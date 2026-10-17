MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Istanbul. Cod roșu de vreme rea pe 17 și 18 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunea Istanbul din Republica Turcia. Autoritatea de Management a Dezastrelor și Urgențelor din Turcia a emis un cod roșu de vreme rea, valabil în perioada 17-18 octombrie 2026, respectiv sâmbătă și duminică.

Potrivit MAE, în intervalul menționat sunt așteptate ploi torențiale însoțite de vânt puternic, fenomene meteorologice care pot provoca inundații, alunecări de teren și perturbări importante ale transportului.

Autoritățile avertizează că vremea severă ar putea afecta traficul aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul. De asemenea, există riscul producerii unor blocaje rutiere și al întreruperii temporare a transportului în comun.

„În perioada menţionată sunt aşteptate ploi torenţiale însoţite de vânt puternic, fenomene ce pot cauza inundaţii, alunecări de teren, perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, blocaje rutiere şi întreruperi temporare ale transportului în comun. MAE sfătuieşte cetăţenii români interesaţi să urmărească instrucţiunile autorităţilor turce şi să evite deplasările neesenţiale în zona metropolitană Istanbul în perioada menţionată”, a transmis MAE.

În contextul avertizării de cod roșu, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile turce și să evite deplasările care nu sunt necesare în zona metropolitană Istanbul.

Recomandarea este valabilă pentru întreaga perioadă 17-18 octombrie și îi vizează atât pe românii care se află deja în regiune, cât și pe cei care intenționează să călătorească sau să tranziteze zona.

Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt pot provoca dificultăți de deplasare, în special în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Totodată, transportul public și circulația rutieră pot fi perturbate temporar.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă pasagerilor care au zboruri programate cu destinația Istanbul să verifice în prealabil stadiul acestora.

Informațiile pot fi obținute direct de la companiile aeriene sau prin consultarea paginilor oficiale ale celor două aeroporturi internaționale din Istanbul.

Pentru Aeroportul Internațional Istanbul, pasagerii pot verifica informațiile despre zboruri pe pagina oficială a aeroportului.

Pentru Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen, informațiile sunt disponibile pe pagina oficială.

Recomandarea vine în condițiile în care fenomenele meteorologice extreme pot afecta desfășurarea normală a operațiunilor aeroportuare și pot provoca perturbări ale traficului aerian.

Cetățenii români care se află în Istanbul și au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Istanbul la numărul de telefon +90 212 358 0516.

Apelurile efectuate la acest număr sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale, care au caracter de urgență, cetățenii români pot apela numărul de urgență al Consulatului General al României la Istanbul: +90 533 542 0695.

Aceste date de contact sunt puse la dispoziția românilor care au nevoie de sprijin consular pe durata șederii în Turcia.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte informațiile publicate pe paginile oficiale ale instituției și ale Consulatului General al României la Istanbul.

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Consulatului General al României la Istanbul, la adresa https://istanbul.mae.ro/, precum și pe pagina Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele Android prin Google Play. Utilizatorii dispozitivelor Apple o pot descărca din App Store.

Avertizarea de cod roșu emisă de autoritățile turce pentru regiunea Istanbul rămâne valabilă în zilele de 17 și 18 octombrie 2026. În acest interval, MAE recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, respectarea instrucțiunilor autorităților locale și verificarea situației zborurilor înainte de plecare.