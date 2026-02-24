Premierul Ilie Bolojan a declarat că au fost adoptate ordonanțele privind relansarea economică, menite să completeze cadrul fiscal și bugetar. Potrivit acestuia, obiectivul este așezarea economiei pe baze mai sănătoase și crearea unor mecanisme de stimulare a creșterii economice începând din această vară și în anii următori.

„Am adoptat ordonanțele privind relansarea economică și privind relansarea economică. Relansarea vine să completeze cadrul fiscal și bugetar în așa fel încât să pună economia țării pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vara acestui an și din anii următori”, a spus premierul.

Șeful Executivului a arătat că, în lunile următoare, vor fi adoptate fiecare dintre schemele de sprijin prevăzute în ordonanță. Acestea urmează să funcționeze ca ancore de creștere pentru domeniile de activitate vizate.

Premierul a subliniat că măsurile sunt gândite astfel încât să susțină dezvoltarea economică într-un mod sustenabil, în corelare cu disciplina bugetară deja stabilită prin cadrul fiscal adoptat anterior.

În ceea ce privește reforma administrației, Ilie Bolojan a precizat că aceasta urmărește eficientizarea administrației publice centrale și locale. Potrivit declarațiilor sale, sunt prevăzute audituri de personal și reducerea cheltuielilor considerate nejustificate.

Premierul a explicat că reforma susține procesul de descentralizare, prin scurtarea și simplificarea procedurilor. De asemenea, sunt create baze legale pentru transferul unor active, precum bazele sportive, către autoritățile locale, care și-au asumat angajamente de reabilitare și punere în valoare pentru comunități.

„Reforma susține descentralizarea, aduce prevederi privind scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea lor și crearea de baze legale pentru transferul activelor, care nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt bazele sportive, către autoritățile locale, care au angajamente explicite de a le reabilita și a le pune la dispoziția comunității”, a declarat Bolojan.

Șeful Guvernului a mai arătat că pachetul întărește capacitatea administrațiilor locale de a elabora politici publice în domenii precum urbanismul, taxele și impozitele locale sau planificarea urbană. În acest context, autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții funcționarea jocurilor de noroc pe teritoriul lor.

Pentru administrația centrală, premierul a menționat că vor fi aplicate măsuri privind auditarea și reducerea cheltuielilor de personal, acolo unde este cazul. Totodată, sunt avute în vedere măsuri privind creșterea vârstei de pensionare în sectoarele ce țin de ordine publică și siguranță națională, precum și măsuri pentru creșterea eficienței în domenii precum sănătatea și cultura.

„Prin măsurile propuse, și pentru administrația centrală se vor aplica măsuri care țin de auditarea cheltuielilor de personal, de reducerea lor unde este cazul și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele care țin de ordine publică și siguranță națională, de creșterea eficienței în sănătate, în cultură”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că toate aceste măsuri ar urma să conducă, în următoarele luni, la procese importante de îmbunătățire a calității administrației publice din România.