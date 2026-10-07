Reguli noi pentru motociclete și mopede. Unde vor putea circula după modificarea Codului Rutier
SURSA FOTO: Dreamstime - mașini, motociclete
Motocicletele și mopedele vor putea circula, în anumite condiții, pe benzile rezervate transportului public, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Actul normativ introduce și reguli pentru deplasarea printre mașinile oprite în trafic, precum și zone speciale de protecție în intersecții. Proiectul a fost adoptat cu 238 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și 15 abțineri, potrivit Știripesurse.
Motocicletele și mopedele vor putea intra pe benzile transportului public în condițiile stabilite de administratorul drumului
Motocicletele și mopedele vor putea utiliza benzile destinate transportului public acolo unde administratorul drumului permite acest lucru, potrivit modificărilor aduse OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Noile prevederi urmăresc reducerea aglomerației din trafic, însă accesul vehiculelor pe două roți pe aceste benzi nu va fi permis automat pe toate drumurile.
Proiectul introduce și o zonă specială de protecție pentru motociclete și mopede, care va putea fi amenajată înaintea intersecțiilor semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.
Spațiul rezervat acestor vehicule va fi amplasat în fața marcajului de oprire. Zona va fi delimitată perpendicular pe direcția de deplasare, pe întreaga lățime a carosabilului, și va avea o lungime de trei metri măsurată de la marcajul de oprire.
Motocicliștii vor putea trece printre mașinile oprite, dar viteza va fi limitată la 20 km/h
O altă modificare importantă stabilește condițiile în care vehiculele pe două roți vor putea înainta printre sau pe lângă autovehiculele oprite la semafor ori înaintea unei bariere de cale ferată. Manevra va putea fi efectuată numai cu respectarea condițiilor de siguranță prevăzute de lege.
Printr-un amendament adoptat în cadrul proiectului, această posibilitate a fost prevăzută și pentru biciclete, motociclete fără ataș și mopede atunci când coloana de autovehicule este oprită.
Deplasarea printre sau pe lângă vehicule va fi permisă numai atunci când există suficient spațiu lateral pentru efectuarea manevrei și dacă nu este afectată circulația celorlalți participanți la trafic. În astfel de situații, viteza maximă admisă va fi de 20 km/h.
Deputatul UDMR Andrei Molnar a susținut că modificările legislative ar putea avea efecte asupra traficului urban, prin reducerea timpului petrecut în deplasare și a consumului de carburant.
„Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi prin consum mai mic de combustibil, precum şi un aer mai curat în oraşele noastre. Acest proiect nu este doar despre motociclişti. (…) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece şoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect şi-a atins scopul”, a transmis deputatul.
Parcările cu cel puțin șase locuri pentru mașini vor trebui să aibă spații pentru motociclete și mopede
Proiectul stabilește și noi responsabilități pentru administrațiile locale în ceea ce privește infrastructura rutieră și amenajările destinate diferitelor categorii de participanți la trafic. Autoritățile vor trebui să amenajeze trotuare și drumuri laterale pentru pietoni, vehicule cu tracțiune animală și tractoare.
În cazul parcărilor publice care au cel puțin șase locuri destinate autoturismelor, vor trebui prevăzute și spații de parcare pentru motociclete și mopede.
Autoritățile vor analiza amenajarea zonelor de siguranță pe drumurile cu trafic intens
Pe sectoarele de drum aflate în administrarea lor, autoritățile locale vor avea în vedere amenajarea unor spații de siguranță pentru vehiculele pe două roți, în special în zonele în care valorile de trafic sunt ridicate.
Totodată, administrațiile vor analiza realizarea pistelor pentru biciclete și amenajarea benzilor destinate transportului public. Lucrările vor trebui executate cu respectarea cerințelor tehnice aplicabile și vor necesita avizul Poliției Rutiere.
Proiectul legislativ fusese adoptat anterior și de Senat, iar Camera Deputaților a acordat votul final în calitate de for decizional.
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