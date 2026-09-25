Peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața în accidente de muncă în UE. Construcțiile au înregistrat cele mai multe decese în 2024

În 2024, 3.367 de persoane și-au pierdut viața în accidente de muncă în Uniunea Europeană. Numărul accidentelor de muncă mortale a crescut cu 1,4%, respectiv cu 45 de decese, comparativ cu 2023.

În același timp, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 2,78 milioane de accidente de muncă fără victime decedate. Față de 2023, numărul acestora a scăzut cu 1,5%, ceea ce înseamnă cu 43.742 de accidente mai puține.

Dintre sectoarele economice ale Uniunii Europene, construcțiile au înregistrat de departe cel mai mare număr de accidente de muncă mortale în 2024. În acest sector au fost consemnate 776 de decese, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Numărul a fost totuși mai mic decât în 2023, când în sectorul construcțiilor au fost înregistrate 802 accidente de muncă mortale. În acel an, construcțiile au consemnat cel mai mare număr de accidente de muncă mortale din ultimul deceniu.

„În 2024, numărul accidentelor de muncă mortale în Uniunea Europeană a fost de 3.367, în creștere cu 1,4% (45 de decese) față de 2023. Au fost înregistrate, de asemenea, 2,78 milioane de accidente de muncă fără victime decedate. Comparativ cu 2023, numărul acestora a scăzut cu 1,5%, respectiv cu 43.742 de accidente”, informează Eurostat.

Transportul și depozitarea au ocupat locul al doilea în ceea ce privește numărul accidentelor de muncă mortale în 2024, cu 537 de decese. Sectorul manufacturier s-a situat pe locul al treilea, cu 466 de accidente de muncă mortale.

În ceea ce privește accidentele de muncă fără victime decedate, sectorul manufacturier a înregistrat în 2024 peste jumătate de milion de cazuri, mai exact 509.851 de accidente. Acesta a fost cel mai mare număr de accidente fără victime decedate dintre toate sectoarele economice.

Cu toate acestea, cifra din 2024 a fost cea mai scăzută din ultimul deceniu, cu excepția anului 2020. În acel an, pe fondul pandemiei globale, numărul accidentelor de muncă din sectorul manufacturier a scăzut la 498.060.

După sectorul manufacturier, cele mai multe accidente de muncă fără victime decedate au fost înregistrate în construcții, cu 352.520 de cazuri. Pe următorul loc s-a aflat comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și a motocicletelor, cu 345.282 de accidente.