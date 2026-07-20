Inițiativa pentru „Anul Ilie Năstase”, contestată de un mare sportiv al României. Fostul campion spune că prioritatea ar trebui să fie sprijinirea categoriilor vulnerabile

Fostul campion K1 Daniel Ghiță critică inițiativa legislativă prin care anul 2027 ar urma să fie dedicat fostului mare tenismen Ilie Năstase. Sportivul susține că un astfel de proiect ar putea genera cheltuieli importante din bani publici și contestă, totodată, beneficiile de care fostul lider mondial din tenis se bucură în prezent.

Parlamentari ai AUR au inițiat un proiect de lege prin care anul 2027 să fie declarat „Anul Ilie Năstase”, însă propunerea a fost criticată de Daniel Ghiță, fost campion la K1, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Acesta subliniază într-o postare realizată pe Facebook că un an dedicat fostului tenismen, după modelul altor inițiative similare, implică cheltuieli semnificative suportate din bugetul public. Daniel Ghiță susține că proiectul nu ar avea un plafon financiar și își exprimă îngrijorarea că ar putea fi organizate evenimente, spectacole sau alte acțiuni finanțate din fonduri publice.

„Anul viitor este anul Ilie Năstase! George Simion cu aur au inițiat legea “ Ilie Năstase “ ,dar la fel fără plafon financiar! O să fie iar monezi de aur, 7800 lei bucata? petreceri, show, ca doar plătesc românii. Tăiam de la bolnavii de cancer, dar avem bani pentru show. Cântăm iar “ Trandafir de la Moldova “ pe banii statului român?”, a scris acesta pe Facebook

Daniel Ghiță critică și avantajele financiare de care Ilie Năstase beneficiază în prezent. Potrivit acestuia, fostul tenismen încasează lunar aproximativ 3.400 de euro ca rentă viageră și încă aproximativ 3.400 de euro drept pensie din partea Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce ar însemna venituri totale de aproximativ 6.800 de euro pe lună din fonduri publice.

Fostul campion a scris și că Ilie Năstase a primit în trecut o locuință în cartierul Primăverii și o bază sportivă cu o suprafață de 6,3 hectare, afirmând că toate aceste beneficii provin din partea statului.

În același context, Daniel Ghiță critică existența unor pensii acordate unor persoane fără pregătire militară și afirmă că acestea ar trebui eliminate. Totodată, el îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu abordează această problemă și subliniază că Executivul alege, în schimb, să reducă fonduri destinate altor categorii sociale.

Fostul sportiv afirmă că este implicat într-o campanie împotriva corupției și spune că a solicitat realizarea celui mai amplu audit din istoria României pentru a evidenția modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„Ilie Năstase primește lunar 3400€ renta viageră și 3400€ pensie MAI lunar cadou de la statul român. Totul din banii românilor! A mai primit și o casă pe Primăverii de la Ceaușescu! Bani gârla de la statul român! Românii plătesc lunar renta viageră și pensia MAI 6800€ lunar? Asta cu generali făcuți din pix este de domeniul comunismului. Trebuia demilitarizat și anulate toate pensiile de 3400€. Ei nu au muncit, nu au pregătire militară, dar încasează 3400€ lunar. Când tăiem aceste pensii ? Ilie Bolojan nu le vede, doar taie de la copiii cu dizabilități!”, a subliniat acesta.

Daniel Ghiță consideră că organizarea unor evenimente similare celor dedicate altor personalități sportive presupune cheltuirea unor sume importante din bugetul de stat și afirmă că numeroși sportivi nu beneficiază de sprijinul financiar necesar.

În opinia sa, resursele financiare destinate sportului nu ajung la sportivi, iar Ministerul Tineretului și Sportului și Agenția Națională pentru Sport au fost și sunt conduse de persoane incompetente. Totodată, acesta susține că, în timp ce mulți români trăiesc din pensii cuprinse între 400 și 600 de euro pe lună, statul continuă să acorde sume importante pentru diverse beneficii și proiecte nejustificate.