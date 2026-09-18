Doliu printre veteranii de război. A murit ultimul veteran din municipiul Bacău. Avea 104 ani
SURSA FOTO: Dreamstime/Doliu
Locotenent-colonelul în retragere Ion Rusu, ultimul veteran de război din municipiul Bacău, s-a stins din viață la vârsta de 104 ani. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” Bacău.
Ion Rusu a luptat pe front între 1943 și 1945
Ion Rusu s-a născut pe 23 iulie 1922 și a participat ca soldat la cel de-Al Doilea Război Mondial. Între 1943 și 1944, a fost prezent pe front în cadrul Regimentelor 1 și 3 Artilerie Antiaeriană. Ulterior, în perioada 1944-1945, a făcut parte din Regimentul 3 Transmisiuni Aero.
Pentru participarea sa la război, Ion Rusu a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă de participare la cel de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.
„Aceeași mărturisire o putem face și despre ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Rusu Ion, care a trecut la cele veșnice. Veteranul de război, născut la 23 iulie 1922, s-a stins din viață la venerabila vârstă de 104 ani”, au transmis reprezentanții Bazei 95 Aeriene.
În mesajul publicat după moartea veteranului, militarii au rememorat și una dintre ultimele întâlniri cu Ion Rusu. Acesta povestise despre momentul în care a fost încorporat și despre condițiile dificile în care tinerii soldați au făcut instrucția.
„Ne-au încorporat primăvara, înainte de Sărbătorile Pascale, îmbrăcați în haine de cânepă și cu opinci. Era pentru prima dată când mergeam la București și am mers pe jos de la Gara de Nord. Eram trei din județul Bacău și îi țin minte pe fiecare în parte, unul a murit și celălalt era din Tescani. Ne era dor de casă, de copii și de nevastă”, își amintea veteranul.
Ion Rusu povestea că, după întoarcerea de la Constanța, a fost repartizat la Cotroceni, în Parcul Carol, unde militarii aveau sarcina de a da alarma în timpul bombardamentelor.
„Noi dădeam alarma, după ce au început bombardamentele și aveam șapte cabine de telefoane. Cei care aveau încălțări trebuia să-i ia în spinare pe cei care nu aveau. Cu opinci am făcut întreaga perioadă de instrucție”, relata acesta.
Mesajul transmis de militarii Bazei 95 Aeriene
Reprezentanții Bazei 95 Aeriene au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au amintit sacrificiile făcute de veteran în timpul războiului.
„Vă vom purta veșnică recunoștință pentru materializarea idealurilor pe care le-ați apărat cu atâtea sacrificii. Cu durere în suflet suntem alături de familia îndoliată pe care o asigurăm de compasiunea și sprijinul nostru. Drum lin spre lumina veșnică, drag veteran și suflet patriot!”, se arată în mesajul publicat după moartea lui Ion Rusu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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