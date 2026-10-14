Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Trei scenarii de majorare, după doi ani fără indexare

SURSA FOTO: Dreamstime / Pensiile pentru românii din străinătate vor fi afectate. Când se vor face plățile în noiembrie

Pensiile din România ar putea fi majorate în 2027, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate pe fondul măsurilor de austeritate. Deocamdată, nu a fost stabilit un procent oficial de creștere, însă în spațiul public sunt analizate trei variante, cu majorări de 5%, 7% sau 10%.

Aplicarea uneia dintre aceste opțiuni va depinde de deciziile viitorului guvern și de resursele disponibile la construirea bugetului de stat pentru anul viitor. În ultimii doi ani, pensiile și salariile au fost menținute la același nivel, măsura fiind justificată de autorități prin necesitatea reducerii deficitului bugetar. Această situație a continuat în condițiile în care legislația prevede indexarea pensiilor la începutul fiecărui an, în funcție de rata inflației.

Pentru 2027, posibilitatea unei majorări este discutată atât de politicieni, cât și de specialiști, însă valoarea acesteia nu a fost stabilită. Cele trei scenarii vehiculate reprezintă variante de calcul, nu decizii oficiale și nici proiecte legislative asumate de autorități.

Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Publice, Doina Pârcălabu, atrage atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă pensionarii. Potrivit acesteia, veniturile actuale nu mai sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor lunare de bază pentru numeroși seniori, inclusiv pentru cei care primesc pensii apropiate de media națională.

Doina Pârcălabu a susținut că veniturile pensionarilor au fost afectate de neaplicarea indexării prevăzute de lege, dar și de introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

„Majorarea pensiilor în 2027 se impune cu necesitate, pentru că, altfel, veniturile pensionarilor, și așa amputate drastic prin neaplicarea legii de doi ani și, mai mult decât atât, prin supunerea la plata contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei… Practic, pensionarii sunt în situații-limită. Și aici nu vorbim doar de cei cu pensia minimă. Vorbim și de cei cu pensii în jurul valorilor medii și puțin peste, care sunt în situația de a-și socoti ultimii bănuți pentru achitarea obligațiilor lunare pe care le au, atâta timp cât ei au contribuit ani de zile, în întreaga lor viață activă, astfel încât, la bătrânețe, să aibă un nivel de viață decent”, a spus Pârcălabu.

Declarația evidențiază presiunea pe care cheltuielile curente o exercită asupra bugetelor pensionarilor, inclusiv asupra celor care nu se încadrează în categoria beneficiarilor de pensii minime. Potrivit fostei șefe a Casei Naționale de Pensii Publice, plata obligațiilor lunare devine dificilă și pentru persoanele care încasează sume apropiate de pensia medie sau puțin mai mari.

Cele trei scenarii prezentate în dezbaterile de la RTV, prevăd creșteri de 5%, 7% și 10%. Procentele sunt utilizate pentru simulări orientative și nu reprezintă niveluri de majorare aprobate de Guvern. Valoarea efectivă a unei eventuale indexări va depinde de deciziile politice și de posibilitățile bugetare pentru 2027.

Pentru o pensie actuală de 2.000 de lei, o majorare de 5% ar însemna un plus de 100 de lei pe lună. În acest scenariu, venitul lunar ar ajunge la 2.100 de lei, dacă procentul ar fi aplicat integral asupra sumei actuale.

Varianta unei creșteri de 7% ar aduce un plus de 140 de lei lunar pentru aceeași pensie. Astfel, suma încasată ar urca de la 2.000 la 2.140 de lei, conform simulării.

În cazul unei majorări de 10%, creșterea ar fi de 200 de lei pe lună, iar pensia ar ajunge la 2.200 de lei. Diferențele dintre cele trei variante sunt, așadar, de 100, 140 și, respectiv, 200 de lei lunar pentru un venit actual de 2.000 de lei.

Și Alexandru Nazare, șeful interimar al Ministerului Finanțelor, a abordat posibilitatea majorării pensiilor în 2027. Acesta a indicat că Executivul ia în calcul o indexare prudentă, care să țină cont de situația bugetară și de resursele disponibile.

Potrivit poziției exprimate de oficial, stabilirea procentului va fi legată de elaborarea viitorului buget de stat și de acordul politic dintre partidele care formează coaliția de guvernare. Nivelul concret al majorării urmează să fie definitivat în funcție de aceste elemente.

Deocamdată, procentele de 5%, 7% și 10% rămân variante de simulare folosite pentru a ilustra efectele posibile asupra veniturilor pensionarilor. Niciuna dintre aceste valori nu a fost confirmată oficial drept procentul care va fi aplicat pensiilor în 2027.