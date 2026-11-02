România și Republica Moldova își consolidează cooperarea militară. Ștefan Radu Oprea: Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a declarat luni, 2 noiembrie, că securitatea României și cea a Republicii Moldova sunt strâns legate, în contextul amenințărilor reprezentate de drone și al situației din regiunea Mării Negre. Declarațiile au fost făcute cu ocazia semnării unui proiect comun în domeniul apărării, care prevede achiziționarea de platforme militare prin programul SAFE. Oficialul a subliniat și importanța dezvoltării industriei naționale de apărare, afirmând că România poate deveni exportator de echipamente militare.

Ministrul Apărării Naționale a subliniat importanța consolidării cooperării dintre România și Republica Moldova, în special în ceea ce privește schimbul de informații, dezvoltarea capacităților comune și identificarea amenințărilor de securitate.

Ștefan Radu Oprea a atras atenția asupra incidentelor cu drone, care reprezintă o amenințare pentru ambele state, dar și asupra situației din regiunea Mării Negre.

„Cred că ar fi de spus trei lucruri importante despre semnificația zilei de astăzi. Primul lucru se referă la securitate: securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Trebuie să lucrăm, să colaborăm pe toate planurile de la a schimba informații, a ne dezvolta capacități de lucru în comun, de a vedea amenințarea, care este aproape zilnică, cu drone. Și Republica Moldova și România sunt în aceeași situație”, a afirmat ministrul Apărării.

Oficialul a insistat asupra necesității unei colaborări bilaterale mai strânse, în condițiile actualelor provocări de securitate.

„Marea Neagră este învolburată zilele acestea, de aceea colaborarea dintre noi devine extrem de importantă pe toate aceste paliere de schimbare de informații, de acțiune comună”, a mai spus Ștefan Radu Oprea.

Un alt subiect abordat de ministrul Apărării a fost participarea celor două state la proiectul comun de achiziții militare derulat prin programul SAFE.

Oprea a explicat că România se află pentru prima dată în poziția de a conduce un astfel de proiect, care presupune achiziționarea unor platforme IVECO atât pentru Armata Română, cât și pentru Republica Moldova.

„Este pentru prima dată când avem conducerea unui astfel de proiect SAFE, în care avem achiziții comune și efectuăm o achiziție împreună cu Republica Moldova pe o platformă IVECO (…) 2909 platforme sunt în programul de înzestrare al Armatei (Române – n.r.); vor fi, de asemenea, 62 de platforme pentru Republica Moldova. Asta înseamnă cooperare, înseamnă interoperabilitate, înseamnă că din punct de vedere logistic ne putem integra mult mai bine și lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea României”, a explicat Ștefan Radu Oprea.

Potrivit ministrului, achizițiile comune vor contribui la îmbunătățirea interoperabilității dintre cele două armate și vor permite o integrare logistică mai eficientă.

Ștefan Radu Oprea a vorbit și despre dezvoltarea industriei naționale de apărare, arătând că investițiile realizate în capacitățile de producție permit României să participe mai activ pe piața echipamentelor militare.

Ministrul a făcut referire la fabrica IVECO din județul Dâmbovița, prezentată drept un exemplu al dezvoltării producției locale.

„Începem să exportăm din capacitățile de producție, pe care le avem deja dezvoltate în România. La Dâmbovița este o fabrică IVECO (…) Faptul că am dezvoltat capacități de producție în România arată că astăzi deja putem să devenim și exportatori de securitate, exportatori de echipamente care sunt competitive”, a conchis acesta.

Tot luni, premierul Luca Niculescu a anunțat colaborarea dintre România și Republica Moldova pentru achiziționarea de platforme militare de transport prin intermediul programului SAFE.

Șeful Executivului a subliniat că proiectele comune urmăresc consolidarea capacităților de apărare ale celor două state, dar și dezvoltarea industriei europene de profil.