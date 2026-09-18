UE a deschis 32 de anchete comerciale în 2025. 637.000 de locuri de muncă sunt protejate

Comisia Europeană a intensificat în 2025 măsurile de apărare comercială, pe fondul creșterii practicilor comerciale neloiale care afectează industria Uniunii Europene. Instituția a deschis 32 de anchete, a impus 26 de măsuri definitive și a menținut 232 de măsuri în vigoare, protejând aproximativ 637.000 de locuri de muncă europene din industrie.

Cererea de măsuri de apărare comercială a rămas ridicată și în 2025, când Comisia Europeană a lansat din nou un număr de anchete peste media ultimilor ani, potrivit raportului privind activitățile UE de apărare comercială, adoptat recent.

Comisia Europeană a inițiat 32 de noi anchete în 2025, un nivel doar ușor sub recordul înregistrat în 2024. Numărul ridicat de investigații reflectă creșterea practicilor comerciale neloiale care afectează industria Uniunii Europene. Situația este deosebit de pronunțată în industria chimică și în sectorul siderurgic.

În același timp, Comisia Europeană a impus anul trecut 26 de măsuri definitive de apărare comercială. La sfârșitul lui 2025, în Uniunea Europeană erau în vigoare 232 de astfel de măsuri, care protejau aproximativ 637.000 de locuri de muncă din sectorul manufacturier european.

Dintre cele 232 de măsuri aflate în vigoare la finalul anului trecut, 220 erau definitive. Acestea au inclus 30 de cazuri antidumping și două anchete antisubvenție. În 2025, Comisia a impus taxe provizorii în 27 de cazuri de antidumping, în timp ce nu au fost introduse măsuri provizorii antisubvenție.

Comisia Europeană a aplicat, de asemenea, măsuri cu efect retroactiv în trei cazuri. Data intrării în vigoare a acestora a fost stabilită anterior introducerii măsurilor provizorii, ceea ce a demonstrat disponibilitatea instituției de a utiliza instrumentele de apărare comercială aflate la dispoziția sa.

În iunie 2025, Comisia Europeană a anunțat lansarea unui grup operativ pentru supravegherea importurilor, destinat monitorizării devierii prejudiciabile a fluxurilor comerciale. Această situație poate apărea atunci când mărfurile sunt redirecționate către Uniunea Europeană ca urmare a tarifelor ridicate impuse în alte regiuni.

Grupul operativ urmărește evoluția importurilor și identifică fluxurile comerciale care ar putea provoca prejudicii industriei europene. În colaborare cu reprezentanții industriei, Comisia utilizează datele colectate pentru a identifica eventualele riscuri și, atunci când este necesar, pentru a adopta măsurile corespunzătoare.

În 2025, Comisia Europeană a dezvoltat și un nou instrument destinat raportării de către exportatori și urmăririi loturilor de marfă. Instrumentul a devenit operațional la începutul anului 2026 și are rolul de a monitoriza un angajament privind prețurile aplicabil importurilor de vehicule electrice pe baterii.

Pentru Comisia Europeană, asigurarea respectării normelor reprezintă un element esențial al politicii de apărare comercială, în condițiile în care tentativele de eludare a măsurilor existente au devenit tot mai complexe. În acest context, monitorizarea nivelurilor importurilor și a evoluțiilor de pe piață a continuat pe parcursul întregului an 2025, în colaborare cu industria.

La 25 martie 2025, Comisia Europeană a ajustat modul de funcționare a măsurii de salvgardare a Uniunii privind oțelul, pentru a asigura eficacitatea acesteia în continuare.

Ulterior, la 18 noiembrie 2025, Comisia a instituit măsuri definitive de salvgardare pentru anumite feroaliaje, cu scopul de a proteja industria Uniunii Europene de o creștere prejudiciabilă a importurilor.

În același timp, serviciile Comisiei Europene au continuat să ofere sprijin exportatorilor din UE care au fost vizați de anchete de apărare comercială inițiate de țări terțe. Printre acestea s-au numărat anchetele antidumping și antisubvenție deschise de China în legătură cu importurile de brandy, carne de porc și produse lactate.