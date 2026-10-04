Pensionarii, cu ochii pe cardurile de alimente. Ce a transmis Ministerul Muncii în privința ajutotorului

Pensionarii care așteaptă sprijinul de 125 de lei acordat prin cardurile sociale trebuie să țină cont de informațiile transmise de autorități pentru anul 2026. Programul este prevăzut pentru perioada 2025-2027, însă acordarea efectivă a sumelor în acest an depinde de etapele administrative și de disponibilitatea finanțării.

Ministerul Muncii a explicat, la solicitarea Newsweek, care este situația sprijinului destinat achiziției de alimente și meselor calde. Instituția precizează că pentru anul 2026 nu au fost solicitate, până în prezent, listele de beneficiari.

Informațiile referitoare la existența fondurilor necesare pentru acordarea sprijinului în acest an trebuie furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), potrivit răspunsului transmis de Ministerul Muncii.

Sprijinul este acordat prin carduri sociale și vizează mai multe categorii de persoane vulnerabile, inclusiv pensionari cu venituri reduse, persoane cu dizabilități și familii sau persoane singure care beneficiază de venit minim de incluziune.

Valoarea ajutorului este mai mică decât cea acordată în anul 2024. Atunci, beneficiarii primeau 250 de lei, în timp ce pentru perioada 2025-2027 legislația prevede un sprijin de 125 de lei, acordat o dată la șase luni.

Întrebările privind acordarea banilor în 2026 apar în condițiile în care programul este prevăzut în acte normative până în anul 2027. Potrivit Ministerului Muncii, însă, situația pentru anul 2026 nu poate fi stabilită doar de această instituție.

Pentru acordarea sprijinului sunt necesare mai multe etape administrative, iar responsabilitatea coordonării măsurii revine MIPE. Ministerul Muncii face referire la OUG nr. 115/2023 și HG nr. 70/2024, acte normative care stabilesc atribuțiile instituțiilor implicate în program.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate din subordinea acestuia, cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile şi responsabilă de iniţierea şi implementarea măsurilor, coordonează implementarea măsurii de sprijin”, a transmis Ministerul Muncii.

Pentru perioada 2025-2027, valoarea nominală a sprijinului este stabilită la 125 de lei. Suma este destinată cumpărării de produse alimentare și achiziției de mese calde și se acordă o dată la șase luni persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Ministerul Muncii a prezentat și categoriile de persoane care pot beneficia de acest sprijin. Printre acestea se află pensionarii, persoanele cu dizabilități și beneficiarii venitului minim de incluziune.

„Sprijinul material are o valoare nominală de 125 lei şi se acordă o dată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate”, se arată în răspunsul transmis sursei menționate.

În cazul pensionarilor, sunt vizați cei din sistemul public, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii unor drepturi acordate în baza unor legi speciale. Aceștia trebuie să aibă cel puțin 65 de ani la data prelucrării bazelor de date și să beneficieze de indemnizație socială.

O altă categorie este reprezentată de persoanele cu dizabilități. În program pot intra copiii și adulții care sunt încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu și care au venituri lunare proprii de cel mult 2.000 de lei.

A treia categorie îi cuprinde pe beneficiarii venitului minim de incluziune. Este vorba despre familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, potrivit legislației în vigoare.

Pentru pensionari, simpla existență a unei pensii mici nu este suficientă pentru acordarea sprijinului. Condițiile prevăd atât vârsta de cel puțin 65 de ani la data prelucrării bazelor de date, cât și beneficierea de indemnizație socială.

În România sunt aproape 900.000 de pensionari care beneficiază de indemnizația socială, potrivit datelor prezentate în contextul programului de sprijin. În cazul persoanelor cu dizabilități, cele mai recente date indică aproape un milion de persoane în evidențele statului.

Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, la sfârșitul anului 2025 figurau în evidențe 980.873 de persoane cu certificat de dizabilitate. Acest număr nu reprezintă însă automat numărul beneficiarilor cardurilor sociale, deoarece pentru accesarea sprijinului este necesară și respectarea criteriului privind veniturile lunare proprii, de maximum 2.000 de lei.

Un element important din răspunsul Ministerului Muncii se referă la listele cu persoanele care ar urma să primească sprijinul în anul 2026. Instituțiile aflate în subordinea ministerului trebuie să furnizeze datele necesare după ce acestea sunt solicitate în procesul de implementare.

Pentru anul 2026, Ministerul Muncii precizează că astfel de liste nu au fost solicitate de MIPE. În consecință, instituțiile subordonate ministerului nu au transmis listele corespunzătoare categoriilor de beneficiari.

„Pe cale de consecință pentru anul 2026 nu au fost solicitate liste de către MIPE astfel încât instituțiile subordonate MMFTSS (CNPP și ANPIS) să poată furniza listele corespunzătoare categoriilor de beneficiari prevăzute de actele normative menționate”, se arată în răspunsul oficial primit de Newsweek România.

Precizarea privind listele este relevantă pentru pensionarii și celelalte persoane vulnerabile care așteaptă alimentarea cardurilor sociale. Faptul că programul este prevăzut pentru intervalul 2025-2027 nu înseamnă că pentru anul 2026 banii au fost deja virați sau că listele de beneficiari au fost transmise.

În ceea ce privește existența fondurilor necesare pentru acest an, Ministerul Muncii indică Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. MIPE este instituția care coordonează implementarea măsurii de sprijin pentru alimente și mese calde în perioada 2025-2027.

„În acest context, apreciem că din perspectiva existenței fondurilor necesare pentru acordarea, în anul 2026, a sprijinului financiar, informația poate fi furnizată doar de către MIPE”, transmite Ministerul Muncii.

Răspunsul oficial al Ministerului Muncii nu confirmă, astfel, că suma de 125 de lei va fi virată în 2026, dar nici nu anunță anularea programului. Clarificarea privind fondurile necesare pentru acordarea sprijinului trebuie furnizată de MIPE, instituția care are responsabilitatea coordonării implementării măsurii. Pentru acordarea efectivă a sprijinului sunt necesare atât finanțarea, cât și parcurgerea procedurilor administrative prevăzute pentru stabilirea beneficiarilor și alimentarea cardurilor sociale.