CASS la pensie, între lege și contestarea în instanță. Ce opțiuni au pensionarii pentru a recupera banii

Reținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) din pensiile care depășesc 3.000 de lei continuă să provoace nemulțumiri în rândul pensionarilor. Avocatul Nicolae Enciu a explicat care este temeiul legal al măsurii și ce demersuri pot face persoanele care doresc să recupereze sumele reținute.

Contribuția de sănătate a fost reintrodusă pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, începând cu 1 august 2025. Cota de 10% se aplică exclusiv sumei care trece peste acest plafon, nu întregului cuantum al pensiei.

Măsura a generat reacții din partea pensionarilor afectați, în condițiile în care pensiile au fost înghețate în 2025 și 2026. În acest context, numeroși beneficiari vor să afle dacă reținerea contribuției poate fi contestată și în ce condiții ar putea solicita restituirea banilor.

Avocatul Nicolae Enciu a prezentat, de aseenea, situația juridică a contribuției și principalele căi prin care pensionarii pot contesta aplicarea acesteia, inclusiv prin sesizarea instanțelor de judecată.

Potrivit avocatului, reținerea contribuției are în prezent un temei legal, însă problema constituționalității măsurii nu a primit încă o soluție definitivă care să închidă toate disputele.

„Astăzi reținerea este legală, în sensul că se face în baza unei legi în vigoare. Rămâne de văzut dacă este și constituțională, iar aici răspunsul nu l-a dat încă nimeni definitiv”, a explicat Nicolae Enciu pentru Newsweek.

Acesta a amintit că o contribuție de sănătate a mai fost reținută din pensii și în 2022, dar a evidențiat diferențele dintre temeiurile juridice folosite atunci și cele care stau la baza măsurii actuale. Potrivit avocatului, natura actului normativ prin care a fost introdusă contribuția reprezintă un element important pentru analiza legalității acesteia.

„Contribuția de 10% se aplică din 1 august 2025, numai pe partea din pensie care depășește 3.000 de lei, și a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025. Legea a fost atacată la CCR înainte de promulgare, iar la 22 iulie 2025 Curtea a respins obiecțiile. Diferența față de 2022 contează. Atunci, prin Decizia nr. 650/2022, CCR a reținut că OUG 130/2021 diminuase cuantumul pensiei prin instituirea contribuției, iar o ordonanță de urgență nu poate atinge dreptul la pensie, fiindcă art. 115 alin. (6) din Constituție interzice asta. În 2025 statul a evitat exact acest viciu: măsura a venit prin lege, nu prin ordonanță”, a precizat avocatul.

Contestațiile formulate de pensionari nu au dus, până în prezent, la încheierea disputelor privind contribuția. Potrivit lui Nicolae Enciu, mai multe instanțe au sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la prevederile care reglementează plata CASS pentru pensiile ce depășesc 3.000 de lei.

„Discuția nu s-a închis. Tribunalul Olt a sesizat CCR cu o excepție de neconstituționalitate, iar Tribunalul București a trimis la CCR, pe 8 mai 2026, prevederile din Codul fiscal care impun CASS pe pensiile de peste 3.000 de lei. Până la decizia Curții, instanțele de fond resping de regulă cererile. Un exemplu recent vine de la Tribunalul Covasna, unde pensionarul a cerut eliminarea reținerii și restituirea sumelor, iar cererea a fost găsită neîntemeiată”, a explicat acesta.

În paralel cu disputele privind constituționalitatea contribuției, a fost clarificată competența instanțelor care trebuie să judece cererile de restituire a sumelor reținute. Această chestiune este relevantă pentru pensionarii care intenționează să conteste măsura și să solicite recuperarea banilor de la casa teritorială de pensii.

„Ce este însă deja tranșat, cu forță obligatorie pentru toate instanțele, este unde se judecă aceste procese. Prin recursul în interesul legii nr. 4 din 23 februarie 2026, ÎCCJ a stabilit că restituirea CASS reținute din pensii, cerută de la casa teritorială, revine tribunalului, completului pentru conflicte de muncă și asigurări sociale”, a mai explicat avocatul Nicolae Enciu.

Pentru pensionarii care urmăresc recuperarea sumelor reținute, avocatul indică posibilitatea formulării unei cereri adresate casei teritoriale de pensii, urmată de o acțiune în instanță. În dosarul deschis la tribunal poate fi ridicată și o excepție de neconstituționalitate, prin care să fie contestate prevederile legale care impun plata contribuției.

Potrivit explicațiilor oferite de Nicolae Enciu, pensionarii care doresc să obțină restituirea sumelor deja reținute trebuie să își susțină propriile demersuri judiciare. O eventuală decizie favorabilă a Curții Constituționale nu înseamnă automat că toate persoanele afectate vor primi banii înapoi, fără să fie necesare alte proceduri.

„Concret, pensionarul care vrea să-și păstreze o șansă reală la bani nu are altă cale decât procesul propriu: cerere la casa teritorială de pensii, apoi acțiune la tribunal, cu excepția de neconstituționalitate ridicată în dosar. Motivul e simplu și nu e plăcut de spus: o decizie favorabilă a CCR ar opri reținerea pentru viitor, dar banii deja reținuți se recuperează, în principiu, numai în cauzele aflate pe rol”, a explicat avocatul Enciu.

În susținerea explicațiilor sale, Nicolae Enciu a amintit și situația din 2022, când contribuțiile reținute din pensii au fost restituite ulterior, în baza unui act normativ adoptat de Guvern. Avocatul a precizat însă că acel precedent nu reprezintă o garanție că autoritățile vor proceda în același mod și pentru sumele reținute începând cu august 2025.

„Există un singur precedent care ar contrazice regula, și e unul politic, nu juridic: după decizia din 2022, sumele reținute în 2022 s-au restituit lunar între martie 2023 și februarie 2024, în baza OUG nr. 4/2023. Nimic nu garantează că statul ar repeta gestul”, a precizat acesta.

În prezent, pensionarii care contestă contribuția pot recurge la procedurile judiciare indicate de avocat, însă rezultatul unui proces depinde de soluția pronunțată de instanță. Totodată, posibilitatea recuperării sumelor deja reținute trebuie diferențiată de efectele pe care le-ar putea avea, pentru viitor, o eventuală decizie a Curții Constituționale.