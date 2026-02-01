Dispariția lui Robert-Sorin Ion a generat un val de reacții emoționale în cadrul familiei de la Steaua București, unde era considerat un membru important al colectivului.

Robert-Sorin Ion era cunoscut ca un profesionist dedicat și apreciat atât de jucători, cât și de colegii din staff. Rolul său în cadrul echipei de rugby a Stelei depășea atribuțiile tehnice, fiind perceput ca un sprijin constant pentru sportivi și pentru întregul colectiv. Moartea sa lasă un gol semnificativ în cadrul clubului și în comunitatea rugbyului românesc.

Pe lângă activitatea de preparator fizic, Robert-Sorin Ion a avut un parcurs îndelungat în sport, atât ca practicant, cât și ca antrenor. Din anul 2004, și-a orientat cariera spre antrenorat, participând la cursurile Academiei de Rugby de la Bath, alături de Iulian Iftenie. Ulterior, a devenit antrenor principal al echipei CSS Gura Humorului, cu care a obținut locul al treilea în Divizia Națională de juniori I.

„Lumea rugbyului românesc și stelist este în doliu. Robert-Sorin Ion, preparatorul fizic al echipei noastre de rugby, s-a stins din viață fulgerător, la doar 52 de ani. Un profesionist desăvârșit și un om dedicat, Robert a fost mai mult decât un membru al staffului – a fost un coleg apreciat, un prieten și un sprijin pentru jucători și pentru întreaga familie stelistă. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Steaua București într-o postare realizată pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

De-a lungul carierei sale, a fost implicat și în activitatea loturilor naționale de juniori. A ocupat funcția de antrenor al echipei României U18, iar în anul 2007 a pregătit selecționata U19 care a participat la Campionatul Mondial. În paralel, a practicat fotbal american, sport în care a devenit multiplu campion național alături de echipa Bucharest Rebels.

În urmă cu câțiva ani, Robert-Sorin Ion a ales să se concentreze asupra profesiei de preparator fizic, inițiind Vikings Project, un program dedicat dezvoltării abilităților fizice și mentale ale sportivilor, adresat în special tinerilor fără resurse materiale. Acest proiect a reprezentat o componentă importantă a activității sale profesionale și a reflectat preocuparea sa pentru formarea și sprijinirea sportivilor aflați la început de drum.

În ultimii ani ai vieții, Robert-Sorin Ion a activat în cadrul echipei de rugby a clubului Steaua București, unde și-a continuat munca de pregătire fizică și de susținere a performanței sportive. Decesul său subit marchează o pierdere importantă pentru club, pentru sportivii cu care a lucrat și pentru comunitatea sportivă din România.