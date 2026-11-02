Aeroportul Arad preia zborurile de la Timișoara pentru trei săptămâni. Pasagerii trebuie să își organizeze singuri transportul între cele două orașe

Aeroportul Arad a preluat, începând de luni dimineață, zborurile operate de companiile aeriene pe Aeroportul Internațional Timișoara. Măsura este temporară și va fi valabilă timp de trei săptămâni, perioadă în care la baza aeriană din Timișoara vor avea loc lucrări. Aproximativ 50.000 de pasageri sunt așteptați să aterizeze sau să decoleze de pe aeroportul din Arad în acest interval.

Pregătirile pentru preluarea zborurilor au fost realizate într-un timp scurt, iar aeroportul local a beneficiat de investiții în valoare de 1,5 milioane de lei pentru a putea gestiona fluxul suplimentar de călători.

Directorul general al Aeroportului Arad, Ovidiu Moșneag, a explicat că principala dificultate a fost timpul limitat disponibil pentru organizarea operațiunilor, dar și procedurile legislative care au trebuit parcurse. Acestea au necesitat mai mult timp, însă pregătirile pentru preluarea zecilor de zboruri săptămânale au fost finalizate.

„Cea mai provocare a fost timpul foarte scurt, dar şi legislaţia, pentru că a fost nevoie să parcurgem proceduri care necesită mai mult timp. Investiţiile făcute au fost de 1,5 milioane de lei, iar cele mai mari cheltuieli au fost cu sistemul automat de parcare cu plată, aproape a fost triplată capacitatea parcării”, a spus Moşneag pentru Agerpres.

Pentru a face față numărului mare de pasageri, Aeroportul Arad a realizat investiții de 1,5 milioane de lei. Cea mai importantă cheltuială a vizat instalarea unui sistem automat de parcare cu plată, în urma căruia capacitatea parcării a fost aproape triplată.

În plus, a fost necesară suplimentarea personalului. Celor 57 de angajați ai bazei aeroportuare din Arad li s-au alăturat temporar 90 de angajați veniți de la Timișoara. Tot din orașul vecin au fost aduse și anumite echipamente necesare desfășurării activității.

Potrivit estimărilor conducerii aeroportului, în cele trei săptămâni vor fi aproximativ 50.000 de pasageri care vor ateriza sau vor decola de la Arad.

Aeroportul Arad va găzdui între șapte și zece zboruri pe zi pe durata lucrărilor de la baza aeriană din Timișoara.

Printre destinațiile către care vor fi operate curse se numără Bruxelles-Charleroi, Barcelona, Milano-Bergamo și Roma.

Reluarea temporară a unui număr atât de mare de zboruri reprezintă o schimbare importantă pentru aeroportul din Arad, unde nu mai există curse aeriene regulate de pasageri din 2015.

Călătorii trebuie să țină cont însă de faptul că transportul între cele două orașe nu este asigurat. Pasagerii care trebuie să ajungă de la Timișoara la Aeroportul Arad sau să se întoarcă în orașul de plecare vor trebui să își organizeze singuri deplasarea.

Pregătirea aeroportului pentru preluarea temporară a zborurilor a început cu mai multe luni înainte. Consiliul Județean Arad a aprobat încă din luna august cheltuielile necesare pentru adaptarea infrastructurii aeroportuare locale.

Decizia a fost luată după ce companiile aeriene care operau pe Aeroportul Internațional Timișoara au anunțat că intenționează să își mute temporar activitatea la Arad. Relocarea a fost necesară din cauza lucrărilor programate la baza aeriană din Timișoara, care vor dura trei săptămâni.

În ultimul deceniu, activitatea aeroportuară din Arad a fost limitată în principal la zboruri sezoniere turistice, curse charter și transporturi cargo. În această perioadă nu au existat curse regulate de pasageri, situație care se schimbă temporar odată cu transferul operațiunilor de la Timișoara.