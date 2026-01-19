Economistul Radu Georgescu a reamintit, pe contul său de Facebook, că, în ultimii șase ani, România a contractat împrumuturi foarte mari și plătește dobânzi semnificativ mai mari decât alte țări din regiune, exemplificând că în 2026 dobânzile plătite de România vor fi de două ori mai mari decât cele ale Bulgariei.

Potrivit acestuia, aceste condiții au dus la creșterea accelerată a dobânzilor guvernamentale, ceea ce obligă statul să contracteze noi împrumuturi pentru a acoperi vechile datorii, fenomen pe care economistul îl numește „spirală a datoriei”.

Georgescu a comentat că, deși fostul președinte Traian Băsescu consideră greu de imaginat ieșirea României din această spirală, el nu împărtășește această opinie. Economistul susține că, din punct de vedere statistic, țările cu deficite bugetare și de cont curent de peste 8% din PIB trec prin crize economice puternice, manifestate prin devalorizarea monedei, dobânzi mari și hiperinflatie.

„Lectia zilnica de economie

Ieri, Traian Basescu a spus , in felul sau, ce explic eu de mai multi ani

Economistii ii spun „spirală a datoriei”

Am explicat de mai multe ori pe retelele sociale In ultimii 6 ani Romania a imprumutat sume imense de bani

De asemenea Romania plateste cele mai mari dobanzi la credite

De exemplu Romania plateste in 2026 o dobanda de 2 ori mai mare decat plateste Bulgaria

Din aceste cauze au crescut accelerat dobanzile platite de Guvernul Romaniei

Pentru a plati dobanzile foarte mari, Guvernul trebuie sa ia imprumuturi si mai mari

Dar acest lucru face ca Guvernul sa plateasca dobanzi si mai mari

Se numeste spirală a datoriei Traian Basescu spune ca este greu de imaginat cum iese Romania din aceasta spirala

Aici nu sunt de acord

Nu este greu de imaginat

Statistic, in istoria planetei Pamant, tarile care au avut deficite bugetare si deficite de Cont Curent de peste 8% din PIB au trecut prin crize economice puternice

Prin devalorizarea accentuata a monedei

Prin dobanzi foarte mari la credite

Si prin hiperinflatie Unii ii spun ajustare fiscala

Eu ii spun habarnism economic

Oricine a citit macar o carte de economie stie ca nu poti sa te dezvolti economic imprumutand sume imense de bani

Pentru ca are un efect de bumerang

Este doar o problema de timp cand te va lovi bumerangul

S-a intamplat cu Romania in 2009

Cu Grecia in 2012

Cu Argentina in 2015

Cu Turcia in 2021”, a punctat economistul.

El a criticat guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că nu are nicio șansă să evite criza economică și îl consideră un „guvern de sacrificiu”. Potrivit lui Georgescu, guvernul ar fi putut adopta măsuri mai drastice de reducere a cheltuielilor publice, dar a preferat să majoreze taxele, ceea ce accelerează intrarea economiei în recesiune.

Economistul a atras atenția că, la 19 ianuarie 2026, România nu avea buget pentru anul curent și nici măcar un proiect sau o schiță de buget, motivul fiind, în opinia sa, dificultățile matematice de a reduce deficitul bugetar cu 50 de miliarde de lei comparativ cu 2025, la care se adaugă creșterea dobânzilor cu cel puțin 10 miliarde de lei. Georgescu a criticat și includerea în buget a sumei de 7 miliarde de euro din fonduri nerambursabile PNRR, subliniind că în 2025 România a primit doar 600 milioane euro, iar în semestrul al doilea zero euro.

În concluzie, economistul a anticipat că actualul guvern va fi demis până în august 2026, după execuția bugetară pe semestrul I, și că în perioada următoare România va avea mai multe guverne tehnocrate pregătind următoarele alegeri, care, potrivit lui Georgescu, vor aduce o „surpriză foarte mare” pentru țară.