Virgil Bălașa a fost un nume cunoscut în rugby-ul românesc, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Activitatea sa este strâns legată de clubul CS Rapid, unde a evoluat în calitate de sportiv și, ulterior, și-a început cariera de antrenor. Experiența acumulată pe teren a fost transpusă într-o misiune pedagogică, formând generații de jucători care aveau să devină ulterior figuri marcante ale echipei naționale.

Pe parcursul carierei sale, Bălașa a fost multiplu campion național la nivel de juniori și a obținut rezultate notabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSȘ Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSȘ Triumf. Prin munca sa metodică și dedicarea față de sportivii tineri, el a contribuit la dezvoltarea rugby-ului în România, reușind să transforme talentul juniorilor în performanțe remarcabile la nivel național și internațional.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător, și-a început și activitatea de antrenor, Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu”, se arată în comunicatul postat de Federația Română de Rugby.

Influența lui Virgil Bălașa asupra rugby-ului românesc nu se limitează doar la performanțele obținute cu juniorii. Datorită implicării sale, numeroși sportivi pregătiți sub îndrumarea sa au devenit ulterior repere ale echipei naționale a României.

Printre aceștia se numără jucători importanți precum Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu, ale căror cariere au beneficiat direct de expertiza și disciplina transmise de Bălașa.

Faptul că a investit timp și energie în dezvoltarea tinerilor sportivi a consolidat reputația sa în mediul rugby-ului românesc. Mulți dintre cei pe care i-a antrenat au continuat să promoveze valorile sportului și să transmită mai departe experiența acumulată, iar astfel moștenirea lui Bălașa rămâne prezentă în continuare în viața competițională a rugby-ului românesc.

Trupul neînsuflețit al fostului jucător și antrenor este depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila, iar cei care doresc să-și ia rămas-bun au posibilitatea să participe la priveghi. Înmormântarea este programată pentru marți, 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial „Chitila 1”, în jurul prânzului.

Comunitatea sportivă, colegii, foștii elevi și fanii rugby-ului românesc au exprimat deja condoleanțe și recunoștință pentru contribuția sa, subliniind rolul său de mentor și de model pentru generațiile care au urmat. Mesajele de pe rețelele de socializare reflectă aprecierea pentru întreaga sa activitate și respectul pentru devotamentul cu care a format sportivi de top.