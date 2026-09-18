BID pregătește 100 de milioane de euro pentru RoBOOST, fondul destinat startup-urilor și companiilor românești

Banca de Investiții și Dezvoltare a României are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la RoBOOST, fond destinat finanțării startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești. Anunțul a fost făcut vineri, 18 septembrie, de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Banca de Investiții și Dezvoltare a României (BID) are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la RoBOOST, noul fond de fonduri destinat finanțării startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul participă la reuniunea informală ECOFIN de la Dublin, alături de miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană.

Nazare a precizat că, în primele ore ale reuniunii, a avut o întâlnire cu Nadia Calviño, președintele Băncii Europene de Investiții, cu care a discutat despre RoBOOST, fondul de fonduri dedicat companiilor românești.

Potrivit ministrului, RoBOOST este un mecanism prin care capitalul public poate contribui la atragerea și mobilizarea capitalului privat și instituțional, prin fonduri de private equity și venture capital, pentru finanțarea startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere.

BID are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la acest mecanism.

Pe agenda reuniunii informale ECOFIN de la Dublin se află teme legate de inovarea financiară, mobilizarea capitalului și impactul inteligenței artificiale asupra economiei.

ANazare a afirmat că este important ca România să participe activ la aceste discuții, să își susțină interesele și să construiască alianțe înainte de stabilirea direcțiilor europene. El a explicat că prezența la negocieri permite României să își pună prioritățile pe agenda europeană și să contribuie la deciziile care vor influența economia Uniunii Europene.

Ministrul a mai arătat că, în perioada următoare, România trebuie să fie tot mai prezentă și mai bine conectată la aceste dezbateri, nu doar pentru a urmări deciziile europene, ci și pentru a participa activ la construirea lor.

Nazare participă, în perioada 18-19 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare ai Uniunii Europene (ECOFIN) și a guvernatorilor băncilor centrale, organizată la Dublin de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanțelor (MF).

Discuțiile din cadrul reuniunii vizează teme economice și financiare, în contextul transformărilor tehnologice și al evoluțiilor de pe piețele financiare.

Pe 19 septembrie 2026, miniștrii de Finanțe din UE vor avea un schimb de opinii privind impactul inteligenței artificiale asupra economiei europene și societăților. Discuțiile vor porni de la prezentarea susținută de directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

Sesiunea va include mai multe discuții tematice organizate în grupuri de lucru, urmate de un dialog mai larg la care vor participa toți reprezentanții.

În marja reuniunii informale ECOFIN, Nazare va avea o întâlnire bilaterală cu omologul său francez, Roland Lescure. Cei doi vor discuta teme de interes comun de pe agenda europeană, precum și situația economică din România și Franța.

Franța susține la nivel european accelerarea Uniunii Economiilor și Investițiilor, aprofundarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea companiilor și a investițiilor. Acestea reprezintă, de asemenea, dosare importante pentru România.

Discuțiile dintre cei doi miniștri vor viza modul în care România și Franța pot coopera mai strâns în ceea ce privește agenda de competitivitate a Uniunii Europene și consolidarea finanțelor publice.

Cele două țări urmăresc reducerea dezechilibrelor bugetare într-un context în care este necesară menținerea investițiilor și susținerea perspectivelor de creștere economică.