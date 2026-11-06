Shopping Bank Friday 2026: Banca Transilvania anunță peste 40 de oferte speciale pentru persoane fizice și antreprenori (P)

Banca Transilvania organizează astăzi, 6 noiembrie, o nouă ediție Shopping Bank Friday, campania care aduce peste 40 de oferte speciale pentru persoane fizice, antreprenori și românii care locuiesc în străinătate.

Ediția din acest an include beneficii la carduri de cumpărături, credite, economisire, investiții, asigurări și leasing auto, precum și oferte exclusive prin partenerii BT.

Toate promoțiile sunt disponibile online, doar timp de 24 de ore.

Banca Transilvania este prima bancă din România care a adus conceptul de Black Friday în zona de banking, în 2014, prin Shopping Bank Friday. De-a lungul anilor, campania a devenit unul dintre cele mai așteptate evenimente BT, reunind reduceri la produse și servicii financiare, oferte exclusive cu parteneri comerciali și surprize pentru clienți în BT Pay.

Pentru cardurile de cumpărături, Banca Transilvania oferă 250 de lei în puncte Star pentru Star Forte, 350 de lei pentru Star Gold și 400 de lei pentru Star Platinum.

Clienții care au nevoie de finanțare pot accesa un credit de nevoi personale cu dobândă fixă de la 5,99%, un credit imobiliar cu dobândă fixă de la 4,79% în primii 3 ani sau de la 4,90% în primii 5 ani și un overdraft cu dobândă variabilă de 8,57%.

Oferta Shopping Bank Friday include și beneficii pentru utilizatorii BT Pay. Cei care investesc prin aplicație, în fonduri și la bursă, pot câștiga unul dintre cele peste 200 de premii, în valoare de până la 10.000 de lei. Campania se adresează atât celor care investesc deja, cât și celor care fac primii pași în lumea investițiilor.

Tot prin BT Pay, clienții își pot deschide un cont de economii Round Up, iar Banca Transilvania le dublează soldul disponibil la 6 decembrie, în limita a 500 de lei, dacă își deschid contul doar astăzi, 6 noiembrie.

În categoria asigurărilor, sunt disponibile RCA la preț avantajos și 30% cashback la asigurarea de călătorie.

Pentru românii care locuiesc în afara țării, oferta include până la 200 de euro cashback pentru deschiderea unui cont la Banca Transilvania, direct din BT Pay, astăzi, 6 noiembrie. În plus, dacă aleg să investească într-un fond de investiții prin aplicație, pot câștiga unul dintre cele peste 200 de premii, în valoare de până la 10.000 de lei.

Cardul BT x UNTOLD vine cu un preț special la abonamentele GA și șansa de a câștiga experiențe speciale la festival, pentru două persoane: Back of the Stage, Meet & Greet și Front of the House.

Pentru pasionații de sporturi cu motor, Banca Transilvania propune oferta cardului BT x McLaren.

Cei care își emit astăzi, din BT Pay, cardul McLaren F1 Team Mastercard standard, în lei, sau gold, în euro, și fac în acest weekend cel puțin o plată de minimum 150 de lei, respectiv 30 de euro, beneficiază de cashback dublu de 10% în weekendurile cu curse rămase până la finalul anului: 6-9 noiembrie, 19-21 noiembrie, 27-29 noiembrie și 4-6 decembrie.

În plus, pot câștiga o șapcă semnată de piloții echipei McLaren Mastercard Formula 1 Team.

BT Pay Kiddo vine cu 10 premii-surpriză, acordate prin tragere la sorți. Totodată, primele 250 de persoane care se înscriu în campanie și își deschid astăzi un cont de economii KidCONT primesc 250 de lei cadou.

Leasingul auto este disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, cu dobândă și taxe reduse. În plus, la plata oricărei mașini luate în leasing, clienții primesc șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, un premiu de 30.000 de euro.

Pentru antreprenori, Banca Transilvania a pregătit până la 48 de luni de plăți și încasări nelimitate, gratuit, Credit Rapid pentru cheltuielile curente ale firmei și leasing auto cu dobândă și comisioane reduse. În plus, campania include o sesiune de mentorat cu Selly și premiul de 30.000 de euro asociat ofertei de leasing auto.

Toate ofertele Shopping Bank Friday sunt disponibile online, în pagina campaniei Băncii Transilvania, exclusiv astăzi, 6 noiembrie, timp de 24 de ore. Pentru a beneficia de oricare dintre oferte, cei interesați trebuie să completeze formularul disponibil în pagina fiecărui produs.