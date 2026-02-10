Fostul premier Florin Cîțu a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Facebook, contrazicând declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan referitoare la impactul măsurilor fiscale asupra economiei României.

Cîțu a subliniat că România a reușit să reducă deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la 6,7%, în timp ce economia a înregistrat o creștere de 6%, argumentând că acest lucru a fost posibil fără majorarea taxelor, ci prin măsuri considerate liberale.

În opinia lui Florin Cîțu, afirmația lui Bolojan potrivit căreia „nu există nicio țară care a luat măsuri de corecție bugetară și să nu aibă o contracție economică” nu este corectă.

Fostul premier a explicat că, dacă premisa lui Ilie Bolojan ar fi adevărată, România ar trebui să se confrunte cu o criză majoră în 2026, având în vedere că deficitul bugetar trebuie să scadă cu încă 16 miliarde de lei.

El a adăugat că reducerea deficitului și creșterea economiei sunt posibile, dar numai dacă corecția este realizată corect, prin măsuri liberale, fără creșteri de taxe care ar putea afecta consumul.

Cîțu a mai argumentat că experiența României în 2021 demonstrează că o corecție bugetară poate fi realizată fără să se înregistreze contracție economică, diferența esențială fiind abordarea liberală, care nu a majorat sarcina fiscală asupra populației și a mediului de afaceri.

Florin Cîțu a subliniat, în concluzie, că reducerea deficitului și creșterea economică pot fi compatibile dacă măsurile sunt gândite liberal și nu afectează consumul, ceea ce contrazice scenariul pesimist prezentat de Bolojan privind inevitabila contracție economică.

„Trebuie să-l contrazic pe premierul României (din păcate). România a redus deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la 6,7% (aprox. 20 miliarde lei), și a avut creștere economică de 6%. Diferența esențială: nu am crescut taxe — am luat doar măsuri liberale! Premierul României: „Nu există nicio țară care a luat măsuri de corecție bugetară și să nu aibă o contracție a economiei.” Dacă ar avea dreptate, atunci criza majoră ar trebui să vină în 2026, pentru că deficitul trebuie să scadă cu încă 16 miliarde lei. În 2025, creșterea taxelor pentru o “corecție” de doar 6 miliarde lei a prăbușit consumul. Din fericire, premierul nu are dreptate. Deficitul poate să scadă și economia să crească — dar numai dacă faci corecția corect: măsuri liberale”, este postarea lui Florin Cițu de astăzi, 10 februarie.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan afirmase cu o zi în urmă, în cadrul unei emisiuni la Digi24, că anul 2026 reprezintă un an de tranziție și a explicat că orice măsură de corecție bugetară tinde să producă, inevitabil, o contracție economică, cel puțin pe termen scurt, de unul până la trei trimestre.

Bolojan a precizat că România se confruntă cu necesitatea reducerii deficitelor, dar și cu obiectivul de a realiza investiții importante, inclusiv absorbția fondurilor europene din programul PNRR, care însumează peste 10 miliarde de euro și trebuie utilizate până la sfârșitul lunii august.

Premierul a adăugat că succesul actualei administrații în gestionarea deficitului și a investițiilor va demonstra cetățenilor că guvernarea poate funcționa eficient, iar în caz contrar, ar putea fi necesară o reorganizare administrativ-teritorială.