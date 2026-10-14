Pensii, alocații și salarii: ce schimbări vrea Florin Manole și ce se știe până acum

Florin Manole revine la conducerea Ministerului Muncii într-o perioadă marcată de constrângeri bugetare și de discuții privind reformele sociale. Printre principalele teme pe care va trebui să le abordeze se numără indexarea pensiilor, sprijinul acordat persoanelor vulnerabile, evoluția alocațiilor și elaborarea unei noi legi a salarizării.

O parte importantă dintre cele zece priorități anunțate de Sorin Grindeanu pentru miniștrii PSD vizează măsuri sociale. Pentru viitorul ministru al Muncii, provocarea constă în susținerea acestor angajamente în condițiile în care evoluția economiei influențează resursele disponibile la bugetul de stat.

Întrebat miercuri seară ce va face dacă îi va solicita ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, fonduri pentru pensii, iar acesta îi va răspunde că nu există bani, Florin Manole a spus că nu se așteaptă la un asemenea răspuns. „Nu cred că domnul Nazare va spune nu am”, a declarat social-democratul.

Acesta a explicat că legea bugetului pentru 2026 include deja proiecții pentru anii următori, cu estimări referitoare la creșterea produsului intern brut și la sumele necesare pentru plata pensiilor și salariilor.

Florin Manole a recunoscut că scăderea economică din acest an va avea efecte asupra bugetului, însă a precizat că nu crede că ministrul Finanțelor va „lua nu-ul în brațe”.

Viitorul ministru a afirmat că va susține indexarea pensiilor, subliniind că această măsură reprezintă un angajament politic al PSD, nu doar o inițiativă personală.

„Voi insista cu siguranță pentru indexarea pensiilor”, a spus Manole, referindu-se la intenția partidului de a promova majorarea veniturilor pensionarilor.

Pe lista celor zece priorități cu care PSD intenționează să intre în Guvernul Niculescu se află indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare și a pensiei minime. Manole a amintit că și instituții cunoscute pentru abordarea prudentă a politicilor economice, precum Consiliul Fiscal, s-au pronunțat în favoarea indexării.

Argumentul invocat de Florin Manole pentru susținerea indexării este deprecierea puterii de cumpărare. „Puterea de cumpărare s-a depreciat major și nu putem să asistăm impasibil”, a declarat acesta, referindu-se la efectele creșterii costului vieții asupra pensionarilor.

Potrivit social-democratului, pensiile sunt folosite în mare parte pentru cheltuielile curente, iar banii ajung rapid în consumul local. Acesta a susținut că pensionarii își cheltuiesc veniturile la scurt timp după încasarea lor, ceea ce face ca nivelul pensiilor să aibă efecte directe asupra bugetelor gospodăriilor.

În privința alocațiilor pentru copii, Manole a precizat că subiectul nu a fost discutat, dar a atras atenția că acestea au fost înghețate timp de doi ani. „N-ar trebui să mai continue această înghețare”, a afirmat el, exprimându-și poziția față de menținerea actualului nivel al acestor prestații sociale.

Pentru consumatorii vulnerabili, sprijinul acordat prin voucherele pentru energie este prevăzut până la sfârșitul anului 2026. De la 1 ianuarie 2027, România trebuie să introducă un nou mecanism de sprijin, solicitat de Banca Mondială în schimbul unui împrumut acordat în condiții preferențiale. Manole a precizat că proiectul este în lucru la Ministerul Muncii și că soluția pregătită trebuie să respecte țintele de deficit bugetar.

În ceea ce privește continuarea programului voucherelor pentru alimente, finanțat din fonduri europene, Florin Manole și-a exprimat îndoiala că mai există resurse disponibile pentru menținerea acestuia.

Acesta a susținut că România a contractat și a cheltuit, atât ca procent, cât și ca valoare totală, mai mult decât orice alt stat membru al Uniunii Europene pentru acest tip de asistență socială. În acest context, perspectivele programului depind de disponibilitatea fondurilor și de resursele care mai pot fi alocate.

Referindu-se la posibilitatea continuării măsurii, social-democratul a declarat la România TV: „Asta nici nu are legătură cu cine va fi la guvernare”. Afirmația sa a vizat situația finanțării voucherelor pentru alimente, în condițiile în care programul a beneficiat de resurse europene.

Măsurile sociale se numără printre prioritățile politice asumate de PSD pentru viitoarea formulă guvernamentală, însă aplicarea lor trebuie corelată cu situația bugetară. Pentru Ministerul Muncii, discuțiile privind pensiile, alocațiile și mecanismele de sprijin pentru persoanele vulnerabile se suprapun cu reformele legislative referitoare la veniturile angajaților.

Partidul Social Democrat l-a desemnat pe Florin Manole drept propunere pentru conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în viitoarea formulă guvernamentală condusă de premierul desemnat Luca Niculescu. Nominalizarea a fost votată de structurile interne de conducere ale formațiunii politice.

Petre-Florin Manole s-a născut la 6 octombrie 1983, în municipiul Slobozia. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București în 2010 și s-a implicat ulterior în activități legate de apărarea drepturilor omului și combaterea discriminării.

Înainte de a se afirma în politica națională, Manole a activat în organizații neguvernamentale și a făcut parte din Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Experiența sa în domeniul drepturilor omului a fost urmată de implicarea în administrația publică și în activitatea politică.

Cariera sa politică a început la nivel local, în București, unde a ocupat funcția de consilier în Sectorul 5, între 2012 și 2015. Ulterior, a fost ales deputat pe listele Partidului Social Democrat, continuându-și activitatea în Parlamentul României.

În activitatea parlamentară, Florin Manole a condus comisii cu atribuții legate de combaterea traficului de persoane. Între 2022 și 2023, a ocupat funcția de secretar de stat, acumulând experiență în administrația publică. În plan politic, acesta deține și funcția de președinte al organizației PSD Sector 1 din București.

Manole nu se află la prima experiență la conducerea Ministerului Muncii. El a ocupat acest portofoliu în Guvernul condus de Ilie Bolojan, mandatul său desfășurându-se din iunie 2025 până în aprilie 2026.

În perioada respectivă, s-a implicat în elaborarea programelor destinate integrării tinerilor pe piața muncii. Activitatea sa a fost criticată de reprezentanți ai opoziției, inclusiv în ceea ce privește gestionarea sistemului public de pensii. Cu toate acestea, PSD îl propune din nou pentru coordonarea politicilor sociale la nivel național.

Unul dintre dosarele importante pe care va trebui să le gestioneze este reforma salarizării din sectorul bugetar. Florin Manole a criticat recent forma actuală a proiectului noii legi a salarizării și a cerut modificări menite să prevină scăderea veniturilor pentru anumite categorii profesionale.

Adoptarea unei noi legi a salarizării presupune și discuții cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, în special în ceea ce privește stabilirea noului salariu minim brut. Aceste negocieri se adaugă temelor sociale pe care PSD le-a inclus pe lista priorităților sale pentru viitoarea guvernare.

În paralel, viitoarea echipă guvernamentală urmează să parcurgă procedura de învestitură în Parlament. Pentru Florin Manole, agenda ministerială cuprinde atât măsuri privind veniturile pensionarilor și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile, cât și schimbări legislative care vizează salarizarea angajaților din sectorul public.