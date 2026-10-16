Deficit comercial de 25,2 miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în august 2026. Importurile au crescut mai rapid decât exporturile

Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial de 25,2 miliarde de euro în comerțul cu bunuri cu restul lumii în august 2026, comparativ cu un deficit de 7,5 miliarde de euro în aceeași lună a anului precedent. În zona euro, deficitul comercial a ajuns la 16,1 miliarde de euro, față de 1,7 miliarde de euro în august 2025, potrivit primelor estimări privind balanța comercială.

Datele arată că, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în zona euro, importurile au crescut mai rapid decât exporturile. În același timp, balanțele comerciale au trecut de la excedente înregistrate în iulie 2026 la deficite în august.

În august 2026, exporturile de bunuri ale zonei euro către restul lumii au totalizat 227,7 miliarde de euro, în creștere cu 9,9% față de cele 207,2 miliarde de euro înregistrate în august 2025.

Importurile din afara zonei euro au ajuns la 243,8 miliarde de euro, cu 16,7% peste nivelul de 208,9 miliarde de euro din aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În aceste condiții, zona euro a înregistrat un deficit comercial de 16,1 miliarde de euro în august 2026. Situația contrastează cu cea din iulie 2026, când balanța comercială consemna un excedent de 10,7 miliarde de euro. În august 2025, deficitul fusese de numai 1,7 miliarde de euro.

Deteriorarea balanței comerciale față de aceeași lună a anului precedent a fost determinată în principal de categoria mașini și vehicule. Excedentul acestei categorii, de 7,2 miliarde de euro în august 2025, s-a transformat într-un deficit de 0,7 miliarde de euro în august 2026.

Deficitul comercial din sectorul energetic s-a adâncit, de asemenea, de la 21,3 miliarde de euro în august 2025 la 26,7 miliarde de euro în august 2026.

În perioada ianuarie-august 2026, zona euro a înregistrat un deficit comercial de 5,4 miliarde de euro, după ce în intervalul corespunzător din 2025 consemnase un excedent de 90,9 miliarde de euro.

Exporturile de bunuri către restul lumii au crescut la 1.990,8 miliarde de euro, cu 2,1% peste nivelul din ianuarie-august 2025, când se situau la 1.950,7 miliarde de euro.

În același timp, importurile au urcat de la 1.859,8 miliarde de euro la 1.996,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 7,3% față de primele opt luni ale anului precedent.

Comerțul cu bunuri între țările din zona euro a ajuns la 1.857,6 miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026, în creștere cu 5,4% față de intervalul similar din 2025, când valoarea acestuia era de 1.762,5 miliarde de euro.

La nivelul întregii Uniuni Europene, balanța comercială a indicat un deficit de 25,2 miliarde de euro în august 2026, în comerțul cu bunuri cu țările din afara blocului comunitar. În august 2025, deficitul era de 7,5 miliarde de euro.

Exporturile extracomunitare au însumat 202,9 miliarde de euro, în creștere cu 9,4% față de valoarea de 185,4 miliarde de euro din august 2025.

Importurile din afara Uniunii Europene au ajuns la 228 de miliarde de euro, înregistrând o creștere anuală de 18,2%, de la 192,9 miliarde de euro.

Prin urmare, deficitul comercial al UE s-a adâncit la 25,2 miliarde de euro în august 2026. În iulie 2026, blocul comunitar înregistrase un excedent de 4 miliarde de euro, în timp ce în august 2025 consemnase un deficit de 7,5 miliarde de euro.

La fel ca în zona euro, deteriorarea balanței comerciale a fost determinată în principal de categoria mașini și vehicule. Aceasta a trecut de la un excedent de 7,3 miliarde de euro în august 2025 la un deficit de 2,5 miliarde de euro în august 2026.

Deficitul comercial din sectorul energetic a crescut de la 24,3 miliarde de euro la 31,4 miliarde de euro în aceeași perioadă.

În primele opt luni ale anului 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial de 46,1 miliarde de euro, în comparație cu excedentul de 76,4 miliarde de euro din ianuarie-august 2025.

Exporturile de bunuri către țările din afara UE au crescut la 1.767,9 miliarde de euro, cu 0,4% peste nivelul de 1.760,6 miliarde de euro consemnat în primele opt luni ale anului precedent.

Importurile extracomunitare au urcat de la 1.684,2 miliarde de euro la 1.814 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 7,7% față de aceeași perioadă din 2025.

În același timp, comerțul cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene a ajuns la 2.906,7 miliarde de euro în ianuarie-august 2026, în creștere cu 6,5% față de valoarea de 2.728,1 miliarde de euro înregistrată în intervalul similar din 2025.

