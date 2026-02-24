Deși avizul CES are caracter consultativ, decizia are o relevanță semnificativă în plan public și instituțional. CES reunește reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și societății civile și reprezintă o etapă obligatorie în procesul de adoptare a actelor normative cu impact socio-economic.

Hotărârea vine pe fondul criticilor formulate în ultimele săptămâni de organizațiile sindicale din sectorul public, care au semnalat posibile riscuri juridice și efecte negative asupra funcției publice.

Proiectul de ordonanță propune o diminuare a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și locală. Documentul aflat în dezbatere prevede:

-reducerea numărului de posturi aprobate

-reorganizarea unor structuri administrative

-scăderea cu aproximativ 10% a cheltuielilor de personal la nivel central

-ajustări semnificative ale schemelor din administrația locală

Executivul susține că măsurile sunt necesare pentru creșterea eficienței aparatului public și pentru susținerea procesului de consolidare fiscală.

Una dintre prevederile intens contestate vizează modificarea criteriilor de evaluare a funcționarilor publici. Criticii avertizează că, în contextul reducerii cheltuielilor, evaluările ar putea deveni un instrument indirect de restructurare.

Formulările generale privind „atitudinile” și „competențele manifestate” au fost considerate de unii reprezentanți sindicali drept insuficient de clare, existând temeri privind posibile interpretări subiective.

Actul normativ include și prevederi referitoare la întărirea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Printre măsurile analizate se numără:

mecanisme pentru îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor locale

condiționări privind anumite formalități administrative de plata obligațiilor restante

Aceste propuneri au generat dezbateri aprinse, în special în rândul autorităților locale și al sindicatelor.

Proiectul mai prevede:

-reorganizarea instituției prefectului

-reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor

-recalibrarea normelor de personal pentru poliția locală, în funcție de populația UAT-urilor

Guvernul argumentează că pachetul face parte dintr-o reformă mai amplă, asumată în contextul angajamentelor bugetare și al obiectivelor din PNRR.

Presiune politică înainte de adoptare

Avizul nefavorabil emis de CES amplifică tensiunile din jurul proiectului. Deși neobligatoriu, votul negativ reflectă opoziția unei părți importante a partenerilor sociali față de forma actuală a documentului.

Mai multe organizații sindicale au solicitat amânarea adoptării ordonanței și reluarea consultărilor, invocând necesitatea unei dezbateri parlamentare pentru modificările structurale propuse.