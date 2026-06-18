Traian Băsescu avertizează asupra economiei României. Fostul președinte: „Dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât cele ale unor state din categoria junk”

Traian Băsescu avertizează că România traversează un moment critic din punct de vedere economic și politic. Fostul președinte susține că întârzierea învestirii Guvernului Veștea riscă să afecteze și mai mult încrederea investitorilor, într-un moment în care costurile de finanțare ale statului au ajuns la niveluri ridicate, iar o nouă evaluare a ratingului de țară se apropie. Potrivit acestuia, instabilitatea politică începe deja să producă efecte directe asupra economiei și asupra costurilor suportate de români.

Invitat la TVR Info, fostul șef al statului a declarat că privește cu rezerve șansele de învestire a noului Executiv, însă consideră că actualul context este unul decisiv pentru evoluția economiei românești.

„Sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii Guvernului, însă e un moment extrem de important”, a declarat Băsescu.

Acesta a explicat că perioada de incertitudine politică nu mai produce doar efecte la nivelul scenei politice, ci începe să fie resimțită și în economie, inclusiv de populație.

Fostul președinte a atras atenția că românii resimt deja efectele instabilității prin majorarea costurilor de finanțare, iar lipsa unui executiv cu puteri depline poate afecta inclusiv percepția agențiilor internaționale de rating asupra României.

„Deja românilor au început să le crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și, în două-trei săptămâni, vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără Guvern”.

Potrivit lui Traian Băsescu, o eventuală deteriorare a ratingului de țară ar putea avea consecințe importante asupra costurilor la care România se împrumută de pe piețele internaționale și, implicit, asupra întregii economii.

Fostul președinte susține că nivelul actual al dobânzilor la care se finanțează statul român este unul îngrijorător.

Acesta afirmă că, potrivit documentelor pe care le-a analizat, România plătește deja costuri de finanțare comparabile sau chiar mai ridicate decât unele state încadrate în categoria nerecomandată investițiilor.

„Dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandată pentru investiții, în categoria junk”, a spus fostul președinte.

În opinia sa, această evoluție arată că piețele financiare urmăresc cu atenție evoluțiile politice din România și reacționează rapid atunci când există incertitudine privind stabilitatea guvernamentală.

Traian Băsescu a subliniat că următoarele săptămâni sunt esențiale, întrucât România urmează să fie reevaluată de agențiile internaționale de rating.

Acesta consideră că existența unui guvern învestit și funcțional înaintea acestei analize ar transmite un semnal pozitiv către investitori și instituțiile financiare internaționale.

În lipsa unei majorități stabile și a unui executiv cu mandat deplin, fostul președinte avertizează că riscurile economice pot crește, iar costurile suportate atât de stat, cât și de cetățeni ar putea continua să se majoreze.

În final, fostul șef al statului a caracterizat actualul context drept unul „extrem de fragil” și a făcut apel la liderii politici să trateze cu prioritate formarea unui guvern stabil.

Potrivit lui Traian Băsescu, România are nevoie de decizii rapide și de stabilitate politică pentru a evita agravarea problemelor economice și pentru a păstra încrederea investitorilor și a partenerilor financiari internaționali.