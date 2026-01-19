Florin Barbu a declarat, la o întâlnire cu fermierii din județul Vrancea, că România nu dispune de echipamente și infrastructură de laborator care să permită identificarea tuturor substanțelor care ar putea fi folosite în țările Mercosur.

Ministrul a explicat că laboratoarele existente sunt calibrate exclusiv pentru substanțele permise în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că, în cazul unor pesticide care nu se regăsesc în reglementările UE, aparatura nu ar putea face verificarea corectă.

El a spus că, dacă produsele vin cu pesticide din alte categorii decât cele folosite în UE, România nu are markerii necesari pentru a le identifica, tocmai pentru că acele substanțe nu sunt utilizate la nivel comunitar.

Ministrul a precizat că, încă din iulie 2025, a solicitat Comisiei Europene, împreună cu omologul său francez, finanțare pentru dotarea fiecărui stat cu laboratoare. Scopul ar fi ca statele membre să poată testa produsele importate și să aibă instrumentele necesare pentru controale complete.

În viziunea ministrului, o perioadă de tranziție și investițiile în laboratoare ar permite României să se protejeze în ceea ce privește condiționalitățile de mediu și regulile de bunăstare a animalelor.

„Încă din iulie 2025 am cerut la Comisia Europeană, împreună cu omologul meu francez, bani pentru fiecare stat privind dotarea cu laboratoare. Pentru că, în momentul de faţă, nu avem laboratoare şi kituri şi markeri necesari să identificăm pesticidele utilizate în Mercosur. Noi, în momentul de faţă, dacă vrem să testăm anumite produse agroalimentare, toate aparatele noastre, toate laboratoarele noastre sunt calibrate pe substanţe care sunt trecute în regulamentele şi directivele UE. Dacă vine un produs în care se utilizează pesticide din categoria 1 şi 2, iar România şi UE utilizează doar 3 şi 4, iar toate laboratoarele sunt calibrate pe 3 şi 4. Nu avem markeri pentru celelalte categorii, pentru că nu se folosesc la nivelul Uniunii Europene”, a declarat Florin Barbu.

Florin Barbu a spus că România respectă reguli stricte în zootehnie și bunăstarea animalelor, dar susține că aceste standarde nu sunt aplicate în același mod în alte state din afara Uniunii Europene.

El a declarat că în România nu se utilizează hormoni și anumite medicamente pentru creșterea puiului și a vacii de carne. În același timp, ministrul a vorbit despre condițiile impuse în fermele românești, dând exemplul cerințelor privind spațiul alocat la creșterea porcului.

„În România nu se utilizează hormoni şi anumite medicamente pentru creşterea puiului şi a vacii de carne. De aceea, am cerut Comisiei Europene doi ani de tranziţie şi banii necesari pentru a dota aceste laboratoare, astfel încât să ne protejăm, pe de o parte, de condiţionalităţile de mediu şi, pe de altă parte, de bunăstarea animalelor. Pe noi ne-au terminat la bunăstare la animale. Avem nişte condiţii la creşterea puiului şi a porcului, am ajuns la porc la un metru pătrat pentru fiecare porc. Ei lucrurile astea nu le au la nivelul Mercosur”, a spus ministrul.

În acest context, Florin Barbu a explicat că România a solicitat garanții suplimentare pentru fermieri și că el a refuzat semnarea memorandumului, deoarece condițiile cerute nu ar fi fost luate în calcul.

Ministrul a adăugat că acordul Mercosur ar urma să fie dus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar el vede această perioadă ca pe un interval în care România ar putea lua măsuri și ar putea obține garanții suplimentare.

„Toate aceste condiţii pe care le-am cerut şi când nu am semnat memorandumul nu au fost luate în calcul. Dar cred că săptămâna viitoare, miercuri, acest Mercosur va fi dus către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, timp de doi ani, până se pronunţă CJUE, să ne luăm aceste măsuri şi garanţii pentru fermieri”, a declarat Barbu.

Florin Barbu a spus că a solicitat ca anumite companii să nu fie aprobate de Comisia Europeană și ca fiecare stat să poată aplica un sistem de licențiere a importurilor. El a dat ca exemplu modelul folosit în cazul Ucrainei, despre care afirmă că a fost aplicat cu succes și preluat ulterior și de alte state.

Ministrul a afirmat că, dacă un stat care a votat acordul, precum Germania, dorește să importe produse din zona Mercosur, acestea ar trebui consumate pe teritoriul propriu, fără a mai intra în comerț comunitar.

„Am solicitat ca aceste companii să nu fie aprobate de către Comisia Europeană şi fiecare stat să licenţieze acelaşi model pe care noi l-am aprobat pe cazul Ucraina, care a fost o reuşită şi l-au luat şi celelalte stare ca şi model de licenţiere. Pentru că, dacă o ţară care a votat Mercosur, cum este Germania, vrea să importe din zonă de Mercosur, să nu se mai facă comerţ comunitar cu acele produse. Dacă ai nevoie de acele produse, ţi le consumi pe teritoriul ţării tale. (…) Mercosur nu reprezintă nimic decât nişte interese ale unor grupuri economice prin care vor să aducă în ţări cum este şi România, care este la un nivel foarte mare în UE din trei puncte de vedere: în sectorul zootehnic – la carne de pui, România este lider la nivelul Uniunii Europene -, în sectorul de ouă, România, la fel, este lider, în sectorul de vacă de carne avem cel mai mare efectiv de reproducţie din EU. Iar în ultimii doi ani şi jumătate, România este pe primul loc la exportul de cereale. Toate aceste lucruri pot afecta pe de o parte economia România, iar pe de altă parte, pe dumneavoastră, ca fermieri”, a afirmat Florin Barbu.

