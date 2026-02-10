Economistul Iancu Guda susține că indicatorii economici din a doua jumătate a anului 2025 arată o evoluție mai bună decât este prezentată în discursul public și afirmă că atacurile politice recente ignoră datele oficiale.

Într-o postare pe contul său de Facebook, acesta a explicat că salariile din sectorul public au scăzut în semestrul II din 2025 din mai multe perspective, inclusiv în valoare absolută lunară față de aceeași perioadă a anului precedent, procentual, dar și prin reducerea diferenței față de sectorul privat.

Guda a mai arătat că investițiile publice se află la un nivel record, iar deficitul bugetar realizat în 2025 este mai mic decât cel asumat inițial, respectiv 7,7% față de 8,4%. În opinia sa, partenerii externi ai României confirmă această evoluție pozitivă, iar costurile de finanțare ale datoriei publice au scăzut la minimul ultimilor doi ani.

Economistul a criticat reacțiile politice venite din partea PSD și AUR, pe care le-a descris drept atacuri agresive fără precedent, în contextul în care a început protestul primarilor care reclamă lipsa fondurilor.

Potrivit lui Iancu Guda, situația este paradoxală, având în vedere că aproximativ 90% dintre primăriile din România alocă peste 90% din venituri pentru salarii.

El a reamintit că programul de guvernare, votat inclusiv de PSD, prevede reducerea costurilor salariale din administrația locală cu 20%, măsură care a fost temporar ajustată la o scădere de 10% în 2026 și încă 10% în 2027.

În acest context, Guda consideră că protestele sunt nejustificate, deoarece autoritățile locale cer bani suplimentari, dar refuză să reducă cheltuielile salariale.

Totodată, economistul a remarcat coincidența dintre declanșarea protestelor și anunțul ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, privind semnarea unui protocol de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Protocolul permite acces direct și complet în baza de date MySMIS pentru proiectele finanțate din fonduri europene, facilitând investigarea rapidă a oricărei suspiciuni de fraudă.

În final, Iancu Guda a susținut că România are șansa de a trece de la un model economic bazat pe consum din import și datorie către unul axat pe investiții, reducerea risipei din sectorul public, combaterea economiei subterane și reforme structurale.

El a concluzionat că rezistența la aceste schimbări se manifestă prin atacuri, proteste și tentative de blocaj, dar direcția de reformă este una reală.