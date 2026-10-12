Trotinetele electrice, noi cerințe pentru circulația pe drumurile publice. Excepția prevăzută în proiect

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să urmeze și să promoveze un curs de legislație rutieră. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a Senatului luni, 12 octombrie 2026, și nu s-ar aplica persoanelor care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria acestuia.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat pe 19 mai 2026 și urmărește modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Proiectul este susținut de Guvern și a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură. Consiliul Economic și Social a emis însă un aviz nefavorabil.

Propunerea introduce o condiție suplimentară pentru persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice, prin impunerea unei pregătiri teoretice referitoare la regulile de circulație și la conduita preventivă.

Potrivit proiectului, persoanele care conduc trotinete electrice pe drumurile publice ar trebui să facă dovada promovării unui curs de legislație rutieră. Pregătirea ar viza regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice.

Textul legislativ prevede o excepție pentru cei care dețin deja un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege. În cazul acestora, obligația de a urma cursul nu s-ar aplica, indiferent de categoria permisului deținut.

Evidența persoanelor care au promovat cursul ar urma să fie ținută în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română (ARR). Astfel, îndeplinirea cerinței ar putea fi verificată prin consultarea datelor disponibile în sistemul electronic.

Conform expunerii de motive, pregătirea teoretică ar urma să fie organizată de unități autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule. Prin această prevedere, inițiatorii urmăresc stabilirea unei modalități de instruire și verificare a cunoștințelor necesare pentru circulația cu trotinete electrice.

Expunerea de motive pornește de la regulile aplicabile în prezent, care permit conducerea trotinetelor electrice de la vârsta de 14 ani, fără susținerea unui test destinat verificării cunoștințelor teoretice despre legislația rutieră.

Documentul mai menționează că aceste vehicule nu sunt înregistrate sau înmatriculate. În justificarea modificărilor propuse, inițiatorii fac referire la riscurile asociate circulației trotinetelor și bicicletelor electrice și la necesitatea unei pregătiri care să contribuie la respectarea regulilor de circulație.

Datele prezentate în expunerea de motive indică două decese și 32 de persoane grav rănite în primele opt luni ale anului 2025, cifre invocate în contextul siguranței acestor categorii de vehicule. Aceste informații sunt folosite de inițiatori pentru a susține introducerea unei cerințe suplimentare de pregătire teoretică pentru persoanele care utilizează trotinete electrice pe drumurile publice.

Argumentația proiectului pune accent pe raportul dintre riscurile asociate circulației și măsurile de reglementare propuse. Inițiatorii consideră că verificarea cunoștințelor de legislație rutieră ar trebui introdusă ca o condiție pentru conducerea acestor vehicule, cu exceptarea persoanelor care au deja permis de conducere. În expunerea de motive, autorii proiectului își formulează astfel justificarea pentru modificarea legislației:

„Având în vedere toate aceste aspecte, pentru asigurarea unui echilibru între gradul de pericol social al faptei de a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei și necesitatea unei reglementări proporționale, considerăm utilă introducerea obligației de a face dovada absolvirii unui curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”, se arată în document.

Obligația de a promova un curs de legislație rutieră nu este încă în vigoare. Pentru ca măsura să devină aplicabilă, proiectul trebuie să parcurgă procedura legislativă, să fie adoptat și promulgat, apoi publicat în Monitorul Oficial.

În procedura parlamentară, Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților are rol de for decizional. Prin urmare, prevederile referitoare la pregătirea teoretică a utilizatorilor de trotinete electrice pot produce efecte numai după finalizarea etapelor legislative necesare.

Până la intrarea eventualelor modificări în vigoare, cerința privind absolvirea cursului rămâne o propunere legislativă, iar obligațiile suplimentare descrise în proiect nu se aplică în baza acestuia.