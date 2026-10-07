Ai copii la creșă, grădiniță sau școală? Detaliul care poate schimba suma pe care o primești lunar

Deducerea personală poate influența suma pe care un angajat o primește efectiv după plata taxelor. Regulile fiscale prevăd facilități atât pentru salariații cu venituri brute aflate într-un anumit interval, cât și pentru tinerii de până la 26 de ani sau părinții care au copii înscriși la creșă, grădiniță ori școală.

Prin aplicarea deducerilor, baza asupra căreia se calculează impozitul pe venit este redusă. Impozitul pe veniturile din salarii este de 10%, astfel că o deducere fiscală poate conduce la o sumă netă mai mare încasată de salariat.

Potrivit prevederilor actuale din Codul Fiscal, deducerea personală este structurată pe două componente: deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară. Reglementările principale sunt prevăzute la articolul 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată prin OG 16/2022.

Deducerea de bază se aplică persoanelor fizice care obțin, din salarii, un venit brut lunar de cel mult nivelul salariului minim brut pe țară valabil în 2026, la care se adaugă 2.000 de lei. Astfel, limita nu mai este reprezentată de vechiul prag fix de 3.600 de lei, ci este legată de valoarea salariului minim.

În calculul deducerii pot intra persoanele aflate în întreținerea contribuabilului. În această categorie se pot regăsi soțul sau soția, copiii și alți membri ai familiei, precum și anumite rude ale contribuabilului sau ale soțului ori soției.

Este vorba despre rudele până la gradul al doilea inclusiv, dacă veniturile lor, indiferent dacă sunt impozabile sau neimpozabile, nu depășesc 20% din salariul minim brut pe țară. Nu este obligatoriu ca persoana aflată în întreținere să aibă același domiciliu cu salariatul care solicită deducerea.

La verificarea veniturilor persoanei întreținute există și anumite excluderi. Nu sunt luate în calcul bursele de performanță și pensiile de urmaș, premiile acordate sportivilor medaliați și prestațiile sociale destinate persoanelor cu handicap.

A doua componentă este deducerea personală suplimentară. Pentru salariații cu vârsta de până la 26 de ani, aceasta reprezintă 15% din salariul minim brut pe țară. Facilitatea este valabilă până în luna în care persoana împlinește vârsta de 26 de ani, inclusiv.

Pentru părinți există o facilitate distinctă. Se poate acorda o deducere de 100 de lei pe lună pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală. Această deducere suplimentară nu este condiționată de nivelul venitului salarial al părintelui.

Pentru a stabili dacă o persoană poate fi preluată în întreținere, veniturile sale trebuie raportate la limita de 20% din salariul minim brut pe țară valabil la momentul încasării venitului. Modul de determinare diferă în funcție de natura veniturilor obținute. În cazul veniturilor lunare, precum pensiile și alocațiile, se ia în calcul totalul drepturilor realizate într-o anumită lună. Pentru veniturile obținute ocazional, regulile prevăd o modalitate diferită de determinare.

Astfel, în cazul veniturilor provenite din jocuri de noroc, dividende sau dobânzi, suma obținută se împarte la numărul de luni rămase până la finalul anului. Rezultatul este utilizat pentru verificarea condiției privind venitul persoanei aflate în întreținere. La veniturile brute care pot fi luate în calcul se regăsesc și tichetele de masă, tichetele cadou considerate avantaje salariale, voucherele de vacanță, precum și indemnizațiile aferente concediilor medicale sau de odihnă.

Valoarea deducerii de bază este stabilită în funcție de salariul minim brut pe țară și nu printr-o sumă unică aplicabilă tuturor salariaților. Pentru veniturile aflate între salariul minim și salariul minim majorat cu 2.000 de lei, deducerea se diminuează progresiv, potrivit formulei prevăzute de Codul Fiscal.

Atunci când venitul brut lunar trece peste nivelul salariului minim brut pe țară plus 2.000 de lei, deducerea personală de bază nu mai poate fi acordată. Regula privind plafonul se referă la această componentă a deducerii. Deducerea suplimentară pentru copiii înscriși la o unitate de învățământ are însă propriile condiții. Aceasta poate fi acordată și atunci când venitul părintelui depășește plafonul necesar pentru deducerea personală de bază.

În cazul copiilor minori, aceștia sunt considerați persoane aflate în întreținere pentru deducerea de bază, cu excepția situației în care sunt încadrați în muncă. Pentru deducerea suplimentară, condiția este ca minorul să fie înscris la o unitate de învățământ. Suma de 100 de lei pentru fiecare copil este o deducere fixă din baza de impozitare și poate fi solicitată de un singur părinte.