Datele privind principalele categorii de produse comercializate de Uniunea Europeană în august 2026 arată că exporturile extracomunitare au totalizat 202,9 miliarde de euro, cu 9,4% peste nivelul din august 2025. Importurile au ajuns la 228 de miliarde de euro, în creștere cu 18,2%.

În cazul bunurilor primare, exporturile au însumat 36 de miliarde de euro, în creștere cu 16,9%, în timp ce importurile au ajuns la 67,1 miliarde de euro, cu 22% peste nivelul din august 2025. Balanța comercială a acestei categorii a indicat un deficit de 31,1 miliarde de euro, față de 24,2 miliarde de euro în august 2025.

În categoria alimentelor și băuturilor, exporturile au crescut cu 5,3%, la 17,2 miliarde de euro. Importurile au scăzut cu 3,4%, la 13 miliarde de euro. Astfel, excedentul comercial pentru aceste produse a crescut de la 2,9 miliarde de euro în august 2025 la 4,2 miliarde de euro în august 2026.

Exporturile de materii prime au ajuns la 5,3 miliarde de euro, în creștere cu 15,5%, iar importurile au totalizat 9,2 miliarde de euro, cu 25,4% mai mult decât în august 2025. Deficitul comercial aferent acestei categorii s-a adâncit de la 2,8 miliarde de euro la 3,9 miliarde de euro.

Sectorul energetic a înregistrat exporturi de 13,5 miliarde de euro, în creștere cu 36,8%, și importuri de 44,9 miliarde de euro, cu 31,2% peste nivelul din august 2025. Deficitul comercial din energie a crescut astfel de la 24,3 miliarde de euro la 31,4 miliarde de euro.

În ceea ce privește bunurile manufacturate, exporturile extracomunitare au ajuns la 161 de miliarde de euro, în creștere cu 7%, iar importurile au totalizat 157,9 miliarde de euro, cu 16,2% mai mult decât în august 2025. Excedentul comercial al acestei categorii s-a redus de la 14,6 miliarde de euro la 3,1 miliarde de euro.

În industria chimică, exporturile au însumat 42,1 miliarde de euro, în creștere cu 4,8%, iar importurile au ajuns la 28 de miliarde de euro, cu 12% peste nivelul din august 2025. Excedentul comercial a scăzut de la 15,1 miliarde de euro la 14,1 miliarde de euro.

Categoria mașini și vehicule a înregistrat exporturi de 77,3 miliarde de euro, în creștere cu 7,7%, și importuri de 79,8 miliarde de euro, cu 23,8% mai mult decât în august 2025. Balanța comercială a trecut de la un excedent de 7,3 miliarde de euro la un deficit de 2,5 miliarde de euro.

Pentru celelalte bunuri manufacturate, exporturile au crescut cu 7,9%, la 41,7 miliarde de euro, în timp ce importurile au avansat cu același procent, la 50,1 miliarde de euro. Deficitul comercial al categoriei s-a adâncit de la 7,8 miliarde de euro la 8,4 miliarde de euro.

Categoria alte bunuri a consemnat exporturi de 5,8 miliarde de euro, în creștere cu 43,9%, și importuri de 3 miliarde de euro, în creștere cu 52,5%. Excedentul comercial a ajuns la 2,8 miliarde de euro, față de 2,1 miliarde de euro în august 2025.

Datele privind principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene în august 2026 arată că Statele Unite au reprezentat una dintre principalele destinații ale exporturilor europene.

Exporturile către SUA au însumat 39,3 miliarde de euro, în creștere cu 18,5% față de august 2025. Importurile din Statele Unite au ajuns la 30,7 miliarde de euro, în creștere cu 14,3%. Excedentul comercial al UE în relația cu SUA a crescut de la 6,3 miliarde de euro la 8,6 miliarde de euro.

În relația comercială cu China, exporturile europene au totalizat 14,7 miliarde de euro, în creștere cu 3,2%, în timp ce importurile au ajuns la 53,1 miliarde de euro, cu 19,7% peste nivelul din august 2025. Deficitul comercial al UE cu China s-a adâncit de la 30,1 miliarde de euro la 38,4 miliarde de euro.

Exporturile către Regatul Unit au însumat 28,2 miliarde de euro, în creștere cu 12,1%, iar importurile au ajuns la 13,2 miliarde de euro, cu 8,9% mai mult decât în august 2025. Excedentul comercial european în relația cu această țară a crescut de la 13,1 miliarde de euro la 15 miliarde de euro.

