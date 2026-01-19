Nicolae Voiculeț afirmă că România ar fi fost capturată de un sistem pe care îl descrie ca fiind putred și cu ramificații extinse. El transmite ideea că autoritățile nu ar mai guverna prin legitimitate democratică, ci prin metode care ar ține de constrângere.

Artistul spune că, în opinia lui, statul nu ar mai încerca să convingă, ci ar prefera să intimideze și să pedepsească. În aceeași linie, el sugerează că mecanismele publice ar fi folosite pentru a reduce la tăcere voci incomode și pentru a controla reacțiile sociale.

„Sistemul acesta nu mai convinge, doar constrânge. Nu mai guvernează, doar pedepsește”, scrie Voiculeț, într-o postare amplă în care susține că Georgescu, „câștigătorul primului tur din 2024, este ținut în arest la domiciliu, hărțuit, anchetat, expus public fără nicio probă. Niciuna. Doar manipulare, suspiciuni aruncate, dosare umflate, presiune și intimidare. Nu pentru ce a făcut — ci pentru ce reprezintă”.

În centrul postării se află Călin Georgescu, despre care Voiculeț afirmă că ar fi ținta unei acțiuni de hărțuire și intimidare. El susține că Georgescu ar fi anchetat și expus public fără probe și că presiunea asupra lui ar avea legătură mai degrabă cu ceea ce ar reprezenta, nu cu fapte concrete.

Voiculeț afirmă că fostul candidat la prezidențiale ar fi ținut sub o formă de arest și folosește acest caz pentru a descrie, în ansamblu, o stare de intimidare a celor care vorbesc despre suveranitate, credință, familie sau demnitate națională. În mesaj, el susține că oamenii care rostesc astfel de teme ar fi stigmatizați, împinși spre margine și reduși la tăcere.

„Oricine rostește aceste cuvinte este împins spre margine, stigmatizat, redus la tăcere. Pentru că adevărul îi arde”, susține artistul Nicolae Voiculeț.

Este important de menționat că, Georgescu nu se află în arest la domiciliu, ci sub control judiciar, măsură dispusă de procurori. Din acest motiv, el este obligat să se prezinte săptămânal la Poliție, la Buftea.

În postarea sa, Nicolae Voiculeț merge mai departe și afirmă că ar exista o ruptură totală între stat și cetățeni. El susține că autoritățile ar fi anulat peste șase milioane de voturi printr-un abuz administrativ și că România ar fi ajuns să fie guvernată prin frică și presiune.

Voiculeț descrie un tablou în care fiscalitatea este prezentată ca instrument de disciplinare socială. El vorbește despre taxe sufocante, impozite fără sens, controale permanente și monitorizare excesivă, iar toate acestea ar avea ca scop obținutul obedienței, nu dezvoltarea.

„Taxe sufocante, impozite fără sens, controale permanente, monitorizare obsesivă. Nu pentru dezvoltare. Ci pentru înfricoșare. Pentru obediență”, scrie acesta.

Artistul lansează și o serie de acuzații legate de starea unor servicii publice și de funcționarea administrației. Voiculeț vorbește despre școli pe care le consideră ideologizate, spitale pe care le descrie în termeni extremi, infrastructură aflată în ruină și o administrație pe care o prezintă drept o trădare.

Partea finală a postării se transformă într-un apel explicit la mobilizare, prezentat ca o datorie morală, fără o etichetă politică. Nicolae Voiculeț transmite ideea că tăcerea ar alimenta sistemul pe care îl critică și că indiferența și frica l-ar întări.

În acest context, el îndeamnă la ieșirea în stradă, cu hotărâre, și spune că mobilizarea ar trebui făcută cu adevăr și demnitate.

„Monstrul acesta se hrănește din tăcere. Crește din indiferență. Se întărește din frica noastră. Mobilizați-vă! Ieșiți în stradă hotărât. Cu adevăr și cu demnitate”, îndeamnă artistul.

Artistul formulează și trei cereri concrete. Prima este oprirea a ceea ce el numește persecuție politică împotriva lui Călin Georgescu. A doua este reluarea alegerilor din 2024, pe care le cere cu reguli corecte și voință populară constituțională. A treia cerere vizează eliminarea a ceea ce el numește abuzuri fiscale.

Amintim că, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu este trimis în judecată într-un dosar penal în vara anului 2025, este implicat într-un al doilea dosar aflat în procedură de Cameră preliminară și este cercetat într-o cauză privind finanțarea campaniei electorale.