Dacă ambii părinți sunt salariați, este necesară o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte nu primește aceeași deducere. În cazul copiilor minori, părinții trebuie să stabilească cine va beneficia de deducerea personală. Pentru copiii minori deducerea personala se acordă integral tutorelui sau unuia dintre părinți, conform înțelegerii, începând cu luna în care s-a născut copilul, dacă nașterea a avut loc în anul fiscal de referință.

Pentru solicitarea deducerii în cazul unui copil care nu are cetățenie română, părinții români trebuie să solicite organului fiscal un număr de identificare fiscală pentru minor. În cazul unui copil minor provenit dintr-o căsătorie anterioară, dreptul la deducere este legat de părintele căruia i-a fost încredințat copilul și de unul dintre soții din noua familie. Regula permite acordarea deducerii potrivit înțelegerii dintre persoanele care formează noua familie.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personala revine părintelui căruia i-a fost încredințat copilul și unuia dintre soți care formează noua familie. În situația unui divorț, părintele căruia nu i-a fost încredințat copilul nu dobândește dreptul la deducere personală pentru acesta. În schimb, soțul din a doua căsătorie a mamei căreia i-a fost încredințat copilul poate beneficia de deducere, în funcție de înțelegerea dintre membrii noii familii.

Părintele căruia nu i-a fost încredințat copilul ca urmare a pronunțării unui divorț nu are dreptul la deducere personala, dar soțul din a doua căsătorie a mamei copilului, căreia i-a fost încredințat copilul poate beneficia de această deducere, potrivit înțelegerii dintre soții care formează noua familie (soțul din a doua căsătorie și mama copilului).

Plata unei pensii de întreținere nu schimbă această regulă. De reținut: Plata unei pensii alimentare nu dă dreptul la deducere personala părintelui care o achită. Pentru minorii aflați în plasament există reguli separate. Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condițiile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreținere pentru acest copil se acordă persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul.

În cazul copilului dat în plasament, deducerea poate reveni și unuia dintre soții care formează familia căreia i-a fost dat în plasament sau încredințat minorul. Acordarea se face potrivit înțelegerii dintre soți.

a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul; sau

b) unuia dintre soții care formează familia căreia i-a fost dat în plasament/încredințat copilul, în conformitate cu înțelegerea dintre aceștia.

O situație diferită apare atunci când copilul minor începe să lucreze. *Pentru minorul care devine angajat/contribuabil nu se mai acordă deducere personala. Minorul cu vârsta între 16 și 18 ani care este încadrat în muncă potrivit Codului muncii dobândește statutul de contribuabil și beneficiază, la rândul său, de deducerea personală.

În această situație, pentru perioada în care minorul este angajat, părinții nu mai beneficiază de deducerea personală pentru copil. Schimbarea intervine ca urmare a faptului că minorul devine contribuabil.

Există și categorii de contribuabili care nu se încadrează pentru anumite forme de deducere. Printre aceștia se numără persoanele cu venituri brute care depășesc salariul minim brut pe țară plus 2.000 de lei, în ceea ce privește deducerea personală de bază.

Deducerea nu poate fi acordată nici atunci când persoana aflată în întreținere obține venituri care trec de limita de 20% din salariul minim brut pe țară. Condiția privind venitul persoanei întreținute trebuie verificată în funcție de regulile fiscale aplicabile.

Pe lista situațiilor în care nu se acordă deducerea personală se află și părinții decăzuți din drepturi sau copiii dați în plasament instituțional. Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate este, de asemenea, menționat printre persoanele care nu se încadrează.

Pentru stabilirea deducerii personale, documentele trebuie prezentate angajatorului. Unul dintre documentele necesare este declarația pe propria răspundere a salariatului care solicită deducerea.

Declarația trebuie să conțină datele de identificare ale contribuabilului care obține venituri din salarii, respectiv numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal. Aceasta trebuie să includă și datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere, respectiv numele, prenumele și codul numeric personal.

În cazul copiilor aflați în întreținere care nu sunt minori, declarația salariatului trebuie însoțită de o adeverință de la plătitorul de venituri din salarii al celuilalt soț. Poate fi prezentată și declarația pe propria răspundere a acestuia prin care confirmă că nu beneficiază de deducerea personală pentru copilul respectiv.

2. Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informații: