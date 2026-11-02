Black Friday 2026, cea mai mare ediție organizată în România. Peste 250 de magazine participă la eveniment

Black Friday 2026 se anunță cea mai amplă ediție organizată până acum în România, cu peste 250 de magazine participante, reduceri care ajung până la 90% și campanii desfășurate pe parcursul a 50 de zile, între 19 octombrie și 7 decembrie.

Potrivit datelor centralizate de site-ul oficial Black Friday în România, peste 220 de magazine vor avea oferte active simultan pe 6 noiembrie, ziua principală a evenimentului. Cu toate acestea, doar aproximativ o treime dintre comercianți își vor începe campaniile chiar la această dată.

Platforma, lansată în 2010, monitorizează în acest an 268 de magazine și centralizează informațiile despre perioadele în care comercianții organizează campanii de reduceri. Analiza oferă o imagine de ansamblu asupra ediției din 2026, a intervalelor promoționale și a principalelor tendințe. Prin calendarul Black Friday 2026, consumatorii pot verifica magazinele participante, datele de început și de încheiere ale campaniilor și pot accesa direct site-urile comercianților.

Amploarea evenimentului are loc într-un context în care comerțul electronic continuă să se dezvolte. Piața de profil este estimată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) la 13,5 miliarde de euro în 2026, față de 12,9 miliarde de euro în 2025. Totodată, un studiu MKOR arată că 70% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere de Black Friday. Procentul este în creștere față de 2025, când era de 62%, și față de 2024, când ajunsese la 57%.

Black Friday nu mai este concentrat într-o singură zi, ci a devenit un eveniment comercial desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni. Comercianții organizează campanii în perioade diferite și lansează mai multe etape de promoții. Data de 6 noiembrie 2026 rămâne principalul reper al evenimentului în România, însă analiza BLACKFRIDAY.ro arată că majoritatea magazinelor își încep reducerile înainte de această zi, iar unele continuă campaniile până în decembrie.

Conform datelor platformei, 84% dintre comercianții monitorizați vor avea campanii active pe 6 noiembrie, dar numai 34% vor lansa prima campanie chiar în ziua respectivă. Aproape 52% dintre magazine încep reducerile mai devreme, dintre care aproape un sfert încă din luna octombrie.

În plus, peste 95% dintre magazinele care vor avea o promoție activă pe 6 noiembrie au programate reduceri și în ziua următoare. Aproape o treime dintre comercianți extind durata campaniei la mai mult de două săptămâni, în timp ce perioada promoțională medie pentru Black Friday 2026 în România este de opt zile.

Aceste diferențe sunt importante pentru cumpărători, deoarece ofertele pot apărea în momente diferite și pot fi lansate în mai multe valuri în cadrul aceleiași campanii. Cei care urmăresc reducerile mai multor magazine trebuie să țină cont atât de datele de început, cât și de perioadele în care comercianții continuă sau relansează promoțiile.

Black Friday 2026 include oferte dintr-o gamă largă de categorii, dincolo de electronicele și electrocasnicele care au consacrat inițial evenimentul în România. Comercianții pregătesc reduceri la telefoane, laptopuri, televizoare și aparate electrocasnice, dar și la îmbrăcăminte, produse pentru casă și grădină, articole sportive, cosmetice, bijuterii și produse destinate animalelor de companie.

În campanii sunt incluși și comercianți din domenii precum farmaciile, magazinele de optică, bricolajul și produsele pentru animale, precum și furnizori de servicii de telecomunicații. Ofertele ajung inclusiv în sectorul turistic, unde sunt promovate servicii și vacanțe.

Reducerile anunțate pentru ediția din acest an ajung până la 90%. Diversitatea categoriilor și perioadele diferite de desfășurare a campaniilor fac tot mai utilă centralizarea informațiilor despre ofertele disponibile. Astfel, consumatorii își pot identifica din timp magazinele de interes și pot urmări promoțiile pe parcursul întregului eveniment.

Potrivit lui Ionuț Șendrea, cofondator și CEO BLACKFRIDAY.ro, ediția din 2026 reflectă amploarea pe care Black Friday a dobândit-o în România atât în rândul comercianților, cât și al consumatorilor. Competiția pentru atragerea cumpărătorilor începe cu mult înainte de 6 noiembrie, iar magazinele își distribuie ofertele în mai multe etape și extind reducerile către tot mai multe domenii.

Analiza platformei arată că numai o treime dintre comercianți își încep campaniile chiar în ziua principală a evenimentului. În același timp, cumpărătorii sunt mai atenți la achizițiile pe care le fac, își planifică mai bine cumpărăturile și caută informații înainte de a lua o decizie. BLACKFRIDAY.ro urmărește evoluția fenomenului de peste 15 ani și își propune să ofere o imagine cât mai completă asupra campaniilor organizate în România, inclusiv informații despre magazinele participante, începutul reducerilor și durata acestora.

„Black Friday a ajuns la o amploare fără precedent în România, iar ediția din acest an arată cât de important a devenit evenimentul pentru comercianți și consumatori. Competiția pentru cumpărători începe cu mult înainte de 6 noiembrie, magazinele lansează oferte în mai multe etape, iar reducerile ajung în tot mai multe domenii. Analiza noastră arată că numai o treime dintre magazine încep campaniile chiar în ziua principală de Black Friday, ceea ce spune foarte mult despre modul în care s-a transformat acest eveniment. În același timp, românii sunt mai atenți la ceea ce cumpără, își planifică achizițiile și caută informații înainte să ia o decizie. BLACKFRIDAY.ro urmărește acest fenomen de peste 15 ani, iar prin monitorizarea pe care o realizăm vrem să oferim cea mai completă imagine posibilă a campaniilor de Black Friday din România. Pentru cei interesați de Black Friday, este important să existe un loc în care să poată afla rapid ce magazine participă, când încep reducerile și cât durează acestea”, spune Ionuț Șendrea, cofondator și CEO BLACKFRIDAY.ro.

BLACKFRIDAY.ro centralizează informațiile despre campaniile de reduceri organizate de magazinele din România și le permite utilizatorilor să urmărească ofertele în funcție de propriile interese. Consumatorii pot căuta magazinele preferate, pot naviga prin categorii de produse și servicii, pot verifica perioadele în care comercianții organizează Black Friday și pot vedea dacă informațiile despre campanii sunt confirmate sau estimate pe baza istoricului edițiilor anterioare.

Prin calendarul Black Friday 2026 și vizualizarea cronologică a campaniilor, utilizatorii pot consulta datele la care încep și se încheie reducerile. Instrumentele permit inclusiv observarea perioadelor în care campaniile mai multor comercianți se suprapun.

Platforma oferă și posibilitatea identificării rapide a magazinelor, accesării celor favorite și consultării ofertelor direct pe site-urile comercianților. Informațiile sunt actualizate pe măsură ce magazinele își anunță campaniile, BLACKFRIDAY.ro devenind astfel un punct central de informare pentru cumpărători și o sursă de documentare pentru presa care urmărește evoluția evenimentului.