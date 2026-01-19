România plătește, în 2026, dobânzi de două ori mai mari decât Bulgaria și intră într-o spirală a datoriei
Economistul Radu Georgescu a reamintit, pe contul său de Facebook, că, în ultimii șase ani, România a contractat împrumuturi foarte mari și plătește dobânzi semnificativ mai mari decât alte țări din regiune, exemplificând că în 2026 dobânzile plătite de România vor fi de două ori mai mari decât cele ale Bulgariei.
Potrivit acestuia, aceste condiții au dus la creșterea accelerată a dobânzilor guvernamentale, ceea ce obligă statul să contracteze noi împrumuturi pentru a acoperi vechile datorii, fenomen pe care economistul îl numește „spirală a datoriei”.
Georgescu a comentat că, deși fostul președinte Traian Băsescu consideră greu de imaginat ieșirea României din această spirală, el nu împărtășește această opinie. Economistul susține că, din punct de vedere statistic, țările cu deficite bugetare și de cont curent de peste 8% din PIB trec prin crize economice puternice, manifestate prin devalorizarea monedei, dobânzi mari și hiperinflatie.
„Lectia zilnica de economie
Ieri, Traian Basescu a spus , in felul sau, ce explic eu de mai multi ani
Economistii ii spun „spirală a datoriei”
Am explicat de mai multe ori pe retelele sociale
In ultimii 6 ani Romania a imprumutat sume imense de bani
De asemenea Romania plateste cele mai mari dobanzi la credite
De exemplu Romania plateste in 2026 o dobanda de 2 ori mai mare decat plateste Bulgaria
Din aceste cauze au crescut accelerat dobanzile platite de Guvernul Romaniei
Pentru a plati dobanzile foarte mari, Guvernul trebuie sa ia imprumuturi si mai mari
Dar acest lucru face ca Guvernul sa plateasca dobanzi si mai mari
Se numeste spirală a datoriei
Traian Basescu spune ca este greu de imaginat cum iese Romania din aceasta spirala
Aici nu sunt de acord
Nu este greu de imaginat
Statistic, in istoria planetei Pamant, tarile care au avut deficite bugetare si deficite de Cont Curent de peste 8% din PIB au trecut prin crize economice puternice
Prin devalorizarea accentuata a monedei
Prin dobanzi foarte mari la credite
Si prin hiperinflatie
Unii ii spun ajustare fiscala
Eu ii spun habarnism economic
Oricine a citit macar o carte de economie stie ca nu poti sa te dezvolti economic imprumutand sume imense de bani
Pentru ca are un efect de bumerang
Este doar o problema de timp cand te va lovi bumerangul
S-a intamplat cu Romania in 2009
Cu Grecia in 2012
Cu Argentina in 2015
Cu Turcia in 2021”, a punctat economistul.
Radu Georgescu critică Guvernul Bolojan pentru lipsa bugetului 2026 și avertizează că va fi demis până în luna august
El a criticat guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că nu are nicio șansă să evite criza economică și îl consideră un „guvern de sacrificiu”. Potrivit lui Georgescu, guvernul ar fi putut adopta măsuri mai drastice de reducere a cheltuielilor publice, dar a preferat să majoreze taxele, ceea ce accelerează intrarea economiei în recesiune.
Economistul a atras atenția că, la 19 ianuarie 2026, România nu avea buget pentru anul curent și nici măcar un proiect sau o schiță de buget, motivul fiind, în opinia sa, dificultățile matematice de a reduce deficitul bugetar cu 50 de miliarde de lei comparativ cu 2025, la care se adaugă creșterea dobânzilor cu cel puțin 10 miliarde de lei. Georgescu a criticat și includerea în buget a sumei de 7 miliarde de euro din fonduri nerambursabile PNRR, subliniind că în 2025 România a primit doar 600 milioane euro, iar în semestrul al doilea zero euro.
În concluzie, economistul a anticipat că actualul guvern va fi demis până în august 2026, după execuția bugetară pe semestrul I, și că în perioada următoare România va avea mai multe guverne tehnocrate pregătind următoarele alegeri, care, potrivit lui Georgescu, vor aduce o „surpriză foarte mare” pentru țară.
„Am explicat acum 6 luni ca Guvernul Bolojan nu are nicio sansa sa evite criza economica
Ca este un guvern de sacrificiu
Eu daca as sti ca sunt de sacrificiu, macar sa raman in istorie si in baladele populare
Ilie Bolojan putea sa fie un Che Guevara roman
Putea sa taie toate salariile nesimtite de la stat
Sa reduca toate consiiliile de administratie de la firmele de stat
Etc
Dar a preferat cea mai proasta cale
Sa declanseze o avalansa de cresteri de taxe
Acest lucru duce mult mai repede economia in recesiune
Suntem pe 19 ianuarie 2026 si Romania nu are buget pentru anul 2026
Nu are nici macar proiect de buget
Nici macar o schita de buget
Motivul nu este economic
Motivul este matematica
Pur si simplu nu poti sa faci un buget in care deficitul trebuie sa scada cu 50 miliarde lei comparat cu 2025
Daca iei in calcul si dobanzile care vor creste cu cel putin 10 miliarde lei in 2026 iti dai seama ca de fapt Guvernul trebuie sa faca economie de 60 miliarde lei
Probabil se va pune in buget ca Romania va incasa in 2026 fonduri nerambursabile PNRR in suma de 7 miliarde euro
Este singurul colac de salvare
Dar in 2025 Romania a primit doar 600 milioane euro fonduri nerambursabile din PNRR
Iar in semestrul 2 2025 a primit zero euro
Sa pui in buget ca Romania va incasa 7 miliarde euro fonduri nerambursabile este echivalent cum ai pune in buget ca Romania va castiga campionatul mondial de fotbal din acest an
Eu cred ca guvernul actual va fi demis pana august, cand vom avea executia bugetara pe semestrul 1 2026
Probabil pana la urmatoarele alegeri vom avea mai multe guverne tehnocrate care vor pregati urmatoarele alegeri
Iar la urmatoarele alegeri Romania va avea o surpriza foarte mare”, a încheiat economistul.
