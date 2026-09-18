Doliu printre veteranii de război. A murit ultimul veteran din municipiul Bacău. Avea 104 ani

Locotenent-colonelul în retragere Ion Rusu, ultimul veteran de război din municipiul Bacău, s-a stins din viață la vârsta de 104 ani. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” Bacău.

Ion Rusu s-a născut pe 23 iulie 1922 și a participat ca soldat la cel de-Al Doilea Război Mondial. Între 1943 și 1944, a fost prezent pe front în cadrul Regimentelor 1 și 3 Artilerie Antiaeriană. Ulterior, în perioada 1944-1945, a făcut parte din Regimentul 3 Transmisiuni Aero.

Pentru participarea sa la război, Ion Rusu a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă de participare la cel de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

„Aceeași mărturisire o putem face și despre ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Rusu Ion, care a trecut la cele veșnice. Veteranul de război, născut la 23 iulie 1922, s-a stins din viață la venerabila vârstă de 104 ani”, au transmis reprezentanții Bazei 95 Aeriene.

În mesajul publicat după moartea veteranului, militarii au rememorat și una dintre ultimele întâlniri cu Ion Rusu. Acesta povestise despre momentul în care a fost încorporat și despre condițiile dificile în care tinerii soldați au făcut instrucția.

„Ne-au încorporat primăvara, înainte de Sărbătorile Pascale, îmbrăcați în haine de cânepă și cu opinci. Era pentru prima dată când mergeam la București și am mers pe jos de la Gara de Nord. Eram trei din județul Bacău și îi țin minte pe fiecare în parte, unul a murit și celălalt era din Tescani. Ne era dor de casă, de copii și de nevastă”, își amintea veteranul.

Ion Rusu povestea că, după întoarcerea de la Constanța, a fost repartizat la Cotroceni, în Parcul Carol, unde militarii aveau sarcina de a da alarma în timpul bombardamentelor.

„Noi dădeam alarma, după ce au început bombardamentele și aveam șapte cabine de telefoane. Cei care aveau încălțări trebuia să-i ia în spinare pe cei care nu aveau. Cu opinci am făcut întreaga perioadă de instrucție”, relata acesta.

Reprezentanții Bazei 95 Aeriene au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au amintit sacrificiile făcute de veteran în timpul războiului.