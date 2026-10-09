Pensia a fost recalculată după ce a câștigat procesul. Casa de Pensii, obligată să plătească din urmă

Un pensionar a obținut în instanță recunoașterea unor perioade de activitate desfășurate în grupa a II-a de muncă, după ce a contestat modul în care i-au fost stabilite drepturile de pensie. Casa de Pensii a fost obligată să revizuiască pensia și să emită o nouă decizie, cu luarea în calcul a perioadelor respective.

Cazul se înscrie într-un context în care mai mulți pensionari contestă în instanță modul în care le-au fost stabilite sau recalculate pensiile. Mai trebuie menționat faptul că numărul acțiunilor introduse de pensionari, nemulțumiți de modul în care au fost calculate drepturile, este din ce în ce mai mare.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, numărul acțiunilor în instanță deschise de pensionari a depășit 25.000. Separat, aproape 5.000 de dosare privind pensiile au ajuns la Curtea Constituțională a României, unde judecătorii urmează să analizeze un prim dosar în luna octombrie.

Printre situațiile contestate de pensionari se află și recunoașterea anumitor perioade ca stagii contributive sau ca activitate desfășurată în condiții speciale ori deosebite de muncă. În cazul prezentat, pensionarul a solicitat recunoașterea unor perioade lucrate în grupa a II-a.

Instanța, scrie newsweek.ro, a admis solicitarea și a dispus revizuirea drepturilor de pensie. Hotărârea prevede că perioadele cuprinse între 5 aprilie 1993 și 13 noiembrie 1998, respectiv între 10 ianuarie 2000 și 1 martie 2001, trebuie luate în considerare ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%. Decizia stabilește și faptul că noul calcul al pensiei trebuie făcut retroactiv, începând cu data de 7 octombrie 2025. Totodată, Casa de Pensii trebuie să achite diferențele dintre pensia stabilită potrivit hotărârii și sumele efectiv încasate de pensionar.

„Obligă Casa de Pensii să revizuiască drepturile de pensie cuvenite reclamantului și să emită o nouă decizie, retroactiv, începând cu data de 07.10.2025, cu luarea în considerare a perioadelor 05 aprilie 1993 – 13 noiembrie 1998, respectiv 10 ianuarie 2000 – 01 martie 2001 ca fiind lucrate în grupa a lI a de muncă în procent de 100%, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin.(1) lit.a și art. 88 alin.(1) lit. a din Legea nr. 360/2023. Obligă Casa de pensii la plata către reclamant a sumelor reprezentând diferența dintre pensia cuvenită potrivit prezentei sentințe și cea efectiv încasată în perioada de la 13.10.2025 și până la emiterea deciziei de revizuire, sume ce urmează a fi actualizate cu dobânda legală, începând cu data 13.01.2026 până la data plății efective”, arată Tribunalul într-un proces câștigat de avocatul Cuculis.

Perioadele recunoscute de instanță însumează aproape șapte ani de activitate în grupa a II-a de muncă. Potrivit calculului prezentat în material, pentru fiecare an lucrat în această grupă sunt acordate 0,25 puncte suplimentare.

Raportat la cei aproape șapte ani recunoscuți, calculul indicat este de 1,75 puncte suplimentare. Valoarea punctului de referință, utilizată în calculul prezentat, este de 81 de lei.

Astfel, diferența estimată de pensie rezultată din calculul prezentat este de 1,75 puncte înmulțite cu 81 de lei, ceea ce înseamnă 141,75 lei în plus la pensie. Suma efectivă urmează să rezulte din recalcularea dispusă prin hotărârea instanței.

Pe lângă majorarea drepturilor lunare, pensionarul urmează să primească și diferențele aferente perioadei în care a încasat o pensie mai mică. Hotărârea prevede plata acestor sume pentru intervalul de la 13 octombrie 2025 și până la emiterea deciziei de revizuire.

Instanța a stabilit, de asemenea, că diferențele datorate trebuie actualizate cu dobânda legală, începând cu 13 ianuarie 2026 și până la data plății efective. Prin urmare, suma retroactivă nu reprezintă doar diferența lunară dintre pensia încasată și cea rezultată după revizuire, ci este supusă și actualizării prevăzute în hotărâre.