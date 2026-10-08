Avertisment pentru pensionari: ce spune economistul Christian Năsulea despre viitorul pensiilor

Economistul Christian Năsulea a explicat, la podcastul „Cum e, de fapt?”, de ce consideră necesară creșterea pensiilor. El a arătat că oamenii contribuie timp de zeci de ani la sistem, iar la final ajung să primească pensii pe care le consideră insuficiente raportat la banii achitați de-a lungul vieții profesionale.

Christian Năsulea a susținut că statul ar trebui să indexeze pensiile cel puțin cu rata inflației, în condițiile în care creșterea prețurilor reduce puterea de cumpărare a veniturilor pensionarilor.

Economistul a afirmat că statul le restituie pensionarilor sume mult mai mici decât totalul contribuțiilor achitate de aceștia. Potrivit lui, diferența poate ajunge în unele situații la un raport de cinci la unu.

Năsulea a lansat, totodată, un avertisment cu privire la viitorul sistemului public de pensii. El consideră că acesta este deja nesustenabil și că presiunile asupra lui vor crește odată cu pensionarea generației decrețeilor.

Christian Năsulea are un doctorat în management, obținut la ASE București, un MBA și o licență în drept, economie și management de la Universitatea din Orléans. El predă economie mondială și politici publice la Facultatea de Istorie a Universității din București și este lector asociat la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) din cadrul ASE București.

Întrebat de ce este necesară indexarea pensiilor, economistul a indicat situația pensionarilor cu venituri foarte mici și efectele inflației asupra puterii de cumpărare.

„Pentru că sunt foarte mulți pensiionari care au niște pensii minuscule. Statul român, după ce le-a luat bani toată viața cât au lucrat, le dă acum niște pensii de mizerie, cu care nu pot trăi. Și nu e normal, când statul român, prin politica fiscal-bugetară pe care a dus-o, a generat acest val inflaționist (…) Situația asta, în care prețurile au crescut și cresc în ritm accelerat este responsabilitatea statului român care ar trebui, în situația asta, să indexeze pensiile măcar cu rata inflației”, a explicat Christian Năsulea.

Economistul a fost întrebat și despre dificultățile financiare ale sistemului public de pensii, în condițiile în care numărul angajaților scade, iar cel al pensionarilor crește.

Christian Năsulea a spus că problema nu se rezumă la o simplă decizie privind majorarea pensiilor, ci ține de sustenabilitatea întregului sistem. El a precizat că nu poate indica o soluție unică pentru această situație.

„Nu știu să vă spun care-i soluția (…) În esență avem un sistem de pensii care-i nesustenabil și care urmează să devină și mai nesustenabil (…) Probabil că vom avea o creștere a vârstei de pensionare, probabil că vom avea niște modificări pentru a încerca să salvăm un lucru care e prost făcut. Practic, a luat bani de la oameni care au muncit o viață întreagă și le întoarce înapoi niște sume care sunt în foarte multe situații de cinci ori mai mici decât suma totală cu care au contribuit”, a punctat Christian Năsulea.

Declarațiile economistului vin în contextul în care sistemul public trebuie să asigure plata pensiilor pentru un număr important de beneficiari, în timp ce raportul dintre persoanele care muncesc și cele care primesc pensii reprezintă o presiune asupra sustenabilității sale.

Năsulea a atras atenția că pensionarea generației decrețeilor va accentua această problemă. În opinia exprimată de economist, sistemul public de pensii este construit într-un mod care îi limitează sustenabilitatea pe termen lung.

Economistul a indicat și o soluție pe care o consideră importantă pentru situația actuală a pensionarilor. Potrivit lui, Pilonul II ar fi trebuit implementat încă din anii ’90.

Prin existența acestui mecanism de economisire pentru pensie, persoanele care au contribuit ar fi acumulat sume proprii destinate perioadei de după retragerea din activitate. Năsulea consideră că o implementare a Pilonului II în anii ’90 ar fi permis acumularea unor sume importante de către actualii pensionari.

Astfel, potrivit economistului, pensionarii ar fi avut pensii mai mari decât cele pe care le primesc în prezent, dacă Pilonul II ar fi fost introdus în acea perioadă.