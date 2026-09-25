Români căutați pentru locuri de muncă în Norvegia. Ce salarii și beneficii sunt oferite
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O companie din Norvegia recrutează operatori și setteri CNC pentru activități din industria petrolieră și maritimă. Oferta include un salariu de aproximativ 18 euro net pe oră pentru munca desfășurată în schimbul de zi, în timp ce pentru schimbul al doilea veniturile pot ajunge la aproximativ 25 de euro net pe oră.
Se caută și persoane cu experiență în prelucrarea metalelor
Pe lângă salariul de bază, angajații pot primi sporuri pentru schimbul de seară, iar orele suplimentare sunt remunerate cu majorări care pot ajunge până la 100%. Angajatorul sau compania de recrutare asigură și biletul de avion pentru persoanele selectate.
Potrivit anunțului de recrutare, fabrica are aproximativ 50 de operatori CNC și este dotată cu strunguri și freze CNC de la 3 până la 5 axe. Utilajele sunt folosite pentru prelucrarea unor componente destinate industriei petroliere și celei maritime.
Recrutarea vizează în special persoane cu experiență în prelucrarea metalelor pe strunguri CNC în 4 și 5 axe. Sunt căutați candidați care au lucrat cu sisteme precum Fanuc, Sinumerik sau Okuma OSP, dar sunt disponibile și posturi pentru operatori pe strung vertical sau carusel în 3 axe, cu Fanuc.
Experiența pe utilaje CNC, printre principalele cerințe
Candidații trebuie să aibă experiență relevantă în domeniu și să poată comunica în limba engleză la nivel conversațional. O altă condiție menționată de recrutor este capacitatea de a lucra pe baza desenelor tehnice.
Persoanele interesate trebuie, de asemenea, să cunoască tipurile de unelte și regimurile de așchiere. Este necesară și capacitatea de a înțelege și modifica programele CNC direct pe utilaj.
Experiența în executarea filetelor interioare și exterioare reprezintă un avantaj. Sunt apreciate și cunoștințele privind realizarea găurilor radiale și axiale, precum și experiența în operațiuni de frezare.
Nivelul de pregătire tehnică și experiența acumulată pe utilaje CNC sunt, astfel, elemente importante pentru ocuparea posturilor disponibile în fabrica din Norvegia, anunță Observator.
Salariul poate ajunge la 25 de euro net pe oră
Conform informațiilor publicate în anunț, remunerația pentru schimbul de zi este de aproximativ 18 euro net pe oră. Pentru persoanele care lucrează în schimbul al doilea, venitul poate ajunge la aproximativ 25 de euro net pe oră.
Diferența este determinată de sporul acordat pentru schimbul al doilea, care este cuprins între 20% și 40%. În cazul orelor suplimentare, majorarea salarială poate varia între 50% și 100%, în funcție de situație.
Anunțul precizează și că salariile sunt renegociate anual pentru toți angajații. Nivelul veniturilor poate varia, așadar, în funcție de schimbul lucrat și de orele suplimentare efectuate.
Oferta include și o serie de beneficii sociale și de asigurare. Printre acestea se numără asigurarea medicală, asigurări private suplimentare, contribuții pentru pensie, pensie anticipată, asigurare de viață și protecție financiară în cazul accidentelor de muncă.
Cazarea este disponibilă contra cost
Angajații pot beneficia de 25 până la 30 de zile lucrătoare de concediu plătit pe an. Potrivit informațiilor transmise de recrutor, indemnizația de concediu poate ajunge la aproximativ 6.000 de euro net pentru o persoană care a lucrat un an întreg.
Pentru cei care au nevoie de locuință, fabrica pune la dispoziție cazare contra cost. Cheltuielile sunt estimate la aproximativ 400-550 de euro pe lună, sumă care include și utilitățile.
Locuințele puse la dispoziția angajaților se află în aceeași localitate cu fabrica. Astfel, potrivit informațiilor din ofertă, persoanele angajate nu ar avea nevoie de navetă între localitatea de domiciliu și locul de muncă.
Transportul aerian reprezintă un alt beneficiu menționat în ofertă. Biletul de avion pentru deplasarea în Norvegia este achitat de angajator sau de compania de recrutare.
Noii angajați primesc, totodată, sprijin pentru înscrierea în sistemele norvegiene de taxe, sănătate și pensii, potrivit informațiilor prezentate în anunțul de recrutare.
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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