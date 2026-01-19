Întrebat în direct „de ce sunt oamenii seduși de discursul lui Călin Georgescu?”, Băsescu a explicat că mesajul promovat de acesta este atrăgător la prima vedere, dar imposibil de aplicat în practică.

„Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund”, a afirmat fostul președinte într-o intervenție la Digi24.

Moderatorii l-au întrebat de ce nu adoptă toți politicienii o retorică similară dacă funcționează atât de bine. Răspunsul lui Băsescu a fost tranșant:

„E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta”, a susținut acesta. Afirmația pune accentul pe modul în care anumite discursuri politice ajung să fie consumate și aplaudate, în ciuda fundamentului subțire sau inexistent, dacă sunt prezentate cu suficientă abilitate și carismă.

Traian Băsescu l-a criticat pe Călin Georgescu și în trecut, mergând până la a-l acuza că ar fi influențat de interese străine și că manipulează publicul printr-un discurs pseudo-patriotic.

Într-o declarație anterioară, fostul președinte spunea:

„Georgescu e un șarlatan și nimic altceva, un șarlatan carismatic, care a știut să-i păcălească și care l-a făcut până și pe Ponta să umble cu Biblia după el și când merge la baie.”

Băsescu insista atunci că presa ar trebui să demonteze afirmațiile promovate de Georgescu:

„Cred că va trebui să existe un efort – nu vreau să exagerez – patriotic în mass-media românească să arate cine e Georgescu, să-i ia toate afirmațiile astea care n-au nimic în comun cu realitatea, să le explice oamenilor că sunt păcăliți.”

Acesta a adăugat și o critică mai generală la adresa publicului și a culturii politice din România:

„Trebuie să recunoaștem că incultura noastră ne face să fim păcăliți de asemenea specimente – Georgesacu sau Simion”, declara Băsescu anul trecut.

După ieșirea din politică activă, Traian Băsescu a comentat periodic scena politică și apariția unor noi figuri publice sau „lideri alternativi” care câștigă teren în rândul electoratului dezamăgit de partidele tradiționale.

Călin Georgescu s-a numărat în repetate rânduri printre țintele sale, pe fondul discuțiilor despre orientarea acestuia și despre mesajele promovate în spațiul public.