Ruth Bourne, una dintre ultimele femei care au lucrat la descifrarea codurilor germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru Marea Britanie, a murit. A decedat la Londra, Anglia, la onorabila vârstă de 99 de ani. Cumplita veste a fost confirmată de Fundația Veteranilor.

„Astăzi, o comemorăm pe Ruth Bourne, una dintre femeile remarcabile din Bletchley Park, care a decedat la începutul acestei luni, la vârsta de 99 de ani. Recrutată la doar 17 ani, Ruth a lucrat în secret ca operator de bombe, contribuind la spargerea codurilor naziste și la scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial. Ea și-a păstrat jurământul de tăcere timp de decenii, fără a căuta recunoaștere, știind doar că a contribuit la schimbarea istoriei. Vă mulțumim pentru serviciile dvs., doamnă”, au transmis cei de la Fundația Veteranilor.

„Trustul a fost foarte trist să afle de moartea lui Ruth. Începându-și cariera în adolescență, la fel ca multe dintre femeile care au lucrat la Bletchley Park, Ruth era extrem de mândră de contribuția sa la efortul de război. Odată ce vălul secretului a fost ridicat, ea a devenit pasionată de împărtășirea poveștii muncii pe care ea și colegii ei o întreprinseseră. Timp de mulți ani, ea și-a dedicat cu generozitate timpul ca ghid turistic, ajutând vizitatorii să înțeleagă poveștile umane din spatele muncii de decriptare a codurilor. Prin nenumărate reuniuni și interviuri, ea a vorbit despre munca sa cu sinceritate și căldură, aducând la viață povestea Bletchley Park pentru publicul de toate vârstele. Toți cei care au cunoscut-o o vor regreta profund și își vor aminti de ea cu imensă recunoștință și afecțiune”, a spus Iain Standen, directorul general al Bletchley Park Trust.

Ruth Bourne s-a născut pe 23 mai 1926, în Salford, lângă Manchester, într-o familie evreiască, cu numele de fată Henry, și a crescut în Birmingham. La 18 ani, s-a înscris voluntar în Marina Regală și s-a antrenat în Scoția.

La începutul anului 1944, a fost trimisă să lucreze la „Bomba Turing”, un calculator mare creat de matematicianul Alan Turing pentru a descifra mesajele naziste codificate cu Enigma. Munca ei a fost foarte importantă pentru serviciile britanice de informații și se consideră că a ajutat la scurtarea războiului cu 2-4 ani. Până în anii 1970, Ruth Bourne nu a putut vorbi despre această activitate, deoarece era secretă.

Alan Turing, creatorul „Bombei Turing”, a murit în 1954 într-un mod misterios, posibil sinucidere, iar în 2009 autoritățile britanice și-au cerut scuze pentru modul în care a fost tratat. Filme precum „Enigma” (2001) și „Jocul imitației” (2014) spun povestea muncii lui Turing și a echipei sale de la Bletchley Park.

Ruth Bourne a fost recunoscută pentru contribuția sa abia după mulți ani: în 2009 a primit insigna comemorativă „We also served”, în 2011 s-a întâlnit cu regina Elisabeta a II-a la dezvelirea unui memorial pentru spargătorii de coduri, iar în 2018 a primit Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție militară a Franței.