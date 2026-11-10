Schimbare la DC Studios. James Gunn și Peter Safran pleacă de la conducere. Un fost director de la Marvel le ia locul

Scenaristul și regizorul James Gunn (dreapta) și producătorul Peter Safran au fost numiți codirectori generali ai DC Studios în octombrie 2022. SURSA FOTO: Ambasada Statelor Unite în Filipine

DC Studios trece printr-o nouă reorganizare, după preluarea Warner Bros. de către Skydance. Regizorul James Gunn și producătorul Peter Safran părăsesc conducerea studioului după patru ani, iar responsabilitatea pentru viitoarele filme și seriale cu Superman, Batman și Wonder Woman va fi preluată de Jeremy Latchman, fost director Marvel Studios. Schimbarea vine după rezultatele financiare foarte diferite înregistrate de producțiile DC în ultimii doi ani.

James Gunn și Peter Safran renunță la funcțiile de conducere deținute în cadrul DC Studios, potrivit unui anunț făcut luni de Skydance Motion Picture Group.

Cei doi au preluat conducerea studioului în 2022, cu misiunea de a reconstrui franciza și de a crea un univers cinematografic mai bine organizat, în care poveștile personajelor DC să fie conectate.

Plecarea lor reprezintă o schimbare importantă pentru companie, mai ales că are loc la aproximativ un an după lansarea filmului Superman, regizat de James Gunn.

Reorganizarea vine și în contextul preluării Warner Bros. de către Skydance, care a adus modificări în structura de conducere a afacerilor cinematografice.

David Ellison, președintele și directorul general al Skydance, l-a ales pe Jeremy Latchman pentru a prelua conducerea DC Studios. Acesta va ocupa funcțiile de președinte și director de creație începând cu 1 decembrie 2026.

Latchman va coordona următoarea etapă de dezvoltare a producțiilor cinematografice și de televiziune bazate pe personajele DC, printre care Superman, Batman și Wonder Woman.

Noul conducător are experiență în industria filmelor cu supereroi, după ce a lucrat la Marvel Studios și a fost implicat în producții importante precum Iron Man și The Avengers.

De asemenea, a colaborat anterior cu James Gunn și Peter Safran la filmul Guardians of the Galaxy, produs de Marvel.

Mandatul lui James Gunn și Peter Safran a fost marcat de rezultate comerciale diferite.

Prima producție lansată în cadrul noului univers cinematografic DC, Superman, a ajuns în cinematografe în 2025 și a obținut încasări de aproape 619 milioane de dolari la nivel mondial, echivalentul a aproximativ 553 de milioane de euro.

Filmul a reprezentat un pas important în strategia celor doi de relansare a francizei.

Situația a fost diferită în cazul Supergirl, lansat în iunie 2026.

Producția a înregistrat încasări mondiale de aproximativ 126 de milioane de dolari, în condițiile unui buget de producție raportat la 170 de milioane de dolari.

Rezultatul a fost considerat un eșec comercial, încasările fiind inferioare costurilor de producție, fără a lua în calcul cheltuielile de promovare și distribuție.

În octombrie a urmat Clayface, o producție DC cu influențe din cinematografia horror.

În ansamblu, DC Studios a întâmpinat dificultăți în a reproduce succesul financiar și impactul cultural obținute de Marvel în primii ani ai universului său cinematografic.

Într-o declarație oficială, David Ellison a apreciat contribuția lui James Gunn și Peter Safran la reorganizarea studioului.

Șeful Skydance a transmis că cei doi au deschis o nouă etapă pentru DC Studios și au coordonat compania într-o perioadă de transformări importante.

Ellison a subliniat că Gunn și Safran au reconstruit fundația francizei și au dezvoltat un portofoliu de proiecte de care compania este mândră.

De asemenea, acesta le-a mulțumit pentru pasiunea, contribuțiile și implicarea lor în dezvoltarea brandului DC.

Deși nu vor mai coordona strategia pe termen lung a DC Studios, James Gunn și Peter Safran lasă în urmă mai multe proiecte cinematografice și de televiziune aflate în diferite etape de dezvoltare.

James Gunn lucrează în prezent la finalizarea filmului Man of Tomorrow, continuarea producției Superman din 2025.

Printre proiectele pregătite de studio se numără și The Batman: Part II, precum și serialul The People v. Gorilla Grodd.

Mai multe dintre producțiile dezvoltate în perioada conducerii Gunn-Safran rămân în lucru, urmând ca Jeremy Latchman să preia responsabilitatea pentru direcția creativă și planurile viitoare ale studioului de la începutul lunii decembrie.