În cazul Elveției, exporturile au ajuns la 16,5 miliarde de euro, în creștere cu 11,8%, iar importurile au totalizat 11,2 miliarde de euro, cu 15,1% mai mult decât în august 2025. Excedentul comercial a urcat de la 5,1 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro.

Exporturile către Norvegia au crescut cu 8,6%, la 5,5 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 10,2 miliarde de euro, în creștere cu 38,6%. Deficitul comercial al UE în relația cu Norvegia s-a adâncit de la 2,3 miliarde de euro la 4,7 miliarde de euro.

În relația cu Turcia, exporturile europene au însumat 8,1 miliarde de euro, în creștere cu 8,3%, iar importurile au ajuns la 7,3 miliarde de euro, cu 0,7% peste nivelul din august 2025. Excedentul comercial a crescut de la 0,2 miliarde de euro la 0,8 miliarde de euro.

Exporturile către Coreea de Sud au ajuns la 4,1 miliarde de euro, în creștere cu 17,2%, în timp ce importurile au totalizat 6,6 miliarde de euro, cu 19,8% mai mult decât în august 2025. Deficitul comercial a crescut de la 2 miliarde de euro la 2,5 miliarde de euro.

În relația cu India, exporturile au însumat 4,1 miliarde de euro, în creștere cu 17,6%, iar importurile au ajuns la 6 miliarde de euro, cu 18,3% peste nivelul din august 2025. Deficitul comercial al UE cu India s-a adâncit de la 1,6 miliarde de euro la 1,9 miliarde de euro.

Exporturile către Japonia au totalizat 4,6 miliarde de euro, în creștere cu 7,2%, iar importurile au ajuns la 5,3 miliarde de euro, cu 10,8% mai mult decât în august 2025. Deficitul comercial a crescut de la 0,5 miliarde de euro la 0,7 miliarde de euro.

În cazul Braziliei, exporturile europene au ajuns la 3,3 miliarde de euro, în creștere cu 4,6%, în timp ce importurile au totalizat 4,6 miliarde de euro, cu 23,5% peste nivelul din august 2025. Deficitul comercial al UE cu Brazilia s-a adâncit de la 0,5 miliarde de euro la 1,3 miliarde de euro.

Datele ajustate sezonier arată că, în august 2026, exporturile zonei euro către țările din afara acesteia au scăzut cu 1,2% față de iulie, de la 260,3 miliarde de euro la 257,2 miliarde de euro. În același timp, importurile au crescut cu 2%, de la 259 de miliarde de euro la 264 de miliarde de euro.

Balanța comercială ajustată sezonier a zonei euro a coborât de la un excedent de 1,4 miliarde de euro în iulie la un deficit de 6,8 miliarde de euro în august 2026.

Comerțul cu bunuri între țările zonei euro a crescut cu 1,1% față de iulie, de la 235,4 miliarde de euro la 238,1 miliarde de euro.

La nivelul Uniunii Europene, exporturile extracomunitare ajustate sezonier au scăzut cu 1%, de la 231,2 miliarde de euro în iulie la 229 de miliarde de euro în august. Importurile au crescut cu 2%, de la 236,7 miliarde de euro la 241,5 miliarde de euro.

În consecință, deficitul comercial ajustat sezonier al UE s-a adâncit de la 5,4 miliarde de euro în iulie la 12,6 miliarde de euro în august 2026.

Comerțul cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene a crescut de la 371,7 miliarde de euro la 376,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un avans de 1,3%.

În intervalul iunie-august 2026, exporturile ajustate sezonier ale zonei euro au crescut cu 2,5% față de cele trei luni precedente, ajungând la 775,6 miliarde de euro. Importurile au avansat cu 2,1%, la 782,5 miliarde de euro. Comerțul intracomunitar din zona euro a crescut cu 0,5%, valoarea acestuia ajungând la 711,1 miliarde de euro.

În aceeași perioadă, exporturile ajustate sezonier ale Uniunii Europene au crescut cu 2,5%, la 688,9 miliarde de euro, iar importurile au avansat cu 2,6%, la 714,9 miliarde de euro. Comerțul cu bunuri între statele membre ale UE a înregistrat o creștere de 1,3%, ajungând la 1.120,6 miliarde de euro.

Datele pentru august 2026 indică, astfel, o deteriorare a balanțelor comerciale atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene. Creșterea importurilor a depășit-o pe cea a exporturilor, iar energia și categoria mașini și vehicule au avut o contribuție importantă la adâncirea deficitelor.