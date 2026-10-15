România a acumulat încă 7,45 miliarde de euro la datorie. Ce mai arată ultimele date ale BNR

Datoria externă totală a României a crescut cu 7,45 miliarde de euro în primele opt luni din 2026, comparativ cu sfârșitul anului trecut, și a ajuns la 238,078 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În aceeași perioadă, investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut semnificativ față de intervalul similar din 2025, de la 5,657 miliarde de euro la 2,122 miliarde de euro.

Datele băncii centrale arată că deficitul contului curent al balanței de plăți a continuat să crească, ajungând la aproape 20 de miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026. Comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, dezechilibrul s-a majorat cu 942 de milioane de euro.

Potrivit comunicatului BNR, evoluția contului curent a fost influențată de mai multe componente ale balanței de plăți, printre care deficitul comerțului cu bunuri, veniturile primare și veniturile secundare. Excedentul înregistrat de balanța serviciilor a avut o contribuție pozitivă, însă nu a compensat integral evoluțiile celorlalte componente. Deficitul contului curent a depășit nivelul din 2025.

„În perioada ianuarie-august 2026p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 19 925 milioane euro, comparativ cu 18 983 milioane euro în perioada ianuarie-august 2025. În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 818 milioane euro, balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 712 milioane euro, balanța veniturilor primare a un deficit mai mare cu 295 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 541 milioane euro”, transmite BNR.

Astfel, deficitul contului curent a crescut de la 18,983 miliarde de euro în primele opt luni din 2025 la 19,925 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2026. Diferența dintre cele două intervale este de 942 de milioane de euro, potrivit cifrelor publicate de banca centrală.

Balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mare cu 818 milioane de euro față de perioada similară a anului precedent. În același timp, balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 712 milioane de euro, în timp ce balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit suplimentar de 295 de milioane de euro.

Balanța veniturilor secundare a avut, la rândul său, o contribuție negativă de 541 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate de BNR. Aceste evoluții au contribuit la majorarea deficitului contului curent în primele opt luni ale anului.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 2,122 miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu 5,657 miliarde de euro în primele opt luni din 2025. Scăderea este de aproximativ 62,5%, ceea ce înseamnă că valoarea investițiilor directe a fost cu peste 3,5 miliarde de euro mai mică față de intervalul similar al anului trecut.

Potrivit datelor publicate de banca centrală, structura investițiilor a inclus participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, precum și creditele intragrup. Aceste componente au avut evoluții diferite în perioada analizată.

Potrivit sursei citate, în perioada menționată, investițiile directe ale nerezidențilore în România au însumat 2,122 miliarde euro (comparativ cu 5,657 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2,22 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 98 milioane euro.

Conform cifrelor comunicate, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au însumat 2,22 miliarde de euro. În schimb, creditele intragrup au avut o valoare netă negativă de 98 de milioane de euro, influențând valoarea totală a investițiilor directe înregistrate în perioada ianuarie-august 2026.

Datoria externă totală a României a crescut cu 7,45 miliarde de euro în primele opt luni ale anului, ajungând la 238,078 miliarde de euro la 31 august 2026. Creșterea față de sfârșitul anului 2025 a fost înregistrată atât la datoria pe termen lung, cât și la cea pe termen scurt, potrivit datelor BNR.

„În perioada ianuarie-august 2026, datoria externă totală a crescut cu 7.450 milioane euro, până la 238.078 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 184.784 milioane euro la 31 august 2026 (77,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,8 la sută față de 31 decembrie 2025; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2026 nivelul de 53.294 milioane euro (22,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,5 la sută față de 31 decembrie 2025”, se menționează în comunicatul BNR.

La sfârșitul lunii august 2026, datoria externă pe termen lung se ridica la 184,784 miliarde de euro, reprezentând 77,6% din total. Față de 31 decembrie 2025, aceasta a crescut cu 1,8%. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 53,294 miliarde de euro, echivalentul a 22,4% din totalul datoriei externe. Comparativ cu sfârșitul anului trecut, valoarea acesteia a crescut cu 8,5%, potrivit statisticilor publicate de banca centrală.

Datele BNR arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 14,5% în perioada ianuarie-august 2026, față de 17% înregistrate în anul 2025. Indicatorul reflectă raportul dintre plățile aferente serviciului datoriei externe pe termen lung și exporturile de bunuri și servicii, potrivit metodologiei utilizate pentru acest tip de statistică.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii prin rezervele internaționale ale României a fost de 5,9 luni la 31 august 2026. La sfârșitul anului 2025, indicatorul se situa la șase luni, ceea ce arată o diminuare față de nivelul înregistrat la 31 decembrie.

Un alt indicator urmărit de banca centrală este gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, prin rezervele valutare deținute de BNR. La 31 august 2026, acesta a ajuns la 93,5%, în scădere față de nivelul de 102,8% consemnat la 31 decembrie 2025. Evoluția acestor indicatori este prezentată de BNR alături de datele privind contul curent, investițiile directe și datoria externă totală, pentru perioada ianuarie-august 2026.