 euro.

Sectorul avicol beneficiază de o componentă distinctă de finanțare prin pachetul b), destinat îmbunătățirii condițiilor de bunăstare a păsărilor, pentru care au fost depuse 302 cereri inițiale.

Bugetul estimat pentru solicitările înregistrate în acest sector este de 98.082.923 euro, depășind valoarea finanțărilor cerute pentru exploatațiile de porcine.

Pentru trimestrele I, II și III din 2026, fermierii care cresc pui de carne și pui de curcă au depus 534 deconturi justificative, cu o valoare cumulată de 52.150.555 euro.

Fermierii care solicită sprijin financiar prin intervenția DR-06 trebuie să utilizeze platforma electronică a APIA pentru transmiterea documentelor necesare accesării fondurilor europene.

Procedura de depunere se desfășoară exclusiv online, prin intermediul platformei disponibile pe site-ul instituției, www.apia.org.ro.

Digitalizarea procesului urmărește reducerea timpului necesar verificării documentației și simplificarea formalităților administrative pentru beneficiarii din sectorul zootehnic.

APIA a stabilit etapele administrative care urmează pentru fermierii înscriși în programul de bunăstare a animalelor, inclusiv perioada de depunere a documentelor aferente ultimului trimestru din 2026 și deschiderea noii sesiuni de finanțare.

În ianuarie 2027, crescătorii de porci grași, pui de carne și pui de curcă vor trebui să depună deconturile justificative corespunzătoare trimestrului IV din 2026.

În aceeași lună se vor transmite și deconturile justificative anuale pentru animalele de reproducție. Această categorie include scroafele și scrofițele montate, găinile ouătoare și găinile de reproducție din rase grele.

Tot în ianuarie 2027, începând cu prima zi lucrătoare a anului, se va deschide sesiunea pentru depunerea cererilor inițiale aferente noului an de angajament.

În ceea ce privește finanțările corespunzătoare anului de cerere 2026, calendarul comunicat de autorități prevede finalizarea tuturor plăților până la 30 iunie 2027.