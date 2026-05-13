Economia României traversează unul dintre cele mai dificile momente din ultimul deceniu, după ce datele oficiale au confirmat intrarea țării în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Cu două trimestre consecutive de contracție economică — marcând una dintre cele mai abrupte scăderi la nivel european — primele trei luni ale anului 2026 s-ar putea să nu aducă vești mai bune.

Indicatorii timpurii pentru acest debut de an conturează un tablou îngrijorător: vânzările în retail sunt în declin, sute de firme și-au suspendat activitatea, iar solicitările pentru concedieri colective s-au multiplicat alarmant.

Dacă statisticile de miercuri, 13 mai 2026, ale INS vor confirma o scădere economică și pentru al treilea trimestru consecutiv, România va trece oficial de la pragul unei alerte timpurii la o stare de criză certă.

Consecințele pentru populație sunt deja previzibile și dureroase. Piața muncii s-ar putea confrunta cu un blocaj sever, afectând atât noile angajări, cât și perspectivele de majorare a salariilor. În paralel, sistemul bancar a început să dea semne de prudență excesivă, solicitând garanții mai mari pentru împrumuturi, ceea ce va îngreuna considerabil accesul la creditare pentru firme și persoane fizice.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, scumpirile vor continua, însă veniturile nu vor mai putea ține pasul, generând o eroziune accelerată a puterii de cumpărare.

Analizând situația actuală, profesorul de economie Adrian Mitroi a explicat, într-o intervenție pentru Antena 3, că România se află într-o poziție extrem de vulnerabilă, fără soluții viabile pe termen scurt sau mediu. Acesta a subliniat că ne confruntăm cu o deteriorare continuă a nivelului de trai, cauzată de o inflație persistentă și de o scădere a consumului.

Potrivit expertului, deși recesiunea nu este neapărat una profundă, caracterul ei prelungit — fiind deja în al treilea semestru de scădere — este cel care epuizează resursele populației.

„Cel mai complicat și grav lucru – așa cum există situația României este fără soluție pe termen scurt și mediu. Nu avem soluție, decât o deteriorare continuă a nivelului de trai, pentru că inflația este habotnică, va rămâne acolo, consumul va scădea, creșterea economică este în scădere. Suntem în al treilea semestru de recesiune, est o recesiune nu neapărat profundă, dar este prelungită. Și atunci ne scade nivelul de trai și dintr-o inflație, dar și din scăderea economică. La așa ceva nu poți decât prin măsuri de ofertă – precum fonduri europene, dar și acolo am făcut-o de oaie”, spune Adrian Mitroi.

Profesorul a atras atenția asupra faptului că statul nu mai deține pârghii economice reale pentru a interveni. El a menționat că spațiul monetar este inexistent, iar varianta scăderii taxelor sau a creșterii veniturilor este exclusă în prezent. Mai mult, Adrian Mitroi a punctat că nici investițiile sau fondurile europene nu mai pot tracta economia, din cauza gestionării defectuoase a acestora.

În viziunea economistului, politicile macroeconomice recente au fost de-a dreptul „toxice”, ducând la o creștere exorbitantă a datoriei publice, care ar putea atinge pragul de 67% din PIB doar din plata dobânzilor acumulate.

„Noi nu avem spațiu monetar, nu poți să scazi taxele, să crești veniturile nu poți, să tractezi economia cu investiții și cu fonduri europene nu mai poți, că nu le mai ai. Asta înseamnă că nu mai avem niciun fel de leviere, iar autobuzul economic este complet disfuncțional. România intră într-o perioadă prelungită de creștere economică modestă, negativă, departe de a putea face ceva. Noi am inventat una dintre cele mai toxice politici macroeconomice pe care le-am văzut. Eu am un clasament al celor mai slabe guverne, le-am măsurat, cine a crescut datoria publică, euro, cine a încetinit economia. O să vedeți unde se află guvernul pe care încă îl mai avem – destul de sus în guvernele extrem de contraproductive. Ei au inventat ceva extrem de nepotrivit și care a dus la scădere de deficit cu creștere exorbitantă a datoriei publice. Noi și dacă stăm fără o datorie nouă de refinanțat și numai din dobânzile pe care le avem, datoria noastră la final este de 67%”, a concluzionat Adrian Mitroi.

Indicator / Domeniu Situația Actuală (2026) Consecințe și Impact Social Status Economic Recesiune tehnică confirmată Scădere economică pentru 3 trimestre consecutive. Piața Muncii Solicitări de concedieri colective Blocaj în angajări și înghețarea majorărilor salariale. Inflație și Consum Inflație „habotnică” (persistentă) Scăderea puterii de cumpărare și a volumului vânzărilor. Sistem Bancar Prudență sporită Acces limitat la credite și cerințe de garanții mai mari. Datorie Publică Prognozată la 67% din PIB Costuri uriașe cu dobânzile; lipsă de spațiu fiscal. Pârghii de Salvare Inexistente (spațiu monetar/fiscal zero) Imposibilitatea de a scădea taxe sau de a stimula investițiile. Expertiză (EEAT) Analiză Prof. Adrian Mitroi Diagnostic: Politici macroeconomice contraproductive.

Despre datele care urmează să vină în curând de la INS a vorbit și expertul contabil Radu Georgescu, într-o postare publicată luni, 11 mai.

Datele privind Produsul Intern Brut (PIB) pentru primul trimestru al anului 2026 nu vor arăta doar starea economiei, ci vor dicta și configurația viitorului Guvern, consideră Georgescu.

Expertul conturează două scenarii posibile. Primul presupune o scădere a PIB-ului ajustat în primul trimestru din 2026 față de finalul anului 2025. O astfel de cifră ar marca al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, ceea ce ar anula orice șansă ca actuala formulă guvernamentală să mai continue, semnalând că nici măcar instituțiile subordonate nu mai susțin Executivul, punctează Radu Georgescu.

Scenariul opus, cel al unei creșteri raportate de INS, ar reprezenta o „bilă albă” și un colac de salvare pentru actuala putere.

Concluzia lui Radu Georgescu este una pragmatică: pentru a anticipa știrile politice de mâine, este suficient să privești cu atenție cifrele economice de astăzi.