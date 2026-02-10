Iancu Guda: Datele economice contrazic criticile la adresa Guvernului Bolojan
Economistul Iancu Guda susține că indicatorii economici din a doua jumătate a anului 2025 arată o evoluție mai bună decât este prezentată în discursul public și afirmă că atacurile politice recente ignoră datele oficiale.
Într-o postare pe contul său de Facebook, acesta a explicat că salariile din sectorul public au scăzut în semestrul II din 2025 din mai multe perspective, inclusiv în valoare absolută lunară față de aceeași perioadă a anului precedent, procentual, dar și prin reducerea diferenței față de sectorul privat.
Guda a mai arătat că investițiile publice se află la un nivel record, iar deficitul bugetar realizat în 2025 este mai mic decât cel asumat inițial, respectiv 7,7% față de 8,4%. În opinia sa, partenerii externi ai României confirmă această evoluție pozitivă, iar costurile de finanțare ale datoriei publice au scăzut la minimul ultimilor doi ani.
Protestele primarilor nu ar fi justificate, având în vedere problema cheltuielilor salariale
Economistul a criticat reacțiile politice venite din partea PSD și AUR, pe care le-a descris drept atacuri agresive fără precedent, în contextul în care a început protestul primarilor care reclamă lipsa fondurilor.
Potrivit lui Iancu Guda, situația este paradoxală, având în vedere că aproximativ 90% dintre primăriile din România alocă peste 90% din venituri pentru salarii.
El a reamintit că programul de guvernare, votat inclusiv de PSD, prevede reducerea costurilor salariale din administrația locală cu 20%, măsură care a fost temporar ajustată la o scădere de 10% în 2026 și încă 10% în 2027.
În acest context, Guda consideră că protestele sunt nejustificate, deoarece autoritățile locale cer bani suplimentari, dar refuză să reducă cheltuielile salariale.
Control mai strict al fondurilor europene
Totodată, economistul a remarcat coincidența dintre declanșarea protestelor și anunțul ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, privind semnarea unui protocol de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
Protocolul permite acces direct și complet în baza de date MySMIS pentru proiectele finanțate din fonduri europene, facilitând investigarea rapidă a oricărei suspiciuni de fraudă.
În final, Iancu Guda a susținut că România are șansa de a trece de la un model economic bazat pe consum din import și datorie către unul axat pe investiții, reducerea risipei din sectorul public, combaterea economiei subterane și reforme structurale.
El a concluzionat că rezistența la aceste schimbări se manifestă prin atacuri, proteste și tentative de blocaj, dar direcția de reformă este una reală.
Postarea integrală a economistului Iancu Guda
„Trebuie sa fii rau intentionat sau orb sa nu vezi aceste cifre: salariile din sectorul public scad in semestrul II 2025 (guvernul Bolojan) din toate punctele de vedere (in valoare absoluta lunara fata de aceeasi luna din anul precent, procentual sau reducerea diferentei fata de sectorul privat).
Investitiile publice sunt la un nivel record si deficitul fiscal realizat in 2025 este mai mic decat cel asumat (7,7% vs 8,4%). Toti partenerii externi confirma ca Romania este pe un drum bun si costul de finantare ale datoriei publice scad la minimul ultimilor 2 ani. Mai jos grafice si cifre pentru toate acestea 👇
Reactia ⁉️ critici agresive si atacuri fara precedent din partea PSD si AUR. Astazi incepe protestul primarilor care se plang ca nu mai au bani. ATENTIE: 90% din primariile din Romania au peste 90% din venituri alocate la salarii.
Programul de guvernare prevede foarte clar (votat inclusiv de PSD, care uita ca este la guvernare): scaderea costurilor salariale din administratia locala cu 20% (pag 44, art 29), pentru care s-a facut o concesie temporara de acceptare -10% in 2026 si inca -10% in 2027. Acum, protesteaza? De ce? Ca “nu mai sunt bani” .. dar costurile salariale nu vor sa le reduca mai mult! Ipocrizie maxima ‼️🤨
Coincidenta, primarii au sarit de protest fix astazi, ziua in care Dragos Pislaru, Min Fondurilor Europene (care reuseste atragerea fondurilor PNRR la nivel record in Sem II 2025), anunta un protocol de colaborare cu Parchetul European, Directia Nationala Anticoruptie si Departamentul pentru Lupta Antifrauda pentru ACCES DIRECT SI COMPLET in baza de date MySMIS cu proiectele finantate prin fonduri europene.
Orice suspiciune de frauda poate fi acum investigata fara nicio intarziere. Anchetatorii au access complet in timp real la traseul banilor, asigurand un control mai bun asupra banilor publici si investitiilor pe fonduri europene. NASOL PENTRU HOTI ‼️
Avem sansa trecerii de la economie bazata pe consum din import cu datorie (nu este un lucru rau ca vedem aceasta contractie temporara a consumului) catre o economie solida bazata pe investitii si reducerea risipei in sectorul public, reducerea economiei subterane si reforma in sistem (pensii publice, companii de stat etc.).
“Lupta antisistem” chiar se intampla … chiar se face! Reactia sistemului: atacuri agresive, proteste, franare si blocaj. Este foarte evident ce se intampla. Vedeti Realitatea obiectiva ‼️Ganditi, de aceea avem creier 🙂💡”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.