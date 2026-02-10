Traian Băsescu a declarat marți, 10 februarie, că România se află în fața unui risc real de recesiune tehnică, subliniind că această formă de recesiune nu trebuie confundată cu o recesiune economică propriu-zisă.

Fostul președinte a precizat că presiunea dobânzilor la împrumuturi constituie o povară majoră pentru bugetul statului și a subliniat că este surprins de faptul că, într-un context economic atât de dificil, există sectoare întregi care solicită creșteri salariale.

Potrivit acestuia, măsurile fiscale adoptate recent au frânat economia și au redus veniturile salariaților, creând premisele unei ușoare recesiuni tehnice.

Traian Băsescu a explicat pentru B1 TV că recesiunea tehnică presupune menținerea unei creșteri economice față de anul anterior, dar lipsa creșterii de la un trimestru la altul sau chiar o scădere ușoară față de trimestrul precedent indică stagnare sau contracție ușoară.

În opinia sa, această situație este rezultatul unui cumul de măsuri, inclusiv majorarea taxelor, impozitelor și accizelor, care au frânat economia, dar și al reducerii veniturilor disponibile ale salariaților.

El a apreciat că aceste efecte combinate duc inevitabil la o ușoară recesiune tehnică, afectând activitatea economică și nivelul de trai al populației.

„Categoric există riscul recesiunii tehnice, care încă nu e o recesiune reală. Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor. Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”, a afirmat fostul președinte al României.

Traian Băsescu a atras atenția că, în timp ce deficitul bugetar este discutat public, costul dobânzilor la împrumuturile contractate de stat este o problemă mai puțin vizibilă, dar extrem de gravă.

Băsescu a spus că, anul trecut, România a plătit aproximativ 11 miliarde de euro doar pentru dobânzi și că, pentru anul curent, suma ar putea ajunge la 15–16 miliarde de euro, bani care trebuie prevăzuți în buget și achitați la scadență.

El a subliniat că este surprinzător ca, într-o astfel de situație, anumite sectoare continuă să ceară majorări salariale și a avertizat că România riscă să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, ceea ce ar echivala cu un faliment, chiar dacă împrumuturile propriu-zise vor fi rambursate.

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e cu dobânzile la împrumuturi. Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi. Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”. România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a atras atenția fostul lider de la Cotroceni.

Traian Băsescu a mai afirmat că tăierile de 10% propuse în administrația locală nu vor rezolva problemele, singura soluție fiind o reformă administrativă profundă.

El a explicat că partidele politice pot implementa această reformă, mai ales că influența primarilor asupra rezultatelor electorale nu mai este decisivă.

Fostul președinte a mai precizat că, după depășirea momentelor de dificultate, administrațiile locale vor reveni cu noi solicitări de sporuri și beneficii, iar partidele aflate la guvernare vor fi tentate să le accepte pentru a obține sprijin politic.

Reforma administrativă poate fi realizată fără modificarea Constituției și ar pune capăt dependenței partidelor de primarii din localitățile mici, crede Traian Băsescu.