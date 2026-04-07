Călin Georgescu va pleca din țară, potrivit unor surse apropiate. Plecarea sa ar fi pentru tratament medical. Totuși, apar nelămuriri. În primul rând, sursele însuși se întreabă unde este patriotismul pe care îl clama în fața susținătorilor săi. În al doilea rând, se pune întrebarea „De ce are încredere tocmai în medicii pe care îi critica anterior?”

Potrivit surselor, Georgescu ar urma să se trateze într-o clinică din Austria sau Germania. Nu ar fi prima dată când alege Occidentul pentru tratament, deși el critică frecvent această zonă și spune că este „moartă”. Sursele amintesc că în februarie 2025, Georgescu s-ar fi operat la genunchi în Germania. Chiar dacă se prezintă ca patriot și naționalist, a refuzat să se trateze în spitalele din România. În trecut, el critica medicina și spunea că doctorii nu pot ști mai bine decât pacientul și că medicina ar fi făcută pentru frică.

„Frica că nu facem ce ne spune doctorul ce e bine… Gândiți-vă simplu… Cum poate să știe un doctor, om fiind…eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva…”mă doare asta”. Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine?! N-are cum! Medicina a fost inventată special pentru frică!”, spunea Georgescu.

Tot conform surselor apropiate, Georgescu va urma un tratament „la privat” deoarece nu are asigurare medicală. De aproape doi ani, el nu declară venituri nici în România, nici în altă țară, și, de asemenea, este șomer de mult timp. Sursele spun că nu se știe cum va plăti tratamentul.

Recent, Georgescu ar fi spus că își trăiește viața „din mila Domnului” și că Dumnezeu are grijă de toți, inclusiv de cei care pun întrebări doar pentru bârfe.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa.”, spunea Georgescu.

Tribunalul București a decis, la finalul săptămânii trecute, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Georgescu. Decizia este definitivă și elimină toate restricțiile impuse anterior, inclusiv interdicția de a părăsi țara. Georgescu fusese plasat sub control judiciar pe 26 februarie 2025 și este în prezent judecat în două dosare penale.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.03.2026, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3. Desfiinţează în parte încheierea din data de 26.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3 şi rejudecând: În temeiul art. 362 rap. la art. 208 alin. (3) şi (5) Cpp cu ref. la art. 202 şi art. 211 Cpp, constată legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul sus-menţionat. În baza art. 242 alin. (1) Cpp dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

În primul dosar, în care este acuzat de propagandă legionară, procedura de cameră preliminară a fost finalizată, iar procesul pe fond a început. În cel de-al doilea dosar, unde este acuzat împreună cu Horațiu Potra și alte persoane apropiate de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, etapa camerei preliminare s-a încheiat pe 2 aprilie. Hotărârea în acest caz nu este însă definitivă și poate fi contestată.

Anterior, în cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu avea mai multe obligații. Acestea includeau interdicția de a părăsi țara, obligația de a anunța orice schimbare de domiciliu, prezentarea săptămânală la o secție de poliție din Buftea și interdicția de a crea sau folosi conturi pe platforme online pentru a publica materiale cu caracter legionar, antisemit, fascist sau xenofob.