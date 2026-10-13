Cum afli dacă ai primit toate punctele de pensie. Documentele pe care trebuie să le compari

Verificarea corectitudinii pensiei începe cu documentele care au stat la baza calculului, nu cu suma încasată de un fost coleg. Legea stabilește un mecanism în care sunt luate în considerare veniturile asigurate, perioadele recunoscute, punctele suplimentare și punctele de stabilitate.

Chiar dacă două persoane au lucrat aparent același număr de ani, punctajele obținute pot fi diferite. Pentru fiecare pensionar, verificarea urmărește să stabilească dacă datele personale au fost preluate integral și dacă regulile aplicabile au fost respectate la calcularea drepturilor.

Dosarul folosit pentru verificare trebuie să cuprindă decizia inițială de pensionare, eventualele decizii ulterioare de recalculare sau revizuire, carnetul de muncă și adeverințele depuse. La acestea se adaugă situația detaliată a stagiilor de cotizare și a punctajelor utilizate la stabilirea pensiei.

Decizia trebuie să precizeze temeiurile de fapt și de drept care au stat la baza soluției. Dacă documentul primit nu explică o anumită diferență, pensionarul poate solicita clarificări privind perioadele și veniturile valorificate, indicând exact rubrica pe care o contestă.

Prima verificare vizează tipul pensiei și data de la care au fost stabilite drepturile. Pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată și pensia de invaliditate au reguli diferite de analiză, putând interveni diminuări, stagii potențiale sau transformări între categorii.

De asemenea, cererile depuse și nesoluționate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 se soluționează potrivit normelor existente la data depunerii. Prin urmare, data documentului reprezintă un element important pentru identificarea regulilor juridice aplicabile.

Pentru fiecare angajator trebuie comparate data începerii activității, data încetării, eventualele întreruperi și condițiile de muncă. Lunile care lipsesc din evidențe sau perioadele care se suprapun trebuie marcate separat, pentru a putea fi clarificate pe baza documentelor.

Faptul că o persoană a avut simultan două locuri de muncă nu înseamnă automat că obține doi ani de vechime pentru un singur an calendaristic. Veniturile și durata activității reprezintă elemente distincte ale calculului pensiei.

Este necesară și separarea stagiului contributiv de perioadele asimilate și de cele necontributive. Studiile universitare eligibile, serviciul militar și anumite concedii pot fi recunoscute în condițiile legii, dar nu se transformă automat în ani eligibili pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în condiții grele au un regim distinct. Astfel, un total mare de vechime nu demonstrează, prin el însuși, că toate componentele stagiului pot fi valorificate pentru fiecare avantaj prevăzut de legislație.

A doua verificare privește veniturile utilizate la calcularea pensiei. Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, legea permite valorificarea venitului total lunar asupra căruia s-a datorat contribuția, dacă acesta este dovedit corespunzător.

Dacă venitul total nu poate fi demonstrat, pot fi aplicate regulile subsidiare bazate pe datele din carnetul de muncă și pe sporurile permanente eligibile. Pentru perioadele ulterioare sunt importante declarațiile nominale și baza de calcul a contribuției.

În această etapă, pensionarul trebuie să facă diferența dintre suma netă primită de salariat și venitul brut folosit la calculul pensiei. Cele două valori nu trebuie comparate direct, deoarece reprezintă elemente diferite.

La verificarea punctajului, punctajele lunare sunt însumate, iar rezultatul se împarte la 12 pentru determinarea punctajului anual. Ulterior, se adună punctajele anuale și punctele de stabilitate acordate potrivit legii.

Pentru perioadele istorice sunt utilizate câștigurile medii și regulile prevăzute de legislația aplicabilă, nu salariul mediu din anul în care pensionarul își verifică drepturile. Din acest motiv, un calculator care folosește un singur salariu pentru întreaga carieră poate furniza doar o aproximație.

Pentru anii contributivi cuprinși între 25 și 30 se acordă câte 0,50 puncte, pentru intervalul dintre 30 și 35 de ani se acordă câte 0,75 puncte, iar pentru anii care depășesc 35 se acordă câte un punct.

Pentru 36 de ani contributivi eligibili, exemplul simplificat presupune 2,50 puncte pentru intervalul dintre 25 și 30 de ani, 3,75 puncte pentru intervalul dintre 30 și 35 de ani și un punct pentru anul care depășește pragul de 35 de ani. Totalul rezultat este de 7,25 puncte de stabilitate.

Calculul presupune că toate perioadele îndeplinesc condițiile legale și nu intră în categoriile excluse, precum situațiile de cumul al pensiei cu venituri asigurate.

Un exemplu integral, construit exclusiv pentru explicarea formulei, poate porni de la 40 de puncte rezultate din punctajele anuale și 7,25 puncte de stabilitate. Totalul ajunge la 47,25 puncte.

La valoarea punctului de referință de 81 de lei, aplicabilă în 2026, rezultatul calculului este de 3.827,25 lei, cuantumul fiind întregit la 3.828 de lei. Această valoare reprezintă suma rezultată din formulă înainte de verificarea eventualei protecții a cuantumului anterior și a reținerilor aplicabile.

Pentru pensionarii ale căror pensii au fost recalculate în 2024, trebuie verificată și diferența dintre suma rezultată din recalculare și cuantumul menținut în plată. Un rezultat matematic mai mic nu înseamnă automat că suma încasată trebuie redusă, deoarece articolul 144 din Legea nr. 360/2023 prevede protejarea cuantumului anterior în situațiile reglementate.

Această protecție nu demonstrează însă că punctajul a fost calculat corect. O omisiune poate rămâne relevantă chiar dacă nu produce imediat o diferență în suma primită de pensionar.

Dacă este identificată o neconcordanță, este mai util ca aceasta să fie descrisă precis, în locul unei afirmații generale că pensia este prea mică. Pensionarul poate indica luna la care se referă diferența, venitul înscris în adeverință și valoarea utilizată la calcul sau intervalul de activitate care lipsește din evidențe.

Documentele noi pot justifica o cerere de recalculare, în timp ce diferențele dintre drepturile stabilite și cele legal cuvenite pot constitui motive pentru revizuire. Procedura depinde de cauza neconcordanței și de situația concretă a dosarului, nu de denumirea aleasă de solicitant.

Verificarea duratei activității trebuie făcută și în luni și zile, nu numai prin rotunjirea anilor de carieră. Legea exprimă stagiul în ani, luni și zile calendaristice și permite solicitarea unei adeverințe de confirmare.

Dacă două documente indică totaluri diferite, trebuie verificat dacă unul dintre ele include perioade asimilate sau suplimentare pe care celălalt le prezintă separat. O diferență de structură poate explica neconcordanța aparentă, fără să însemne neapărat că o perioadă a fost omisă.

Numai după compararea acelorași categorii de perioade poate fi identificată o eventuală omisiune efectivă. De aceea, verificarea trebuie să urmărească atât documentele individuale, cât și modul în care acestea au fost valorificate în calculul pensiei.

Este important ca analiza să fie făcută fără pierderea termenului de contestare. Decizia de pensionare poate fi atacată în termen de 45 de zile de la comunicare, iar solicitarea unor explicații nu trebuie confundată cu această cale judiciară.

Pentru verificarea completă a unui dosar individual sunt necesare toate documentele relevante și identificarea regulilor istorice aplicabile, inclusiv a eventualelor hotărâri judecătorești pronunțate anterior.