Prețurile carburanților, 10 noiembrie 2026. Cât costă benzina și motorina astăzi în România

Prețurile carburanților din România au înregistrat modificări minore marți, 10 noiembrie 2026. Benzina standard s-a ieftinit cu un ban pe litru, în timp ce motorina și-a menținut prețul mediu din ziua precedentă. În schimb, GPL-ul s-a scumpit ușor, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard a ajuns marți, 10 noiembrie, la 9,81 lei pe litru, în scădere cu un ban față de ziua precedentă, echivalentul unei reduceri de 0,1%.

Prețurile benzinei variază între 9,76 și 9,93 lei pe litru, conform informațiilor colectate din 1.356 de stații de alimentare.

Motorina standard are un preț mediu de 10,85 lei pe litru, neschimbat față de luni. La nivel național, prețurile sunt cuprinse între 10,75 și 10,92 lei pe litru, pe baza datelor din 1.357 de stații.

În cazul GPL-ului, prețul mediu a crescut cu un ban, până la 4,76 lei pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de 0,2%. Prețurile variază între 4,41 și 5 lei pe litru, potrivit datelor din 329 de stații.

Comparativ cu 30 iunie 2026, benzina standard este mai scumpă cu 1,15 lei pe litru, respectiv 13,3%. Motorina a înregistrat o creștere de 1,63 lei pe litru, echivalentul unui avans de 17,7%, în timp ce GPL-ul s-a scumpit cu 21 de bani, respectiv 4,6%.

Cele mai mici prețuri raportate marți diferă în funcție de tipul de carburant și de localitatea în care se află stația de alimentare.

Cea mai ieftină benzină standard se găsește la o stație Socar din Arad, unde litrul costă 9,76 lei.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Pentru GPL, cel mai redus tarif este de 4,41 lei pe litru, la o stație din București.

La nivelul județelor, Botoșani înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard, de 9,79 lei pe litru, în timp ce Sibiu are cea mai ridicată medie, de 9,84 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie județeană este în Gorj, de 10,82 lei pe litru, iar cea mai mare este în Sibiu, de 10,86 lei pe litru.

În București, benzina standard are un preț mediu de 9,81 lei pe litru, iar motorina costă, în medie, 10,85 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, șoferii plătesc în medie 9,83 lei pentru un litru de benzină și 10,86 lei pentru unul de motorină. În Timișoara, benzina ajunge la 9,84 lei pe litru, iar motorina la 10,86 lei.

În Iași, prețul mediu al benzinei este de 9,81 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,84 lei. Aceleași valori sunt înregistrate și în Craiova.

La Constanța și Brașov, benzina are un preț mediu de 9,81 lei pe litru, iar motorina de 10,85 lei.

Dintre marile orașe analizate, Oradea înregistrează cea mai ridicată medie pentru benzină, de 9,85 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,86 lei.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 92,36 dolari pe baril în data de 9 noiembrie 2026, pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027.

Cotația este cu 5,96 dolari mai mică față de valoarea precedentă, potrivit datelor transmise de PretCarburant.ro.

Cu toate acestea, raportat la 30 iunie 2026, petrolul Brent înregistrează o creștere de 39,3%, calculată pe seria continuă a contractelor futures, care ține cont de schimbările contractului de referință.